Как закатать арбузы на зиму с медом

Готовим арбузы в сиропе на зиму

Хрустящие арбузы на зиму Фото: Depositphotos

Хотите приготовить маринованные арбузы без стерилизации на зиму? Предлагаем вам простой рецепт с медом, сахаром, солью и уксусом. С ним засолка арбузов на зиму в стеклянных банках станет максимально простой и быстрой.

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Арбузы для маринования должны быть спелыми, сладкими и плотными. Перед приготовлением их следует хорошо помыть, так как ягоды закатываются в банки вместе с кожурой.

Арбузы на зиму с медом

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2 кг арбуза

3 ст.л. меда

1 ст.л. сахара

2,5 л воды

160 г уксуса 9%

1 ст.л. крупной соли

Способ приготовления:

Арбуз тщательно помыть, разрезать на треугольники вместе с кожурой. Семечки по возможности удалить. Чтобы арбуз было удобнее расфасовать по банкам, у каждого треугольника нужно срезать уголки на кожуре. Плотно выложить ломтики арбуза в стерилизованные банки. Залить кипятком, дать постоять 10 минут, перелить воду в сотейник, а арбузы еще один раз залить горячей водой. Снова вылить жидкость в сотейник. Довести до кипения на сильном огне, всыпать соль и сахар, хорошо перемешать, чтобы кристаллы растворились. Влить мед, перемешать, готовить на слабом огне 5 минут, в конце добавить уксус и снять с плиты. Залить дольки арбуза в банках горячим маринадом. Закрыть металлическими крышками, перевернуть и накрыть пледом. Дать полностью остыть. Хранить маринованный арбуз в темном прохладном месте.

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