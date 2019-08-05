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Как закатать арбузы на зиму с медом

Готовим арбузы в сиропе на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Хрустящие арбузы на зиму
Хрустящие арбузы на зиму
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить маринованные арбузы без стерилизации на зиму? Предлагаем вам простой рецепт с медом, сахаром, солью и уксусом. С ним засолка арбузов на зиму в стеклянных банках станет максимально простой и быстрой.

Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе:

Арбузы для маринования должны быть спелыми, сладкими и плотными. Перед приготовлением их следует хорошо помыть, так как ягоды закатываются в банки вместе с кожурой.

Арбузы на зиму с медом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг арбуза
  • 3 ст.л. меда
  • 1 ст.л. сахара
  • 2,5 л воды
  • 160 г уксуса 9%
  • 1 ст.л. крупной соли

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Способ приготовления:

  1. Арбуз тщательно помыть, разрезать на треугольники вместе с кожурой. Семечки по возможности удалить. Чтобы арбуз было удобнее расфасовать по банкам, у каждого треугольника нужно срезать уголки на кожуре.
  2. Плотно выложить ломтики арбуза в стерилизованные банки. Залить кипятком, дать постоять 10 минут, перелить воду в сотейник, а арбузы еще один раз залить горячей водой.
  3. Снова вылить жидкость в сотейник. Довести до кипения на сильном огне, всыпать соль и сахар, хорошо перемешать, чтобы кристаллы растворились.
  4. Влить мед, перемешать, готовить на слабом огне 5 минут, в конце добавить уксус и снять с плиты.
  5. Залить дольки арбуза в банках горячим маринадом.
  6. Закрыть металлическими крышками, перевернуть и накрыть пледом. Дать полностью остыть. 
  7. Хранить маринованный арбуз в темном прохладном месте.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. "Сегодня" также рассказывали, как сохранить арбуз до Нового года.

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Источник: Сегодня
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