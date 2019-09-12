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Как замариновать опята на зиму: пошаговый рецепт

Рецепт маринованных грибов с укропом и лавровым листом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:09
Маринованные опята на зиму
Маринованные опята на зиму
Фото: Depositphotos

В начале осени в лесах появляется много грибов, которые идеально подходят для заготовки в банках. Главное – правильно их подготовить для консервирования.

Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:

Банки с маринованными грибами стерилизуют в кипящей воде: 0,5 л − 20-25 минут, 1 л − 25-30 минут с момента закипания воды.

Маринованные опята на зиму

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2-3 кг опят
  • 1 л воды
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 3 ст. ложки 9% уксуса
  • 5-7 горошин черного перца
  • 2-3 лавровых листа
  • 1-2 зонтика укропа

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Способ приготовления:

  1. Отобрать маленькие грибы. Ножки отрезать наполовину. Должно получиться около 1,5-2 кг маленьких или средних опят.
  2. Грибы хорошо промыть дать воде стечь. Еще раз промыть.
  3. Выложить опята в кастрюлю, залить холодной водой и дать закипеть. Слить воду, промыть грибы.
  4. Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить соль, сахар и специи из расчета на 1 литр воды 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 5-7 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 1-2 зонтика укропа или 1/4 ч. ложки семян укропа. Добавить 70% уксусную эссенцию из расчета на 1 литр воды 1/2 ч. ложки или 3 ст. ложки 9% уксуса.
  5. Выловить шумовкой и переложить опята в банки, залив их остатками воды из кастрюли.
  6. Закупорить крышками, накрыть пледом и дать остыть.

Секреты маринованных грибов

  • Перед приготовлением лесные грибы обязательно почистите и отварите.
  • Мелкие грибы маринуйте целиком, а крупные разрежьте на кусочки.
  • Всегда пробуйте маринад на вкус — он должен быть более соленый и более кислый, чем для еды. Если маринад кажется недосоленным, добавьте соли и уксусной эссенции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фаршированные шампиньоны. "Сегодня" также делились рецептом супа с лесными грибами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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