Как замариновать опята на зиму: пошаговый рецепт
Рецепт маринованных грибов с укропом и лавровым листом
В начале осени в лесах появляется много грибов, которые идеально подходят для заготовки в банках. Главное – правильно их подготовить для консервирования.
Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:
Банки с маринованными грибами стерилизуют в кипящей воде: 0,5 л − 20-25 минут, 1 л − 25-30 минут с момента закипания воды.
Маринованные опята на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2-3 кг опят
- 1 л воды
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 3 ст. ложки 9% уксуса
- 5-7 горошин черного перца
- 2-3 лавровых листа
- 1-2 зонтика укропа
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Способ приготовления:
- Отобрать маленькие грибы. Ножки отрезать наполовину. Должно получиться около 1,5-2 кг маленьких или средних опят.
- Грибы хорошо промыть дать воде стечь. Еще раз промыть.
- Выложить опята в кастрюлю, залить холодной водой и дать закипеть. Слить воду, промыть грибы.
- Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить соль, сахар и специи из расчета на 1 литр воды 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 5-7 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 1-2 зонтика укропа или 1/4 ч. ложки семян укропа. Добавить 70% уксусную эссенцию из расчета на 1 литр воды 1/2 ч. ложки или 3 ст. ложки 9% уксуса.
- Выловить шумовкой и переложить опята в банки, залив их остатками воды из кастрюли.
- Закупорить крышками, накрыть пледом и дать остыть.
Секреты маринованных грибов
- Перед приготовлением лесные грибы обязательно почистите и отварите.
- Мелкие грибы маринуйте целиком, а крупные разрежьте на кусочки.
- Всегда пробуйте маринад на вкус — он должен быть более соленый и более кислый, чем для еды. Если маринад кажется недосоленным, добавьте соли и уксусной эссенции.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фаршированные шампиньоны. "Сегодня" также делились рецептом супа с лесными грибами.
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Источник: Сегодня