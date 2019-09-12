Как замариновать опята на зиму: пошаговый рецепт

Рецепт маринованных грибов с укропом и лавровым листом

Маринованные опята на зиму Фото: Depositphotos

В начале осени в лесах появляется много грибов, которые идеально подходят для заготовки в банках. Главное – правильно их подготовить для консервирования.

Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:

Банки с маринованными грибами стерилизуют в кипящей воде: 0,5 л − 20-25 минут, 1 л − 25-30 минут с момента закипания воды.

Маринованные опята на зиму

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2-3 кг опят

1 л воды

1 ч. л. сахара

1 ст. л. соли

3 ст. ложки 9% уксуса

5-7 горошин черного перца

2-3 лавровых листа

1-2 зонтика укропа

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Способ приготовления:

Отобрать маленькие грибы. Ножки отрезать наполовину. Должно получиться около 1,5-2 кг маленьких или средних опят. Грибы хорошо промыть дать воде стечь. Еще раз промыть. Выложить опята в кастрюлю, залить холодной водой и дать закипеть. Слить воду, промыть грибы. Залить еще раз водой и после закипания варить 10-15 минут. Добавить соль, сахар и специи из расчета на 1 литр воды 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 5-7 горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 1-2 зонтика укропа или 1/4 ч. ложки семян укропа. Добавить 70% уксусную эссенцию из расчета на 1 литр воды 1/2 ч. ложки или 3 ст. ложки 9% уксуса. Выловить шумовкой и переложить опята в банки, залив их остатками воды из кастрюли. Закупорить крышками, накрыть пледом и дать остыть.

Секреты маринованных грибов

Перед приготовлением лесные грибы обязательно почистите и отварите.

Мелкие грибы маринуйте целиком, а крупные разрежьте на кусочки.

Всегда пробуйте маринад на вкус — он должен быть более соленый и более кислый, чем для еды. Если маринад кажется недосоленным, добавьте соли и уксусной эссенции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фаршированные шампиньоны. "Сегодня" также делились рецептом супа с лесными грибами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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