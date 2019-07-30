Как замариновать сладкий перец на зиму: пошаговый рецепт

Для домашних заготовок нужно выбирать спелые перцы с мясистой мякотью

Маринованный сладкий перец Фото: Depositphotos

Маринованный сладкий перец добавляют в салаты и рагу, подают как холодную закуску и используют для приготовления сэндвичей. Заготовка получится красивее, если вы возьмете болгарский перец разных цветов.

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Овощи перед маринованием можно нарезать любыми удобными кусочками, лучше не очень мелкими, иначе их потом будет неудобно есть.

Перец маринованный сладкий

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Перец сладкий – 2,5 кг

Корень петрушки или пастернака – 1 шт.

Чеснок – 2 головки

Для маринада:

Вода – 500 г

Уксус 9% – 100 г

Подсолнечное масло – 250 г

Сахар – 100 г

Соль – 100 г

Лавровый лист – 2 г

Душистый перец – 5 г

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Способ приготовления:

Сладкий перец помыть, очистить от семян и пленок. Разрезать каждый овощ на 4-6 частей. Почистить и нарезать кольцами корень петрушки. Очищенный чеснок разделить на дольки. Разложить по стерилизованным банкам. Приготовить маринад: специи, растительное масло и воду смешать, довести до кипения, положить туда же перец. Дать еще раз закипеть, снять с огня и закатать в банки. Накрыть пледом, дать остыть и хранить в темном прохладном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лечо на зиму. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца.

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