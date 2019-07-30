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Как замариновать сладкий перец на зиму: пошаговый рецепт

Для домашних заготовок нужно выбирать спелые перцы с мясистой мякотью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Маринованный сладкий перец
Маринованный сладкий перец
Фото: Depositphotos

Маринованный сладкий перец добавляют в салаты и рагу, подают как холодную закуску и используют для приготовления сэндвичей. Заготовка получится красивее, если вы возьмете болгарский перец разных цветов.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашних заготовок:

Овощи перед маринованием можно нарезать любыми удобными кусочками, лучше не очень мелкими, иначе их потом будет неудобно есть. 

Перец маринованный сладкий

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Перец сладкий – 2,5 кг
  • Корень петрушки или пастернака – 1 шт.
  • Чеснок – 2 головки

Для маринада:

  • Вода – 500 г
  • Уксус 9% – 100 г
  • Подсолнечное масло – 250 г
  • Сахар – 100 г
  • Соль – 100 г
  • Лавровый лист – 2 г
  • Душистый перец – 5 г

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Способ приготовления:

  1. Сладкий перец помыть, очистить от семян и пленок. Разрезать каждый овощ на 4-6 частей. 
  2. Почистить и нарезать кольцами корень петрушки. Очищенный чеснок разделить на дольки. Разложить по стерилизованным банкам. 
  3. Приготовить маринад: специи, растительное масло и воду смешать, довести до кипения, положить туда же перец. 
  4. Дать еще раз закипеть, снять с огня и закатать в банки. Накрыть пледом, дать остыть и хранить в темном прохладном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лечо на зиму. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца.

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Источник: Сегодня
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