Как замариновать сладкий перец на зиму: пошаговый рецепт
Для домашних заготовок нужно выбирать спелые перцы с мясистой мякотью
Маринованный сладкий перец добавляют в салаты и рагу, подают как холодную закуску и используют для приготовления сэндвичей. Заготовка получится красивее, если вы возьмете болгарский перец разных цветов.
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Овощи перед маринованием можно нарезать любыми удобными кусочками, лучше не очень мелкими, иначе их потом будет неудобно есть.
Перец маринованный сладкий
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Перец сладкий – 2,5 кг
- Корень петрушки или пастернака – 1 шт.
- Чеснок – 2 головки
Для маринада:
- Вода – 500 г
- Уксус 9% – 100 г
- Подсолнечное масло – 250 г
- Сахар – 100 г
- Соль – 100 г
- Лавровый лист – 2 г
- Душистый перец – 5 г
Способ приготовления:
- Сладкий перец помыть, очистить от семян и пленок. Разрезать каждый овощ на 4-6 частей.
- Почистить и нарезать кольцами корень петрушки. Очищенный чеснок разделить на дольки. Разложить по стерилизованным банкам.
- Приготовить маринад: специи, растительное масло и воду смешать, довести до кипения, положить туда же перец.
- Дать еще раз закипеть, снять с огня и закатать в банки. Накрыть пледом, дать остыть и хранить в темном прохладном месте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лечо на зиму. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца.
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Источник: Сегодня