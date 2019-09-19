Как замариновать тыкву с пряностями: пошаговый рецепт
Маринуем тыкву кусочками со специями
Маринованная тыква – оригинальная закуска, которая поможет разнообразить ваше меню в осенне-зимний период. Чтобы сделать вкус заготовки ярче, мы рекомендуем предварительно обжарить тыкву и чеснок на гриле.
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Маринованная тыква получается кисло-сладкой, с приятным пряным вкусом. Такая закуска будет хорошо гармонировать с запеченным мясом, особенно с курицей и телятиной.
Маринованная тыква кусочками
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г мякоти тыквы
- 3 веточки тимьяна
- 1 головка чеснока
- 750 мл воды
- 50 мл белого винного уксуса
- 50 г сахара
- 2 ст. л. оливкового масла
- Растительное масло
- Соль
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Способ приготовления:
- Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками среднего размера.
- Сбрызнуть тыкву растительным маслом и обжарить на гриле по 1-2 минуты с каждой стороны. Выложить тыкву на тарелку и дать ей остыть.
- Тем временем разрезать головку чеснока пополам и обжарить на гриле до появления черных полосочек.
- Сделать маринад: влить в кастрюльку воду и уксус, добавить сахар и соль. Довести маринад до кипения и варить около 2-3 минут. Немного остудить и добавить растительное масло.
- Уложить в банку ломтики тыквы, чеснок и веточки тимьяна. Залить маринадом и закрыть банку.
- Хранить маринованную тыкву в холодильнике.
Как выбрать тыкву для маринования
- Покупайте тыкву средних размеров, она значительно слаще. Лучший выбор – мускатная тыква.
- При выборе тыквы обратите внимание на кожуру. Хороший и спелый плод плотный и гладкий, без темных пятен, трещин и повреждений.
- Мякоть качественной тыквы яркого оранжевого цвета, плотная, упругая и мясистая.
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