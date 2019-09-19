Как замариновать тыкву с пряностями: пошаговый рецепт

Маринуем тыкву кусочками со специями

Маринованная тыква с пряностями Фото: Depositphotos

Маринованная тыква – оригинальная закуска, которая поможет разнообразить ваше меню в осенне-зимний период. Чтобы сделать вкус заготовки ярче, мы рекомендуем предварительно обжарить тыкву и чеснок на гриле.

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Маринованная тыква получается кисло-сладкой, с приятным пряным вкусом. Такая закуска будет хорошо гармонировать с запеченным мясом, особенно с курицей и телятиной.

Маринованная тыква кусочками

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г мякоти тыквы

3 веточки тимьяна

1 головка чеснока

750 мл воды

50 мл белого винного уксуса

50 г сахара

2 ст. л. оливкового масла

Растительное масло

Соль

Способ приготовления:

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками среднего размера. Сбрызнуть тыкву растительным маслом и обжарить на гриле по 1-2 минуты с каждой стороны. Выложить тыкву на тарелку и дать ей остыть. Тем временем разрезать головку чеснока пополам и обжарить на гриле до появления черных полосочек. Сделать маринад: влить в кастрюльку воду и уксус, добавить сахар и соль. Довести маринад до кипения и варить около 2-3 минут. Немного остудить и добавить растительное масло. Уложить в банку ломтики тыквы, чеснок и веточки тимьяна. Залить маринадом и закрыть банку. Хранить маринованную тыкву в холодильнике.

Как выбрать тыкву для маринования

Покупайте тыкву средних размеров, она значительно слаще. Лучший выбор – мускатная тыква.

При выборе тыквы обратите внимание на кожуру. Хороший и спелый плод плотный и гладкий, без темных пятен, трещин и повреждений.

Мякоть качественной тыквы яркого оранжевого цвета, плотная, упругая и мясистая.

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