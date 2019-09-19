Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как замариновать тыкву с пряностями: пошаговый рецепт

Маринуем тыкву кусочками со специями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Маринованная тыква с пряностями
Маринованная тыква с пряностями
Фото: Depositphotos

Маринованная тыква – оригинальная закуска, которая поможет разнообразить ваше меню в осенне-зимний период. Чтобы сделать вкус заготовки ярче, мы рекомендуем предварительно обжарить тыкву и чеснок на гриле.

Смотрите видео, как сделать из кабачков ананасовое варенье:

Маринованная тыква получается кисло-сладкой, с приятным пряным вкусом. Такая закуска будет хорошо гармонировать с запеченным мясом, особенно с курицей и телятиной.

Маринованная тыква кусочками

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти тыквы
  • 3 веточки тимьяна
  • 1 головка чеснока
  • 750 мл воды
  • 50 мл белого винного уксуса
  • 50 г сахара
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Растительное масло
  • Соль

Читайте также:
Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами: рецепт дня

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками среднего размера.
  2. Сбрызнуть тыкву растительным маслом и обжарить на гриле по 1-2 минуты с каждой стороны. Выложить тыкву на тарелку и дать ей остыть.
  3. Тем временем разрезать головку чеснока пополам и обжарить на гриле до появления черных полосочек.
  4. Сделать маринад: влить в кастрюльку воду и уксус, добавить сахар и соль. Довести маринад до кипения и варить около 2-3 минут. Немного остудить и добавить растительное масло.
  5. Уложить в банку ломтики тыквы, чеснок и веточки тимьяна. Залить маринадом и закрыть банку.
  6. Хранить маринованную тыкву в холодильнике.

Как выбрать тыкву для маринования

  • Покупайте тыкву средних размеров, она значительно слаще. Лучший выбор – мускатная тыква.
  • При выборе тыквы обратите внимание на кожуру. Хороший и спелый плод плотный и гладкий, без темных пятен, трещин и повреждений.
  • Мякоть качественной тыквы яркого оранжевого цвета, плотная, упругая и мясистая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из груши и тыквы на зиму. "Сегодня" также делились рецептом маринованной дыни.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить вкусное овсяное печенье с семечками Как приготовить настоящий пастуший пирог Как сварить вкусный крем-суп из брокколи Как испечь американский тыквенный пирог
тыква рецепт маринад пряности
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
10 роковых блондинок Голливуда, разбивших чужие семьи
10 роковых блондинок Голливуда, разбивших чужие семьи

Популярные статьи

Сегодня, 08:18Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:44Шоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Новости партнеров

Асмус ушла от Харламова к Криду: в сеть слили скандальные снимки
Асмус ушла от Харламова к Криду: в сеть слили скандальные снимки
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Бывшая жена Потапа похвасталась фигурой
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Секреты молодости и привлекательности японок
Секреты молодости и привлекательности японок