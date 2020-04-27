Как замесить идеальное тесто для пиццы: рецепт с пошаговыми фото

Лучший рецепт теста для пиццы

Приготовить вкусную домашнюю пиццу гораздо проще, чем вы думаете. Главное – замесить хорошее тесто.

Этот проверенный, быстрый и простой рецепт дрожжевого теста для пиццы должен быть у каждой хозяйки всегда под рукой. Смотрите пошаговый процесс с фото ниже.

Как сделать тесто для пиццы

Тесто для пиццы Фото: foodnetwork.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2,5 стакана муки (400 г)

250 мл теплой воды

1 ч.л. сухих дрожжей

1 ч.л. сахара

1 ч.л. соли

2 ст.л. оливкового масла

Манная крупа – для посыпки

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Способ приготовления:

Шаг 1: Подготовьте ингредиенты

Фото: foodnetwork.com

Возьмите миску и слегка смажьте оливковым маслом. Добавьте теплую воду, сухие дрожжи и сахар. В отдельной емкости смешайте муку и соль.

Шаг 2: Сделайте колодец в муке

Фото: foodnetwork.com

В миске с мукой и солью сделайте в центре колодец и добавьте дрожжи. Влейте оливковое масло, перемешайте вилкой.

Смотрите видео, как приготовить необычную домашнюю пиццу:

Шаг 3: Замесите тесто

Фото: foodnetwork.com

Когда тесто начнет собираться в ком, переложите его на посыпанную мукой доску и месите несколько минут.

Шаг 4: Накройте тесто пластиковой пленкой

Фото: foodnetwork.com

Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте полиэтиленовой пленкой и дайте ему подняться в теплом месте, пока оно не увеличится вдвое. Подъем теста может занять от 1 до 2 часов, в зависимости от температуры окружающей среды.

Шаг 5: Проверьте, готово ли тесто

Фото: foodnetwork.com

Если на тесте при касании пальцем остается вмятина, оно готово.

Шаг 6: разделите тесто на части

Фото: foodnetwork.com

Разделите тесто на куски и сформируйте шарики. Накройте влажной тканью. Дайте шарикам теста отдохнуть, примерно 20-25 минут.

Шаг 7: сформируйте основу

Фото: foodnetwork.com

Посыпьте форму или камень для пиццы небольшим количеством манной крупы. Поместите в центр один шарик теста и раскатайте его скалкой или растяните руками. Проследите, чтобы толщина была равномерной.

Шаг 8: добавьте начинку и выпекайте

Выложите на тесто вашу любимую начинку и запекайте в горячей духовке до готовности. Пиццу с тонкой основой лучше всего выпекать при температуре 230-240 °С около 15-17 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. Сегодня. Lifestyle также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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