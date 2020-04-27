Как замесить идеальное тесто для пиццы: рецепт с пошаговыми фото
Лучший рецепт теста для пиццы
Приготовить вкусную домашнюю пиццу гораздо проще, чем вы думаете. Главное – замесить хорошее тесто.
Этот проверенный, быстрый и простой рецепт дрожжевого теста для пиццы должен быть у каждой хозяйки всегда под рукой. Смотрите пошаговый процесс с фото ниже.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2,5 стакана муки (400 г)
- 250 мл теплой воды
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. оливкового масла
- Манная крупа – для посыпки
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Способ приготовления:
Шаг 1: Подготовьте ингредиенты
Возьмите миску и слегка смажьте оливковым маслом. Добавьте теплую воду, сухие дрожжи и сахар. В отдельной емкости смешайте муку и соль.
Шаг 2: Сделайте колодец в муке
В миске с мукой и солью сделайте в центре колодец и добавьте дрожжи. Влейте оливковое масло, перемешайте вилкой.
Смотрите видео, как приготовить необычную домашнюю пиццу:
Шаг 3: Замесите тесто
Когда тесто начнет собираться в ком, переложите его на посыпанную мукой доску и месите несколько минут.
Шаг 4: Накройте тесто пластиковой пленкой
Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте полиэтиленовой пленкой и дайте ему подняться в теплом месте, пока оно не увеличится вдвое. Подъем теста может занять от 1 до 2 часов, в зависимости от температуры окружающей среды.
Шаг 5: Проверьте, готово ли тесто
Если на тесте при касании пальцем остается вмятина, оно готово.
Шаг 6: разделите тесто на части
Разделите тесто на куски и сформируйте шарики. Накройте влажной тканью. Дайте шарикам теста отдохнуть, примерно 20-25 минут.
Шаг 7: сформируйте основу
Посыпьте форму или камень для пиццы небольшим количеством манной крупы. Поместите в центр один шарик теста и раскатайте его скалкой или растяните руками. Проследите, чтобы толщина была равномерной.
Шаг 8: добавьте начинку и выпекайте
Выложите на тесто вашу любимую начинку и запекайте в горячей духовке до готовности. Пиццу с тонкой основой лучше всего выпекать при температуре 230-240 °С около 15-17 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. Сегодня. Lifestyle также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.
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