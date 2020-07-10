Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как заморозить персики на зиму: четыре проверенных способа

Сегодня, 19:06

Разные рецепты приготовления замороженных персиков на зиму

Персики – сладкие, вкусные и полезные фрукты, сезон которых длится с конца июля до середины сентября. К счастью, вы можете легко их заморозить, чтобы зимой добавлять в выпечку, мясные блюда и напитки.

Заготавливать персики в морозилке можно несколькими способами: половинками, с сахаром, в сиропе или в виде пюре. Все нижеуказанные рецепты подойдут для замораживания слив, абрикосов и нектаринов.

Как заморозить персики половинками

Замороженные персики половинками
Замороженные персики половинками
Фото: Depositphotos

  • Спелые персики помыть и обсушить. Разделить фрукты на половинки и удалить косточки.
  • Разложить половинки персиков срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски. Убрать фрукты в морозилку на несколько часов.
  • Затем переложить персики в пластиковые пакеты с застежками и поставить на хранение в морозильную камеру.

Как заморозить персики в сиропе

Приготовить сироп. Добавить 1 чашку воды и 1 чашку сахара в сотейник. Нагреть и готовить, помешивая, пока весь сахар не растворится. Дать сиропу полностью остыть. Вам понадобится около 1/2 чашки сиропа на каждый литр емкости, в которой вы будете замораживать персики. Добавить 1/8 чайной ложки лимонной кислоты на чашку сиропа.

Читайте также:
Как правильно заморозить ягоды малины

Налить 1/2 чашки охлажденного сиропа в контейнер емкостью 1 л. Выложить кусочки персика, оставив сверху примерно сантиметр свободного места. Закрыть крышку контейнера и отправить его в морозильную камеру.

Как заморозить персики с сахаром

Персики можно заморозить кусочками
Персики можно заморозить кусочками
Фото: Depositphotos

Персики помыть, удалить косточки и разрезать мякоть на кусочки. Выложить в пластиковые контейнеры, пересыпать сахаром по вкусу и оставить при комнатной температуре, пока не выделится сок. Закрыть и отправить в морозилку на хранение.

Как заморозить пюре из персиков

Персики помыть и удалить косточки. Разрезать фрукты на кусочки и сложить в чашу блендера.

Засыпать сахаром по вкусу, затем измельчить в пюре. Попробовать, при необходимости всыпать больше сахара. Если получится слишком сладко, добавить лимонный сок или лимонную кислоту.

Смотрите видео, как выращивают арбузы и персики:

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами заготовок из черники.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь тарт с заварным кремом и фруктами Как сделать необычный фруктовый компот: три простых рецепта Диетические блюда из кабачков: ТОП-5 рецептов
рецепты фрукты персики заготовки заготовки на зиму
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге

Популярные статьи

Сегодня, 13:31Events

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

Сегодня, 12:31Шоу-бизнес

alyona alyona поделилась первыми результатами похудения: фото

Сегодня, 07:26Психология

Какие знаки зодиака самые умные: их всего три

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Лии Ахеджаковой – 82! ТОП-10 интересных фактов о звезде фильмов "Служебный роман" и "Небеса обетованные"

Вчера, 15:23Шоу-бизнес

У Михаила Ефремова отсудили крупную сумму денег

Вчера, 14:36Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" о новом избраннике: "Он старше меня на 20 лет"

Вчера, 13:43Events

Праздник Петра и Павла: дата, история и традиции

Вчера, 09:29Шоу-бизнес

С мужем и сыновьями: Джамала показала фото выписки из роддома

Вчера, 09:01Fun

Обезьяна чуть не раздела туристку на Бали: забавное видео

8 июляШоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

8 июляFun

Появилось фото аномальной летучей мыши размером с человека

8 июляEvents

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

8 июляТехно

Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

8 июляШоу-бизнес

Дочь Оли Поляковой показала осиную талию

8 июляFun

Похудевшая женщина рассказала, как без диет и спортзалов сбросила 21 килограмм

8 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецы будут в ударе, а у Раков – период соблазнов

Новости партнеров

Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Николай Тищенко показал жену и сына (фото)
Николай Тищенко показал жену и сына (фото)
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Кому противопоказано есть помидоры?
Кому противопоказано есть помидоры?
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять