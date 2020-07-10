Как заморозить персики на зиму: четыре проверенных способа
Разные рецепты приготовления замороженных персиков на зиму
Персики – сладкие, вкусные и полезные фрукты, сезон которых длится с конца июля до середины сентября. К счастью, вы можете легко их заморозить, чтобы зимой добавлять в выпечку, мясные блюда и напитки.
Заготавливать персики в морозилке можно несколькими способами: половинками, с сахаром, в сиропе или в виде пюре. Все нижеуказанные рецепты подойдут для замораживания слив, абрикосов и нектаринов.
- Спелые персики помыть и обсушить. Разделить фрукты на половинки и удалить косточки.
- Разложить половинки персиков срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски. Убрать фрукты в морозилку на несколько часов.
- Затем переложить персики в пластиковые пакеты с застежками и поставить на хранение в морозильную камеру.
Приготовить сироп. Добавить 1 чашку воды и 1 чашку сахара в сотейник. Нагреть и готовить, помешивая, пока весь сахар не растворится. Дать сиропу полностью остыть. Вам понадобится около 1/2 чашки сиропа на каждый литр емкости, в которой вы будете замораживать персики. Добавить 1/8 чайной ложки лимонной кислоты на чашку сиропа.
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Налить 1/2 чашки охлажденного сиропа в контейнер емкостью 1 л. Выложить кусочки персика, оставив сверху примерно сантиметр свободного места. Закрыть крышку контейнера и отправить его в морозильную камеру.
Персики помыть, удалить косточки и разрезать мякоть на кусочки. Выложить в пластиковые контейнеры, пересыпать сахаром по вкусу и оставить при комнатной температуре, пока не выделится сок. Закрыть и отправить в морозилку на хранение.
Персики помыть и удалить косточки. Разрезать фрукты на кусочки и сложить в чашу блендера.
Засыпать сахаром по вкусу, затем измельчить в пюре. Попробовать, при необходимости всыпать больше сахара. Если получится слишком сладко, добавить лимонный сок или лимонную кислоту.
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