Как заморозить персики на зиму: четыре проверенных способа

Разные рецепты приготовления замороженных персиков на зиму

Персики – сладкие, вкусные и полезные фрукты, сезон которых длится с конца июля до середины сентября. К счастью, вы можете легко их заморозить, чтобы зимой добавлять в выпечку, мясные блюда и напитки.

Заготавливать персики в морозилке можно несколькими способами: половинками, с сахаром, в сиропе или в виде пюре. Все нижеуказанные рецепты подойдут для замораживания слив, абрикосов и нектаринов.

Как заморозить персики половинками

Замороженные персики половинками Фото: Depositphotos

Спелые персики помыть и обсушить. Разделить фрукты на половинки и удалить косточки.

Разложить половинки персиков срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски. Убрать фрукты в морозилку на несколько часов.

Затем переложить персики в пластиковые пакеты с застежками и поставить на хранение в морозильную камеру.

Как заморозить персики в сиропе

Приготовить сироп. Добавить 1 чашку воды и 1 чашку сахара в сотейник. Нагреть и готовить, помешивая, пока весь сахар не растворится. Дать сиропу полностью остыть. Вам понадобится около 1/2 чашки сиропа на каждый литр емкости, в которой вы будете замораживать персики. Добавить 1/8 чайной ложки лимонной кислоты на чашку сиропа.

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Налить 1/2 чашки охлажденного сиропа в контейнер емкостью 1 л. Выложить кусочки персика, оставив сверху примерно сантиметр свободного места. Закрыть крышку контейнера и отправить его в морозильную камеру.

Как заморозить персики с сахаром

Персики можно заморозить кусочками Фото: Depositphotos

Персики помыть, удалить косточки и разрезать мякоть на кусочки. Выложить в пластиковые контейнеры, пересыпать сахаром по вкусу и оставить при комнатной температуре, пока не выделится сок. Закрыть и отправить в морозилку на хранение.

Как заморозить пюре из персиков

Персики помыть и удалить косточки. Разрезать фрукты на кусочки и сложить в чашу блендера.

Засыпать сахаром по вкусу, затем измельчить в пюре. Попробовать, при необходимости всыпать больше сахара. Если получится слишком сладко, добавить лимонный сок или лимонную кислоту.

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Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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