Как запечь курицу с яблоками и чесноком в духовке

Рецепт запеченной целиком курицы с яблочной начинкой

Запеченная курица с яблоками Фото: freepik.com

Запеченная курица с яблоками – блюдо, которое можно готовить и в будни, и в праздники. Оно относительно недорогое, простое в исполнении и необычайно вкусное.

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Яблоки придают птице пикантный фруктовый аромат и слегка уловимую кисло-сладкую нотку, еще больше подчеркивающую нежность куриного мяса.

Запеченная курица с яблоками в духовке

Время приготовления:

2.5 часа

Калорийность:

198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 тушка курица

3-4 кислых яблока

2 зубчика чеснока

Соль и перец – по вкусу

Для маринада:

1 ст. л. меда

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. горчицы

1 ст. л. растительного масла

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Способ приготовления:

Смешать в мисочке все ингредиенты для маринада. Курицу помыть и обсушить. Натереть тушку солью и перцем внутри и снаружи, внутри натереть пропущенным через пресс чесноком. Затем смазать внутри и снаружи маринадом, сложить в миску, полить оставшимся маринадом и поставить в холодильник на час. Разогреть духовку до 180 º С. Яблоки помыть и удалить сердцевину. Нарезать дольками и начинить курицу, закрепить зубочистками и связать ножки кулинарной нитью. Оставшиеся яблоки выложить на дно смазанной маслом формы. Сверху положить курицу и отправить запекаться примерно на час, до румяной корочки.

Как выбрать курицу для запекания

Чтобы блюдо получилось вкусным, птица должна быть:

охлажденная, а не замороженная;

упругая и при надавливании быстро восстанавливающая форму;

без неприятного запаха;

с ровным, бледно-желтым или розовым цветом шкурки;

с жировой прослойкой белого или светло-желтого цвета.

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