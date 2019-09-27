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Как запечь курицу с яблоками и чесноком в духовке

Рецепт запеченной целиком курицы с яблочной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:50
Запеченная курица с яблоками
Запеченная курица с яблоками
Фото: freepik.com

Запеченная курица с яблоками – блюдо, которое можно готовить и в будни, и в праздники. Оно относительно недорогое, простое в исполнении и необычайно вкусное.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Яблоки придают птице пикантный фруктовый аромат и слегка уловимую кисло-сладкую нотку, еще больше подчеркивающую нежность куриного мяса.

Запеченная курица с яблоками в духовке

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Калорийность:

  • 198 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 тушка курица
  • 3-4 кислых яблока
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и перец – по вкусу

Для маринада:

  • 1 ст. л. меда
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ст. л. растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Смешать в мисочке все ингредиенты для маринада.
  2. Курицу помыть и обсушить. Натереть тушку солью и перцем внутри и снаружи, внутри натереть пропущенным через пресс чесноком.
  3. Затем смазать внутри и снаружи маринадом, сложить в миску, полить оставшимся маринадом и поставить в холодильник на час.
  4. Разогреть духовку до 180 º С.
  5. Яблоки помыть и удалить сердцевину. Нарезать дольками и начинить курицу, закрепить зубочистками и связать ножки кулинарной нитью.
  6. Оставшиеся яблоки выложить на дно смазанной маслом формы. Сверху положить курицу и отправить запекаться примерно на час, до румяной корочки.

Как выбрать курицу для запекания

Чтобы блюдо получилось вкусным, птица должна быть:

  • охлажденная, а не замороженная;
  • упругая и при надавливании быстро восстанавливающая форму;
  • без неприятного запаха;
  • с ровным, бледно-желтым или розовым цветом шкурки;
  • с жировой прослойкой белого или светло-желтого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь курицу с тыквой и грибами. "Сегодня" также делились рецептом куриных отбивных с виноградом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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