Как запечь курицу с яблоками и чесноком в духовке
Рецепт запеченной целиком курицы с яблочной начинкой
Запеченная курица с яблоками – блюдо, которое можно готовить и в будни, и в праздники. Оно относительно недорогое, простое в исполнении и необычайно вкусное.
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Яблоки придают птице пикантный фруктовый аромат и слегка уловимую кисло-сладкую нотку, еще больше подчеркивающую нежность куриного мяса.
Запеченная курица с яблоками в духовке
Время приготовления:
- 2.5 часа
Калорийность:
- 198 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 тушка курица
- 3-4 кислых яблока
- 2 зубчика чеснока
- Соль и перец – по вкусу
Для маринада:
- 1 ст. л. меда
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ст. л. растительного масла
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Способ приготовления:
- Смешать в мисочке все ингредиенты для маринада.
- Курицу помыть и обсушить. Натереть тушку солью и перцем внутри и снаружи, внутри натереть пропущенным через пресс чесноком.
- Затем смазать внутри и снаружи маринадом, сложить в миску, полить оставшимся маринадом и поставить в холодильник на час.
- Разогреть духовку до 180 º С.
- Яблоки помыть и удалить сердцевину. Нарезать дольками и начинить курицу, закрепить зубочистками и связать ножки кулинарной нитью.
- Оставшиеся яблоки выложить на дно смазанной маслом формы. Сверху положить курицу и отправить запекаться примерно на час, до румяной корочки.
Как выбрать курицу для запекания
Чтобы блюдо получилось вкусным, птица должна быть:
- охлажденная, а не замороженная;
- упругая и при надавливании быстро восстанавливающая форму;
- без неприятного запаха;
- с ровным, бледно-желтым или розовым цветом шкурки;
- с жировой прослойкой белого или светло-желтого цвета.
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