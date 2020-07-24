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Как запечь куриное филе в духовке с помидорами и сыром

Сегодня, 12:25

Рецепт запеченных куриных грудок с начинкой из томатов, зелени и сыра

Куриное филе с помидорами и сыром по нашему рецепту получается очень сочным и ароматным. Такое блюдо можно подавать с любым гарниром: отварным рисом, картофельным пюре, макаронами или овощным салатом.

Кстати, сырое филе с начинкой можно заморозить, чтобы запечь его позже.

"Гармошки" из куриного филе с помидорами и сыром

Куриное филе с помидорами и сыром
Куриное филе с помидорами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 151 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 600 г
  • Помидор – 50 г
  • Твердый сыр – 65 г
  • Соль, специи – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Панировочные сухари – для присыпки

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Способ приготовления:

  1. Промыть мясо и обсушить его бумажными полотенцами. Посолить, поперчить, натереть любимыми специями. Надрезать филе, сделать в нем кармашки.
  2. Нарезать сыр и помидоры пластинками.
  3. На фольгу налить масло, посыпать сухарями. Сверху уложить филе. В разрезы вставить кусочки сыра и помидора, добавить измельченную зелень.
  4. Сделать лодочки из фольги. Запекать в них курицу при 200 ºС в течение 25-30 минут.

Полезный совет

Вместо помидора можно взять консервированные ананасы, а также добавить в кармашки пластинки ветчины.

Смотрите видео, как сделать маффины из куриного фарша:

Напомним, ранее мы делились рецептом жаркого из курицы с зеленым горошком, а также писали, как запечь куриные ножки в беконе.

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Источник: Сегодня
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