Как запечь куриное филе в духовке с помидорами и сыром
Рецепт запеченных куриных грудок с начинкой из томатов, зелени и сыра
Куриное филе с помидорами и сыром по нашему рецепту получается очень сочным и ароматным. Такое блюдо можно подавать с любым гарниром: отварным рисом, картофельным пюре, макаронами или овощным салатом.
Кстати, сырое филе с начинкой можно заморозить, чтобы запечь его позже.
"Гармошки" из куриного филе с помидорами и сыром
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 151 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Куриное филе – 600 г
- Помидор – 50 г
- Твердый сыр – 65 г
- Соль, специи – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Панировочные сухари – для присыпки
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Способ приготовления:
- Промыть мясо и обсушить его бумажными полотенцами. Посолить, поперчить, натереть любимыми специями. Надрезать филе, сделать в нем кармашки.
- Нарезать сыр и помидоры пластинками.
- На фольгу налить масло, посыпать сухарями. Сверху уложить филе. В разрезы вставить кусочки сыра и помидора, добавить измельченную зелень.
- Сделать лодочки из фольги. Запекать в них курицу при 200 ºС в течение 25-30 минут.
Полезный совет
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Вместо помидора можно взять консервированные ананасы, а также добавить в кармашки пластинки ветчины.
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Напомним, ранее мы делились рецептом жаркого из курицы с зеленым горошком, а также писали, как запечь куриные ножки в беконе.
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