Как запечь куриное филе в духовке с помидорами и сыром

Рецепт запеченных куриных грудок с начинкой из томатов, зелени и сыра

Куриное филе с помидорами и сыром по нашему рецепту получается очень сочным и ароматным. Такое блюдо можно подавать с любым гарниром: отварным рисом, картофельным пюре, макаронами или овощным салатом.

Кстати, сырое филе с начинкой можно заморозить, чтобы запечь его позже.

"Гармошки" из куриного филе с помидорами и сыром

Куриное филе с помидорами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

151 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Куриное филе – 600 г

Помидор – 50 г

Твердый сыр – 65 г

Соль, специи – по вкусу

Зелень – по вкусу

Панировочные сухари – для присыпки

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Способ приготовления:

Промыть мясо и обсушить его бумажными полотенцами. Посолить, поперчить, натереть любимыми специями. Надрезать филе, сделать в нем кармашки. Нарезать сыр и помидоры пластинками. На фольгу налить масло, посыпать сухарями. Сверху уложить филе. В разрезы вставить кусочки сыра и помидора, добавить измельченную зелень. Сделать лодочки из фольги. Запекать в них курицу при 200 ºС в течение 25-30 минут.

Полезный совет

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Вместо помидора можно взять консервированные ананасы, а также добавить в кармашки пластинки ветчины.

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Напомним, ранее мы делились рецептом жаркого из курицы с зеленым горошком, а также писали, как запечь куриные ножки в беконе.

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