Как запечь куриные грудки с черносливом и орехами

Готовим кармашки из куриного филе с начинкой

Фаршированное куриное филе Фото: Depositphotos

Блюда из грудки и чернослива готовятся быстро и просто, но такое вкусовое сочетание не оставит вас равнодушными. Мы предлагаем сделать кармашки из куриного филе с черносливом, орехами и мандаринами в духовке. Они прекрасно сочетаются с любыми гарнирами.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

Куриное филе с черносливом и орехами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

173 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Черствый хлеб, порванный на кусочки – 2 толстых ломтика

Сок мандариновый – 80 мл

Тертая цедра двух мандаринов

Измельченная петрушка – 1 ст. л.

Орехи грецкие, нарезанные – 45 г

Чернослив, нарезанный – 45 г

Мягкое сливочное масло – 20 г

Соль, перец – по вкусу

Филе куриных грудок – 4 шт.

Масло растительное – 1 ст. л.

Бульон куриный или овощной – 250 мл

Тимьян – 4 веточки

Способ приготовления:

Духовку разогрейте до 180 ºС. Хлеб замочите в мандариновом соке, затем отожмите лишнюю жидкость. Смешайте хлебную массу с тертой цедрой двух мандаринов, крупно порубленными орехами и черносливом, мелко нарезанной петрушкой и размягченным сливочным маслом. На каждом курином филе сделайте надрез острым ножом, чтобы получился кармашек. Натрите солью и перцем. Заполните филе начинкой, края скрепите зубочистками. На сковороде разогрейте столовую растительного масла. Обжарьте грудки с двух сторон до румяной корочки, примерно по три минуты с каждой стороны. Переложите в форму для запекания. Залейте куриным или овощным бульоном. Добавьте тимьян. Запекайте в разогретой до 180 ºС духовке 30 минут.

Как подавать куриные кармашки

Запеченную курицу можно подать вместе со свежими или запеченными овощами, рисом, кускусом, булгуром или картофельным пюре.

Напомним, ранее мы делились рецептом плова с курицей в мультиварке. "Сегодня" также писали, как сделать трехцветный террин из куриного филе.

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