Как запечь куриные ножки с летними овощами: рецепт от Гордона Рамзи
Рецепт вкусного обеда от известного британского шеф-повара
Запеченные куриные ножки в духовке – это сытное и простое блюдо для всей семьи. Рецепт от Гордона Рамзи хорош тем, что мясо запекается вместе с овощами, поэтому вам не придется готовить гарнир.
Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:
Шеф использует в баклажаны, кабачки, помидоры, лук и чеснок, но вы можете менять и дополнять этот список, ориентируясь на свой вкус.
Куриные ножки с летними овощами в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 4 куриных окорочка
- 1 средний баклажан
- 2 кабачка
- 4 помидора-сливки или 200 г консервированных томатов в собственном соку
- 2 шт. лука-шалота
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст.л. оливкового масла и еще немного для подачи
- 1 стакан сухого белого вина
- Несколько веточек тимьяна
- Несколько веточек розмарина
- Соль, свежемолотый перец
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Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать кубиками, посыпать солью, выложить в дуршлаг и оставить на 30 минут. Промыть овощи холодной водой и обсушить бумажными полотенцами.
- В сковороде с толстым дном разогреть 2 ст.л. оливкового масла. Курицу посолить, поперчить и выложить в сковороду кожей вниз. Жарить 3-4 минуты до золотистого цвета, перевернуть и готовить еще несколько минут. Переложить на тарелку.
- Добавить оставшееся масло в сковороду и выложить в нее крупно порубленный лук-шалот, раздавленный чеснок, баклажаны и несколько веточек тимьяна и розмарина. Готовить 5-7 минут, помешивая, пока лук не станет прозрачным, а баклажаны слегка мягкими. Хорошо посолить и поперчить.
- Добавить порезанные кабачки, влить белое вино и тушить, пока жидкость не выпарится наполовину.
- Выложить овощи в форму для запекания. Добавить нарезанные помидоры, очищенные от кожицы и семян. Сверху разложить поджаренные куриные ножки.
- Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать листиками тимьяна и розмарина. Запекать в разогретой до 190 С духовке до готовности курицы.
Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.
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Источник: Сегодня