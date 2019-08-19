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Как запечь куриные ножки с летними овощами: рецепт от Гордона Рамзи

Рецепт вкусного обеда от известного британского шеф-повара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Запеченные куриные ножки в духовке
Запеченные куриные ножки в духовке
Фото: Depositphotos

Запеченные куриные ножки в духовке – это сытное и простое блюдо для всей семьи. Рецепт от Гордона Рамзи хорош тем, что мясо запекается вместе с овощами, поэтому вам не придется готовить гарнир. 

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Шеф использует в баклажаны, кабачки, помидоры, лук и чеснок, но вы можете менять и дополнять этот список, ориентируясь на свой вкус.

Куриные ножки с летними овощами в духовке

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 4 куриных окорочка 
  • 1 средний баклажан
  • 2 кабачка
  • 4 помидора-сливки или 200 г консервированных томатов в собственном соку
  • 2 шт. лука-шалота
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст.л. оливкового масла и еще немного для подачи
  • 1 стакан сухого белого вина
  • Несколько веточек тимьяна
  • Несколько веточек розмарина
  • Соль, свежемолотый перец

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Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарезать кубиками, посыпать солью, выложить в дуршлаг и оставить на 30 минут. Промыть овощи холодной водой и обсушить бумажными полотенцами.
  2. В сковороде с толстым дном разогреть 2 ст.л. оливкового масла. Курицу посолить, поперчить и выложить в сковороду кожей вниз. Жарить 3-4 минуты до золотистого цвета, перевернуть и готовить еще несколько минут. Переложить на тарелку.
  3. Добавить оставшееся масло в сковороду и выложить в нее крупно порубленный лук-шалот, раздавленный чеснок, баклажаны и несколько веточек тимьяна и розмарина. Готовить 5-7 минут, помешивая, пока лук не станет прозрачным, а баклажаны слегка мягкими. Хорошо посолить и поперчить.
  4. Добавить порезанные кабачки, влить белое вино и тушить, пока жидкость не выпарится наполовину.
  5. Выложить овощи в форму для запекания. Добавить нарезанные помидоры, очищенные от кожицы и семян. Сверху разложить поджаренные куриные ножки.
  6. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать листиками тимьяна и розмарина. Запекать в разогретой до 190 С духовке до готовности курицы.

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

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Источник: Сегодня
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