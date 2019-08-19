Как запечь куриные ножки с летними овощами: рецепт от Гордона Рамзи

Рецепт вкусного обеда от известного британского шеф-повара

Запеченные куриные ножки в духовке Фото: Depositphotos

Запеченные куриные ножки в духовке – это сытное и простое блюдо для всей семьи. Рецепт от Гордона Рамзи хорош тем, что мясо запекается вместе с овощами, поэтому вам не придется готовить гарнир.

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Шеф использует в баклажаны, кабачки, помидоры, лук и чеснок, но вы можете менять и дополнять этот список, ориентируясь на свой вкус.

Куриные ножки с летними овощами в духовке

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

4 куриных окорочка

1 средний баклажан

2 кабачка

4 помидора-сливки или 200 г консервированных томатов в собственном соку

2 шт. лука-шалота

2 зубчика чеснока

4 ст.л. оливкового масла и еще немного для подачи

1 стакан сухого белого вина

Несколько веточек тимьяна

Несколько веточек розмарина

Соль, свежемолотый перец

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать кубиками, посыпать солью, выложить в дуршлаг и оставить на 30 минут. Промыть овощи холодной водой и обсушить бумажными полотенцами. В сковороде с толстым дном разогреть 2 ст.л. оливкового масла. Курицу посолить, поперчить и выложить в сковороду кожей вниз. Жарить 3-4 минуты до золотистого цвета, перевернуть и готовить еще несколько минут. Переложить на тарелку. Добавить оставшееся масло в сковороду и выложить в нее крупно порубленный лук-шалот, раздавленный чеснок, баклажаны и несколько веточек тимьяна и розмарина. Готовить 5-7 минут, помешивая, пока лук не станет прозрачным, а баклажаны слегка мягкими. Хорошо посолить и поперчить. Добавить порезанные кабачки, влить белое вино и тушить, пока жидкость не выпарится наполовину. Выложить овощи в форму для запекания. Добавить нарезанные помидоры, очищенные от кожицы и семян. Сверху разложить поджаренные куриные ножки. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать листиками тимьяна и розмарина. Запекать в разогретой до 190 С духовке до готовности курицы.

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

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