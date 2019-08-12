Как запечь мясо в духовке с грибами и сыром
Рецепт запеченной свинины с шампиньонами, луком и твердым сыром
Приготовление мяса в духовке – довольно простой процесс. Его можно запечь куском, а можно разрезать на порционные ломтики, отбить и приготовить вместе с жареными грибами, луком, сметаной и тертым сыром.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
На гарнир к запеченному мясу подойдут свежие овощи, картофельное пюре, гречка или просто салатные листья, заправленные смесью оливкового масла и лимонного сока.
Мясо в духовке с сыром и грибами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки
- 100 г сыра
- 200 г шампиньонов
- 200 г репчатого лука
- 100 г сметаны
- Соль, перец
- Растительное масло
- Свежая зелень
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Способ приготовления:
- Свинину помыть и обсушить, нарезать ломтиками толщиной 2 см.
- Отбить кулинарным молотком, посолить и поперчить. Уложить в форму для запекания в один слой и смазать сметаной.
- Грибы и лук помыть. Шампиньоны нарезать пластинками, а очищенный лук – тонкими полукольцами.
- Обжарить лук до прозрачности на растительном масле, добавить грибы и готовить, пока не выпарится жидкость. Приправить по вкусу.
- Выложить лук и грибы на мясо. Отправить в горячую духовку и запекать при 180 С, пока сыр не подрумянится.
- Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо с картошкой в рукаве. "Сегодня" также делились рецептом самого вкусного стейка на гриле.
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Источник: Сегодня