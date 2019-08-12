Как запечь мясо в духовке с грибами и сыром

Рецепт запеченной свинины с шампиньонами, луком и твердым сыром

Мясо в духовке с грибами и сыром Фото: Depositphotos

Приготовление мяса в духовке – довольно простой процесс. Его можно запечь куском, а можно разрезать на порционные ломтики, отбить и приготовить вместе с жареными грибами, луком, сметаной и тертым сыром.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

На гарнир к запеченному мясу подойдут свежие овощи, картофельное пюре, гречка или просто салатные листья, заправленные смесью оливкового масла и лимонного сока.

Мясо в духовке с сыром и грибами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

100 г сыра

200 г шампиньонов

200 г репчатого лука

100 г сметаны

Соль, перец

Растительное масло

Свежая зелень

Способ приготовления:

Свинину помыть и обсушить, нарезать ломтиками толщиной 2 см. Отбить кулинарным молотком, посолить и поперчить. Уложить в форму для запекания в один слой и смазать сметаной. Грибы и лук помыть. Шампиньоны нарезать пластинками, а очищенный лук – тонкими полукольцами. Обжарить лук до прозрачности на растительном масле, добавить грибы и готовить, пока не выпарится жидкость. Приправить по вкусу. Выложить лук и грибы на мясо. Отправить в горячую духовку и запекать при 180 С, пока сыр не подрумянится. Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо с картошкой в рукаве. "Сегодня" также делились рецептом самого вкусного стейка на гриле.

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