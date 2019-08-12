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Как запечь мясо в духовке с грибами и сыром

Рецепт запеченной свинины с шампиньонами, луком и твердым сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Мясо в духовке с грибами и сыром
Мясо в духовке с грибами и сыром
Фото: Depositphotos

Приготовление мяса в духовке – довольно простой процесс. Его можно запечь куском, а можно разрезать на порционные ломтики, отбить и приготовить вместе с жареными грибами, луком, сметаной и тертым сыром.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

На гарнир к запеченному мясу подойдут свежие овощи, картофельное пюре, гречка или просто салатные листья, заправленные смесью оливкового масла и лимонного сока.

Мясо в духовке с сыром и грибами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г свиной вырезки
  • 100 г сыра
  • 200 г шампиньонов
  • 200 г репчатого лука
  • 100 г сметаны
  • Соль, перец
  • Растительное масло
  • Свежая зелень

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Способ приготовления:

  1. Свинину помыть и обсушить, нарезать ломтиками толщиной 2 см.
  2. Отбить кулинарным молотком, посолить и поперчить. Уложить в форму для запекания в один слой и смазать сметаной.
  3. Грибы и лук помыть. Шампиньоны нарезать пластинками, а очищенный лук – тонкими полукольцами.
  4. Обжарить лук до прозрачности на растительном масле, добавить грибы и готовить, пока не выпарится жидкость. Приправить по вкусу.
  5. Выложить лук и грибы на мясо. Отправить в горячую духовку и запекать при 180 С, пока сыр не подрумянится.
  6. Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо с картошкой в рукаве. "Сегодня" также делились рецептом самого вкусного стейка на гриле.

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Источник: Сегодня
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