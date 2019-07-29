Как запечь мясо в духовке в фольге: рецепт с черносливом

Готовим запеченную свиную шею с чесноком и сушеными сливами

Мясо в духовке с черносливом Фото: Depositphotos

Мясо, запеченное в фольге, получается самым вкусным, ароматным и сочным. Для запекания обычно используется алюминиевая пищевая фольга. В ней можно приготовить свинину, говядину, крольчатину или птицу.

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Мы рекомендуем запечь в фольге свинину вместе с чесноком, пряными травами и черносливом. Такое блюдо подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного меню.

Запеченное мясо в духовке с черносливом

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Цельный кусок свинины (шейная часть) – 1,5-2 кг

Чернослив без косточек – 300-400 г

Чеснок – 8-10 зубчиков

Паприка острая

Майоран

Тимьян

Эстрагон

Тмин

Смесь перцев свежемолотая

Соль

Способ приготовления:

Кусок свинины помыть, промокнуть бумажными полотенцем и натереть сушеными специями. Плотно завернуть мясо в пищевую пленку и поставить в холодильник мариноваться на 6-8 часов или на ночь. Чернослив залить теплой водой минимум на полчаса, затем хорошо промыть. Снять с мяса пленку и натереть солью. Сделать проколы ножом по всей поверхности свинины. Вставить внутрь кусочки чеснока. Духовку разогреть до 200-220 С. Застелить противень фольгой в два слоя, выложить половину чернослива. Сверху поместить маринованное мясо и обложить его черносливом, посыпать смесью свежемолотых перцев и плотно завернуть фольгой. Поставить противень с мясом на средний уровень духовки и готовить от 45-60 минут. Затем оставить свинину томиться при 170-180 С на среднем уровне еще на 40-60 минут. Вынуть мясо из духовки, раскрыть фольгу, полить свинину мясным соком. Вернуть в печь на верхний уровень, не накрывая фольгой. Готовить свинину 10-15 минут при 220 С, пока не появится румяная корочка.

Совет: Если у вас есть свежие сливы, удалите косточки и вложите в мякоть по зубчику чеснока, немного посолите и посыпьте тимьяном. Когда до готовности мяса останется 15-20 минут, разложите фаршированную сливу рядом с куском мяса, полейте мясным соком и оставьте запекаться. Готовое мясо разрежьте на порционные куски и подавайте вместе с печеными фруктами и соусом из чернослива.

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