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Как запечь мясо в духовке в фольге: рецепт с черносливом

Готовим запеченную свиную шею с чесноком и сушеными сливами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Мясо в духовке с черносливом
Мясо в духовке с черносливом
Фото: Depositphotos

Мясо, запеченное в фольге, получается самым вкусным, ароматным и сочным. Для запекания обычно используется алюминиевая пищевая фольга. В ней можно приготовить свинину, говядину, крольчатину или птицу.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Мы рекомендуем запечь в фольге свинину вместе с чесноком, пряными травами и черносливом. Такое блюдо подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного меню.

Запеченное мясо в духовке с черносливом

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Цельный кусок свинины (шейная часть) – 1,5-2 кг
  • Чернослив без косточек – 300-400 г
  • Чеснок – 8-10 зубчиков
  • Паприка острая
  • Майоран
  • Тимьян
  • Эстрагон
  • Тмин
  • Смесь перцев свежемолотая 
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Кусок свинины помыть, промокнуть бумажными полотенцем и натереть сушеными специями. Плотно завернуть мясо в пищевую пленку и поставить в холодильник мариноваться на 6-8 часов или на ночь.
  2. Чернослив залить теплой водой минимум на полчаса, затем хорошо промыть.
  3. Снять с мяса пленку и натереть солью. Сделать проколы ножом по всей поверхности свинины. Вставить внутрь кусочки чеснока.
  4. Духовку разогреть до 200-220 С. Застелить противень фольгой в два слоя, выложить половину чернослива. Сверху поместить маринованное мясо и обложить его черносливом, посыпать смесью свежемолотых перцев и плотно завернуть фольгой.
  5. Поставить противень с мясом на средний уровень духовки и готовить от 45-60 минут. Затем оставить свинину томиться при 170-180 С на среднем уровне еще на 40-60 минут.
  6. Вынуть мясо из духовки, раскрыть фольгу, полить свинину мясным соком. Вернуть в печь на верхний уровень, не накрывая фольгой. Готовить свинину 10-15 минут при 220 С, пока не появится румяная корочка.

Совет: Если у вас есть свежие сливы, удалите косточки и вложите в мякоть по зубчику чеснока, немного посолите и посыпьте тимьяном. Когда до готовности мяса останется 15-20 минут, разложите фаршированную сливу рядом с куском мяса, полейте мясным соком и оставьте запекаться. Готовое мясо разрежьте на порционные куски и подавайте вместе с печеными фруктами и соусом из чернослива.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить курицу с грибами в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом бефстроганова из свинины.

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Источник: Сегодня
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