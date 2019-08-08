Как запечь рыбные стейки с помидорами и шпинатом в духовке
Рецепт стейков из красной рыбы с лимоном, томатами черри и шпинатом
Стейк из красной рыбы – это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздничный ужин. Рыба в нашем рецепте запекается вместе со шпинатом, помидорами черри, лимоном и шалфеем.
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Для приготовления блюда важно использовать только свежую красную рыбу хорошего качества. В первую очередь, она не должна неприятно пахнуть. А если надавить пальцем на рыбную мякоть, она обязана быть достаточно упругой и быстро восстанавливать форму. Сухую и обезвоженную рыбу покупать не стоит.
Стейки из красной рыбы в духовке с овощами
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 2 стейка из семги или лосося толщиной 2,5-3 см
- 300 г шпината
- 14-16 помидоров черри
- 4 веточки свежего шалфея
- Сок половины лимона
- Соль, перец – по вкусу
- Оливковое или сливочное масло
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 С.
- Подготовьте два куска фольги длиной 30-35 см.
- Шпинат при необходимости разморозьте и поместите его посередине каждого куска фольги, сверху положите стейки, приправьте солью и перцем.
- Выложите помидоры черри на каждое филе и разложите рядом. Сверху положите по несколько листочков шалфея. Сбрызните лимонным соком и оливковым маслом.
- Аккуратно и тщательно заверните фольгу в виде конвертов. Переложите на противень и выпекайте 18-22 минут.
- Переложите рыбные стейки на сервировочную тарелку. Полейте соком, который образовался во время запекания, и сразу же подавайте.
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