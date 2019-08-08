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Как запечь рыбные стейки с помидорами и шпинатом в духовке

Рецепт стейков из красной рыбы с лимоном, томатами черри и шпинатом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:03
Красная рыба в духовке со шпинатом и черри
Красная рыба в духовке со шпинатом и черри
Фото: Depositphotos

Стейк из красной рыбы – это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздничный ужин. Рыба в нашем рецепте запекается вместе со шпинатом, помидорами черри, лимоном и шалфеем.

Смотрите видео, как правильно замариновать разные виды мяса:

Для приготовления блюда важно использовать только свежую красную рыбу хорошего качества. В первую очередь, она не должна неприятно пахнуть. А если надавить пальцем на рыбную мякоть, она обязана быть достаточно упругой и быстро восстанавливать форму. Сухую и обезвоженную рыбу покупать не стоит.

Стейки из красной рыбы в духовке с овощами

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 2 стейка из семги или лосося толщиной 2,5-3 см
  • 300 г шпината
  • 14-16 помидоров черри
  • 4 веточки свежего шалфея
  • Сок половины лимона
  • Соль, перец – по вкусу
  • Оливковое или сливочное масло

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 С.
  2. Подготовьте два куска фольги длиной 30-35 см. 
  3. Шпинат при необходимости разморозьте и поместите его посередине каждого куска фольги, сверху положите стейки, приправьте солью и перцем.
  4. Выложите помидоры черри на каждое филе и разложите рядом. Сверху положите по несколько листочков шалфея. Сбрызните лимонным соком и оливковым маслом.
  5. Аккуратно и тщательно заверните фольгу в виде конвертов. Переложите на противень и выпекайте 18-22 минут.
  6. Переложите рыбные стейки на сервировочную тарелку. Полейте соком, который образовался во время запекания, и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шашлычки из лосося, креветок и овощей. "Сегодня" также делились рецептом крем-супа из лосося.

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Источник: Сегодня
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