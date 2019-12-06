Как запечь свинину в духовке с яблоками, горчицей и розмарином
Рецепт свиной корейки в духовке с яблоками
Рецепты мяса, приготовленного в духовке или печи, существуют в кухнях большинства народов мира. Мы предлагаем запечь свинину в духовке целым куском вместе с яблоками.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
Перед приготовлением мясо нужно будет замариновать в смеси из острого перца, чеснока, розмарина, горчицы и оливкового масла.
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Свинина, запеченная с горчицей и розмарином
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 239 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиной корейки без кости
- 2 ст. л. листьев свежего розмарина
- 2 ст. л. дижонской горчицы с зернами
- 1/2 ч. л. хлопьев острого красного перца
- 4 зубчика чеснока
- 2-3 головки чеснока для запекания
- 4 кислых яблока
- Оливковое масло
- Соль
- Свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 220 ºС.
- Свинину вымыть, хорошо обсушить и плотно обвязать кулинарной нитью.
- Смешать 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку молотого черного перца и втереть их в мясо.
- Приготовить смесь из острого красного перца, горчицы, мелко рубленого чеснока, измельченных листьев розмарина, 2 ст.л. оливкового масла. Аккуратно распределить на корейку получившуюся пряную смесь.
- Положить свинину на решетку формы для запекания или на смазанный маслом противень. У головок чеснока срезать верхушки, слегка смазать оливковым маслом и разложить вокруг мяса срезом вниз.
- Корейку поставить в разогретую духовку на 15 минут, затем уменьшить огонь до 180 ºС и запекать 50 минут.
- Выложить к мясу разрезанные пополам яблоки и готовить блюдо еще 15-20 минут.
- Вынуть корейку из духовки, дать постоять 10-15 минут, срезать нитки.
Как подавать запеченную свинину
Готовое мясо подавать к столу вместе с запеченными яблоками и чесноком.
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