Как запечь свинину в духовке с яблоками, горчицей и розмарином

Рецепт свиной корейки в духовке с яблоками

Мясо в духовке с яблоками Фото: Depositphotos

Рецепты мяса, приготовленного в духовке или печи, существуют в кухнях большинства народов мира. Мы предлагаем запечь свинину в духовке целым куском вместе с яблоками.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Перед приготовлением мясо нужно будет замариновать в смеси из острого перца, чеснока, розмарина, горчицы и оливкового масла.

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Свинина, запеченная с горчицей и розмарином

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1,5 кг свиной корейки без кости

2 ст. л. листьев свежего розмарина

2 ст. л. дижонской горчицы с зернами

1/2 ч. л. хлопьев острого красного перца

4 зубчика чеснока

2-3 головки чеснока для запекания

4 кислых яблока

Оливковое масло

Соль

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 220 ºС. Свинину вымыть, хорошо обсушить и плотно обвязать кулинарной нитью. Смешать 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку молотого черного перца и втереть их в мясо. Приготовить смесь из острого красного перца, горчицы, мелко рубленого чеснока, измельченных листьев розмарина, 2 ст.л. оливкового масла. Аккуратно распределить на корейку получившуюся пряную смесь. Положить свинину на решетку формы для запекания или на смазанный маслом противень. У головок чеснока срезать верхушки, слегка смазать оливковым маслом и разложить вокруг мяса срезом вниз. Корейку поставить в разогретую духовку на 15 минут, затем уменьшить огонь до 180 ºС и запекать 50 минут. Выложить к мясу разрезанные пополам яблоки и готовить блюдо еще 15-20 минут. Вынуть корейку из духовки, дать постоять 10-15 минут, срезать нитки.

Как подавать запеченную свинину

Готовое мясо подавать к столу вместе с запеченными яблоками и чесноком.

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