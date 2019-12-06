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Как запечь свинину в духовке с яблоками, горчицей и розмарином

Рецепт свиной корейки в духовке с яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Мясо в духовке с яблоками
Мясо в духовке с яблоками
Фото: Depositphotos

Рецепты мяса, приготовленного в духовке или печи, существуют в кухнях большинства народов мира. Мы предлагаем запечь свинину в духовке целым куском вместе с яблоками.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Перед приготовлением мясо нужно будет замариновать в смеси из острого перца, чеснока, розмарина, горчицы и оливкового масла.

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Свинина, запеченная с горчицей и розмарином

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свиной корейки без кости
  • 2 ст. л. листьев свежего розмарина
  • 2 ст. л. дижонской горчицы с зернами
  • 1/2 ч. л. хлопьев острого красного перца
  • 4 зубчика чеснока
  • 2-3 головки чеснока для запекания
  • 4 кислых яблока
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 220 ºС.
  2. Свинину вымыть, хорошо обсушить и плотно обвязать кулинарной нитью.
  3. Смешать 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку молотого черного перца и втереть их в мясо.
  4. Приготовить смесь из острого красного перца, горчицы, мелко рубленого чеснока, измельченных листьев розмарина, 2 ст.л. оливкового масла. Аккуратно распределить на корейку получившуюся пряную смесь.
  5. Положить свинину на решетку формы для запекания или на смазанный маслом противень. У головок чеснока срезать верхушки, слегка смазать оливковым маслом и разложить вокруг мяса срезом вниз.
  6. Корейку поставить в разогретую духовку на 15 минут, затем уменьшить огонь до 180 ºС и запекать 50 минут.
  7. Выложить к мясу разрезанные пополам яблоки и готовить блюдо еще 15-20 минут.
  8. Вынуть корейку из духовки, дать постоять 10-15 минут, срезать нитки.

Как подавать запеченную свинину

Готовое мясо подавать к столу вместе с запеченными яблоками и чесноком.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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Источник: Сегодня
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