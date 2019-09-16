Как запечь тыкву с медом, орехами и корицей
Готовим запеченную тыкву в духовке
Тыква, запеченная в духовке с медом, орехами и пряностями – полезный осенний десерт, который понравится как взрослым, так и детям.
Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:
Используйте для приготовления мускатную тыкву – она гораздо слаще и ароматнее, чем обычная. Кроме этого, сорт очень ценный, так как имеет повышенное содержание провитамина А.
Запеченная тыква с медом, корицей и орехами
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Тыква – 800 г
- Мед –4-6 ст.л.
- Грецкие орехи – 50 г
- Корица – 1 ч.л.
- Цедра 1 лимона
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Способ приготовления:
- Тыкву очистите от кожуры и семечек.
- Далее нарежьте овощ большими дольками.
- Переложите кусочки тыквы в форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой.
- Сверху кусочки тыквы залейте медом, посыпьте лимонной цедрой, корицей и колотыми орехами.
- Запекайте при температуре 180 градусов до мягкости тыквы.
- Подавайте запеченную тыкву на стол в теплом виде.
Чем полезна тыква для здоровья
Тыква – один из самых богатых источников бета-каротина. Этот желто-растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который необходим для нормального роста костей и укрепления иммунной системы.
Кушайте тыкву регулярно, и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный пирог. "Сегодня" также делились рецептом тыквенных оладий с творогом.
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