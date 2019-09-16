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Как запечь тыкву с медом, орехами и корицей

Готовим запеченную тыкву в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Запеченная тыква в духовке
Запеченная тыква в духовке
Фото: Depositphotos

Тыква, запеченная в духовке с медом, орехами и пряностями – полезный осенний десерт, который понравится как взрослым, так и детям.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Используйте для приготовления мускатную тыкву – она гораздо слаще и ароматнее, чем обычная. Кроме этого, сорт очень ценный, так как имеет повышенное содержание провитамина А.

Запеченная тыква с медом, корицей и орехами

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Тыква – 800 г
  • Мед –4-6 ст.л.
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Корица – 1 ч.л.
  • Цедра 1 лимона

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Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите от кожуры и семечек.
  2. Далее нарежьте овощ большими дольками.
  3. Переложите кусочки тыквы в форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой.
  4. Сверху кусочки тыквы залейте медом, посыпьте лимонной цедрой, корицей и колотыми орехами.
  5. Запекайте при температуре 180 градусов до мягкости тыквы.
  6. Подавайте запеченную тыкву на стол в теплом виде.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква – один из самых богатых источников бета-каротина. Этот желто-растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который необходим для нормального роста костей и укрепления иммунной системы.

Кушайте тыкву регулярно, и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный пирог. "Сегодня" также делились рецептом тыквенных оладий с творогом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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