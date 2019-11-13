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Как запечь утиный паштет в слоеном тесте

Рецепт от французского шефа Эрве Бурдона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Паштет в слоеном тесте
Паштет в слоеном тесте
Фото: Depositphotos

Нежнейший утиный паштет, запеченный в слоеном тесте – прекрасная закуска для праздничного стола. Приготовить ее сможет даже начинающий кулинар.

Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:

Вы можете использовать как пресное, так и дрожжевое тесто. Все зависит от ваших предпочтений.

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Утиный паштет в слоеном тесте

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1/2 утиной грудки с кожей
  • 60 г свиного фарша
  • 30 г белого хлеба
  • 70 мл молока
  • 1 луковица-шалот
  • 1 желток (+ 1 для смазывания)
  • Слоеное тесто
  • Мука (для присыпки)
  • Петрушка
  • Черный перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Нарежьте хлеб небольшими кубиками и залейте молоком. Разморозьте слоеное тесто.
  2. Помойте утиную грудку под холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками.
  3. Измельчите в мясорубке утиное мясо, свиной фарш и хлеб, замоченный в молоке. Оставшееся на дне миски молоко также влить в фарш.
  4. Мелко нарубите луковицу-шалот и несколько веточек петрушки. Добавьте в фарш рубленый лук, петрушку, желток, черный перец, соль и тщательно вымесите смесь.
  5. Возьмите вашу любимую чашку (около 150 мл), слегка присыпьте мукой. Отрежьте от размороженного теста широкую полоску. Такого размера, чтобы она легко вместилась в чашку, а свисающие края достигали 2-3 см. Выстелите чашку слоеным тестом.
  6. Ложкой выложите фарш в чашку с тестом. Смажьте края теста желтком и плотно закройте.
  7. Накройте чашку одной рукой, а другой – переверните чашку так, чтобы слоеный "пирожок" остался у вас на руке. В таком положении, не переворачивая обратно, уложите слоеный "пирожок" на предварительно застеленный пергаментом противень.
  8. Смажьте "пирожок" желтком. Толстенькой трубочкой проколите центр "пирожка", чтобы при выпекании из "пирожка" выходил пар.
  9. Для красоты можно сделать еще и крышечку к "пирожку": рюмкой вырежьте из оставшегося теста кружок. Также проколите центр кружка трубочкой и уложите на "пирожок".
  10. Выпекайте утиный паштет в слоеном тесто 20-25 минут при температуре 180 ºС.

Полезный совет

Из теста можно не делать порционные пирожки, а приготовить закуску в виде рулета или кольца. Это позволит вам существенно сэкономить время.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из форели и куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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