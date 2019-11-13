Как запечь утиный паштет в слоеном тесте
Рецепт от французского шефа Эрве Бурдона
Нежнейший утиный паштет, запеченный в слоеном тесте – прекрасная закуска для праздничного стола. Приготовить ее сможет даже начинающий кулинар.
Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:
Вы можете использовать как пресное, так и дрожжевое тесто. Все зависит от ваших предпочтений.
Утиный паштет в слоеном тесте
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1/2 утиной грудки с кожей
- 60 г свиного фарша
- 30 г белого хлеба
- 70 мл молока
- 1 луковица-шалот
- 1 желток (+ 1 для смазывания)
- Слоеное тесто
- Мука (для присыпки)
- Петрушка
- Черный перец
- Соль
Способ приготовления:
- Нарежьте хлеб небольшими кубиками и залейте молоком. Разморозьте слоеное тесто.
- Помойте утиную грудку под холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками.
- Измельчите в мясорубке утиное мясо, свиной фарш и хлеб, замоченный в молоке. Оставшееся на дне миски молоко также влить в фарш.
- Мелко нарубите луковицу-шалот и несколько веточек петрушки. Добавьте в фарш рубленый лук, петрушку, желток, черный перец, соль и тщательно вымесите смесь.
- Возьмите вашу любимую чашку (около 150 мл), слегка присыпьте мукой. Отрежьте от размороженного теста широкую полоску. Такого размера, чтобы она легко вместилась в чашку, а свисающие края достигали 2-3 см. Выстелите чашку слоеным тестом.
- Ложкой выложите фарш в чашку с тестом. Смажьте края теста желтком и плотно закройте.
- Накройте чашку одной рукой, а другой – переверните чашку так, чтобы слоеный "пирожок" остался у вас на руке. В таком положении, не переворачивая обратно, уложите слоеный "пирожок" на предварительно застеленный пергаментом противень.
- Смажьте "пирожок" желтком. Толстенькой трубочкой проколите центр "пирожка", чтобы при выпекании из "пирожка" выходил пар.
- Для красоты можно сделать еще и крышечку к "пирожку": рюмкой вырежьте из оставшегося теста кружок. Также проколите центр кружка трубочкой и уложите на "пирожок".
- Выпекайте утиный паштет в слоеном тесто 20-25 минут при температуре 180 ºС.
Полезный совет
Из теста можно не делать порционные пирожки, а приготовить закуску в виде рулета или кольца. Это позволит вам существенно сэкономить время.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из форели и куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.
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