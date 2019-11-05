Как запечь яблоки с изюмом и медом
Печеные яблоки – простой десерт родом из детства
Запеченные яблоки с изюмом и медом – очень простой в приготовлении, а главное – вкусный и здоровый десерт. Польза печеных яблок заключается в том, что они выводят из организма холестерин и нормализуют обмен веществ.
Смотрите видео, как выбрать самые полезные яблоки:
Готовый десерт вкусно есть вместе с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.
Печенье яблоки с изюмом и медом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 264 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яблока
- 4 ч.л. меда
- 4 ч. л. изюма
- 2 ст. л. сахарной пудры
- Палочки корицы – для украшения
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, срезать верхушки. По желанию сохранить их, чтобы позже сделать крышечки.
- Вырезать в каждом яблоке серединку и положить фрукты в жаропрочную форму.
- Внутрь каждого яблока положить по чайной ложке изюма и меда. Закрыть крышечками и отправить в разогретую духовку.
- Запекать яблоки при температуре 180 °С примерно 15-20 минут. Их готовность определяем по внешнему виду яблочной кожицы – она должна зарумяниться и, возможно, слегка полопаться.
- Выложить яблоки с изюмом на порционные тарелки, посыпать их сахарной пудрой и украсить палочками корицы. Подавать печеные яблоки теплыми.
Секреты приготовления печеных яблок
- Яблоки должны быть среднего размера, желательно сладкого сорта;
- Изюм лучше брать светлый. Перед использованием его нужно предварительно залить теплой водой, а затем промыть и обсушить;
- В начинку можно добавить колотые орешки: грецкие, миндаль, фундук;
- Мед в рецепте можно заменить кленовым сиропом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками.
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Источник: Сегодня