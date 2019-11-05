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Как запечь яблоки с изюмом и медом

Печеные яблоки – простой десерт родом из детства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Печеные яблоки в духовке
Печеные яблоки в духовке
Фото: Unsplash

Запеченные яблоки с изюмом и медом – очень простой в приготовлении, а главное – вкусный и здоровый десерт. Польза печеных яблок заключается в том, что они выводят из организма холестерин и нормализуют обмен веществ.

Смотрите видео, как выбрать самые полезные яблоки:

Готовый десерт вкусно есть вместе с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Печенье яблоки с изюмом и медом

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 264 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 4 ч.л. меда
  • 4 ч. л. изюма
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • Палочки корицы – для украшения

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, срезать верхушки. По желанию сохранить их, чтобы позже сделать крышечки.
  2. Вырезать в каждом яблоке серединку и положить фрукты в жаропрочную форму.
  3. Внутрь каждого яблока положить по чайной ложке изюма и меда. Закрыть крышечками и отправить в разогретую духовку.
  4. Запекать яблоки при температуре 180 °С примерно 15-20 минут. Их готовность определяем по внешнему виду яблочной кожицы – она должна зарумяниться и, возможно, слегка полопаться.
  5. Выложить яблоки с изюмом на порционные тарелки, посыпать их сахарной пудрой и украсить палочками корицы. Подавать печеные яблоки теплыми.

Секреты приготовления печеных яблок

  • Яблоки должны быть среднего размера, желательно сладкого сорта;
  • Изюм лучше брать светлый. Перед использованием его нужно предварительно залить теплой водой, а затем промыть и обсушить;
  • В начинку можно добавить колотые орешки: грецкие, миндаль, фундук;
  • Мед в рецепте можно заменить кленовым сиропом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные пирожки с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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