Как запечь яблоки с крамблом: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт вкусного и простого десерта
Крамбл – английский пирог из крошки песочного теста. По мотивам этого десерта можно приготовить печеные яблоки с хрустящей начинкой.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Печеные яблоки с крамблом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 181 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 яблок
- 1 черствая паска или сладкая булка
- 100 г муки
- 150 г сливочного масла
- 100 г сахара
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Способ приготовления:
- Нарезать и раскрошить сдобный хлеб в миску.
- Всыпать муку и сахар, перемешать.
- Добавить сливочное масло и размять руками в крошку.
- Яблоки разрезать пополам и вырезать сердцевину.
- Застелить противень бумагой для выпечки, выложить сверху половинки яблок.
- Наполнить сердцевинки хлебной крошкой.
- Отправить на 15 минут в разогретую в 180 ºС духовку. Остудить в течение 10 минут и переложить на тарелку.
Как подавать яблоки
По желанию посыпать яблоки с крамблом просеянной сахарной пудрой. Их можно есть как теплыми, так и холодными.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.
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Источник: Сегодня