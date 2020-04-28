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Как запечь яблоки с крамблом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусного и простого десерта

Ирина Павлина
Сегодня, 15:59

Крамбл – английский пирог из крошки песочного теста. По мотивам этого десерта можно приготовить печеные яблоки с хрустящей начинкой.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Печеные яблоки с крамблом

Яблоки с крамблом
Яблоки с крамблом
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 181 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 яблок
  • 1 черствая паска или сладкая булка
  • 100 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 100 г сахара

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Способ приготовления:

  1. Нарезать и раскрошить сдобный хлеб в миску.
  2. Всыпать муку и сахар, перемешать.
  3. Добавить сливочное масло и размять руками в крошку.
  4. Яблоки разрезать пополам и вырезать сердцевину.
  5. Застелить противень бумагой для выпечки, выложить сверху половинки яблок.
  6. Наполнить сердцевинки хлебной крошкой.
  7. Отправить на 15 минут в разогретую в 180 ºС духовку. Остудить в течение 10 минут и переложить на тарелку.

Как подавать яблоки

По желанию посыпать яблоки с крамблом просеянной сахарной пудрой. Их можно есть как теплыми, так и холодными.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

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Источник: Сегодня
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