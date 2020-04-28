Как запечь яблоки с крамблом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусного и простого десерта

Крамбл – английский пирог из крошки песочного теста. По мотивам этого десерта можно приготовить печеные яблоки с хрустящей начинкой.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Печеные яблоки с крамблом

Яблоки с крамблом Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

181 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 яблок

1 черствая паска или сладкая булка

100 г муки

150 г сливочного масла

100 г сахара

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Способ приготовления:

Нарезать и раскрошить сдобный хлеб в миску. Всыпать муку и сахар, перемешать. Добавить сливочное масло и размять руками в крошку. Яблоки разрезать пополам и вырезать сердцевину. Застелить противень бумагой для выпечки, выложить сверху половинки яблок. Наполнить сердцевинки хлебной крошкой. Отправить на 15 минут в разогретую в 180 ºС духовку. Остудить в течение 10 минут и переложить на тарелку.

Как подавать яблоки

По желанию посыпать яблоки с крамблом просеянной сахарной пудрой. Их можно есть как теплыми, так и холодными.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

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