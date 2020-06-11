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Спецпроект

Какая колбаса лучше: согласно ГОСТу, ДСТУ или ТУ?

Сегодня, 14:52

В проекте "Мы это едим" с помощью консультантов ТМ Бащинский разбираемся в понятиях ГОСТ, ДСТУ и ТУ

Интересный факт – Советского Союза уже давно нет, а его система стандартов, применяемая к разного рода продуктам, все еще осталась в головах многих, в прошлом советских, потребителей. Ведь аббревиатура ГОСТ расшифровывается как "Государственный общесоюзный стандарт". И пусть в 1992 году страны бывшего СНГ договорились, что ГОСТ имеет статус регионального и не обязателен вовсе, "почетное знамя" ГОСТа (а с 1993 года – ДСТУ) до сих пор считается чем-то вроде золотого стандарта. Но так ли это на самом деле?

К примеру, вы стоите в магазине и держите в руках две палки вареной колбасы. На одной значится, что изготовлена она по ГОСТу, на второй написано, что изготовлена по ТУ — чего ожидать от каждого из товаров?

Что такое ТУ?

ТУ (Технические условия) — это документ, разработанный производителем, в котором регламентируются основные технические требования к выпускаемой продукции: к сырью, способу изготовления, упаковке, правилам приемки, методам контроля качества, транспортировке, хранению и т. д. Вопрос: зачем производитель разрабатывает новые стандарты, если есть ДСТУ (укр.) – госстандарты Украины)?

Мясоперерабатывающая отрасль, как и многие другие, развивается. Появляются новые технологии обработки мяса, выработки специй, копчения. С другой стороны, потребитель становится все более требовательным, ищет на полках новые вкусовые решения. В свою очередь, крупные производители имеют возможность использовать новую технику и оборудование, о которых в СССР и мечтать не могли. И им, конечно же, тесно в стандартных ДСТУ. Поэтому предприятия и идут дальше, разрабатывая ТУ.

Причем, ТУ – такой же жесткий стандарт для мясопереработчиков, как и ДСТУ. Процедура согласования и регистрации ТУ очень сложна и долговременна, длится от 2-х до 6-ти месяцев. В процессе согласования автору ТУ необходимо пройти несколько государственных регистрационных и проверяющих инстанций, которые на основании комплексных микробиологических, санитарно-химических исследований выдают санитарно-эпидемиологическое заключение, а также сертификат, дающий право производить данный продукт.

Неидеальный стандарт

Теперь мы можем взглянуть на эти две палочки колбасы, что у нас в руках, по-новому. ДСТУшная — продукт с привычным вкусом, изготовлен по отработанной еще много лет назад технологии и рецептуре. Да и таких колбас, по ДСТУ, осталось — всего ничего, например из вареных только "Докторская" и "Молочная". Покупателю, выбирай он только ДСТУшную продукцию, пришлось бы ограничиться крайне скудным ассортиментом: из шоколада разве что черный и молочный, сыров – днем с огнем не сыскать.

К тому же, нет гарантии, что задекларированный на упаковке ДСТУ, действителен. Некоторые используют эту аббревиатуру в качестве маркетингового хода, и таких — порядка 40%. А более ушлые производители и вовсе могут указывать на своем товаре ГОСТ, но не тот, который регламентирует качество самого товара, а по которому выпускается, например, упаковка. Мол, кто там в спешке будет разбираться...

Так что не стоит идеализировать госстандарты. Тем более, что многие уже утратили свою законную силу, а немногим существующим осталось времени до 1 января 2022 года. На смену им придут новые нормативно-правовые акты.

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ТУ — это реалии современного производства

Уже сейчас понятно, что продукты, изготовленные по ТУ — это и возможности для новых рецептур, и следование трендам. И они сполна позволяют реализовать производителям самые новейшие технологии.

Для примера мы обратились к технологам широко известной среди украинских потребитлелей продукции ТМ Бащинский, одной из торговых марок крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Украины ЧАО "Украинский бекон". И в вопросе приоритета между ДСТУ и ТУ здесь, конечно же, отдают предпочтение последнему. Ведь именно так можно задействовать современные технологические мощности завода, а также позволить рецептам соответствовать вкусам и запросам современного потребителя.

Вопрос выбора между ДСТУ и ТУ в Украине ослабевает с каждым годом, теряет свою актуальность. На сегодняшний день куда важнее, что за производитель стоит за продуктом — насколько надежный, какое у него сырье, технологии и насколько щепетильно контролирует качество товаров. Реалии рынка таковы, что предпочтение лучше отдать крупному и известному производителю. У него больше возможностей выпустить качественный и доступный продукт — и, пожалуй, эти условия должны стать основой любого ТУ.

Благодарим за консультацию ТМ Бащинский.

Все подробности в спецтеме Мы это едим

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