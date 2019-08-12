Какие масла лучше добавлять в еду: ответ диетолога Светланы Фус

Светлана Фус – диетолог проекта "Зважені та щасливі"

Диетолог Светлана Фус Фото: пресс-служба СТБ

29 августа в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера девятого сезона самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом сезоне 9 мужчин и 9 женщин будут бороться за новую и счастливую жизнь. Многие из них уверены, что именно из-за лишнего веса у них не складывается личная жизнь и отношения с людьми.

Смотрите видео, как использовать кокосовое масло:

Постоянный диетолог проекта Светлана Фус продолжает давать рекомендации читателям о правильном питании и делится полезными рецептами.

Какие масла полезно добавлять в еду

Оливковое масло – одно из самых полезных Фото: freepik.com

"Я рекомендую добавлять в еду только нерафинированные масла первого холодного отжима. Поскольку в результате очистки (рафинации) масло теряет витамин Е (натуральный антиоксидант). Вместо этого в него добавляют химические антиоксиданты. Холодное прессование сохраняет жирные кислоты, которые портятся под действием высокой температуры", – считает Светлана.

Покупать и хранить масло лучше в бутылках из темного стекла, так как полезные жиры разрушаются под воздействием света. Особенно хрупки жирные кислоты в льняном масле и семенах льна – они разрушаются даже при соприкосновении с кислородом, поэтому их лучше хранить подальше от высокой температуры, воздуха и света. Кстати, такие масла можно наносить на тело после душа – это отлично увлажняет кожу.

На каком масле лучше готовить

Рагу желательно готовить с добавлением воды или рафинированного масла Фото: Depositphotos

Высокие температуры разрушают полезные жирные кислоты, поэтому лучше готовить вообще без масла – тушить с добавлением воды или бульона, запекать в фольге, использовать пароварку.

Но иногда, мы все-таки готовим на масле. Поэтому, при приготовлении на огне, я рекомендую использовать только рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, оливковом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать качественное оливковое масло. "Сегодня" также делились рецептами ароматизированного оливкового масла.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram