Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какие продукты брать на пляж: меню для взрослых и детей

Идеи закусок для пикника на пляже с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Что взять на пляж из еды
Что взять на пляж из еды
Фото: Depositphotos

Собраться на пикник в парке довольно просто. Но когда ваш пикник случается на пляже, есть несколько факторов, которые следует учитывать, прежде чем наполнять корзину или холодильник.

Смотрите видео, как подготовиться к пляжному сезону:

Во-первых, там песок. Это совершенно очевидно, но независимо от того, сколько мер предосторожности вы предпринимаете, он все равно будет везде. Включая ваши бутерброды. 

Во-вторых, на пляже может быть ветрено, а это значит, что песок и соль с моря будут летать вокруг, налипая на еду.

Читайте также
Идеи закусок для пикника: что взять с собой на природу

И напоследок: даже если у вас есть сумка-холодильник, помните, что некоторые продукты хранятся лучше, чем другие. Конечно, вы можете взять что-то вроде крекеров, чипсов, орехов и сухофруктов, но иногда хорошо иметь под рукой что-то более существенное.

Рулеты из лаваша

Рулеты из лаваша можно готовить с самыми разными начинками
Рулеты из лаваша можно готовить с самыми разными начинками
Фото: Depositphotos

Рулеты из лаваша удобнее есть, чем обычные бутерброды. Только избегайте начинок с майонезом и продуктами, которые быстро размокают и портятся.

Жареная курица

Куриные стрипсы хорошо хранятся на жаре
Куриные стрипсы хорошо хранятся на жаре
Фото: pexels.com

Жареная или запеченная курица хорошо хранится, и ее удобно есть на пляже. Мы рекомендуем взять с собой куриные стрипсы, приготовленные по рецепту Джейми Оливера.

Шашлычки 

Вы можете готовить шашлычки из любых продуктов
Вы можете готовить шашлычки из любых продуктов
Фото: Depositphotos

Еда на шампурах – это всегда веселее! Вы можете нанизывать на шпажки кусочки фруктов, овощей или мяса. Это пища "без рук" (читайте, без песка!), для которой не нужна посуда. 

Целые фрукты

Фрукты можно помыть заранее или на пляже
Фрукты можно помыть заранее или на пляже
Фото: pexels.com

Целые фрукты намного больше подходят для дня на пляжа, чем нарезанные. Так что возьмите с собой персики, нектарины, яблоки или виноград.

Салаты из кускуса или макарон

Салат из макарон
Салат из макарон
Фото: Pixabay

Они отлично выдерживают жару. Кроме того, даже если несколько песчинок попадут внутрь, они легко потеряются в кускусе; вы можете даже их не заметить. Идеальное решение для пляжа – салат Табуле. Вы также можете приготовить итальянский салат из пасты.

Сыр и копченая колбаса

Не берите на пляж скоропортящиеся колбасные изделия
Не берите на пляж скоропортящиеся колбасные изделия
Фото: pexels.com

Колбасные изделия – прекрасный вариант перекуса, но лишь в том случае, если вы съедите их сразу или пойдете на пляж на закате. Не стоит брать с собой сыр и салями, когда вы планируете провести на жаре весь день.

Роллы из салатных листьев

Овощи в салатных листьях удобно есть на природе
Овощи в салатных листьях удобно есть на природе
Фото: Depositphotos

Самый простой и полезный вариант перекуса. Заверните несколько кусочков нарезанных овощей или других продуктов в большие листья салата айсберг. А в конце замотайте все в фольгу.

Печенье

Детям на пляж можно взять печенье
Детям на пляж можно взять печенье
Фото: freepik.com

Не забудьте про десерт! Печенье – лучшая сладость, которую вы можете съесть на пляже после обеда. Только не берите выпечку с кусочками шоколада и другими ингредиентами, которые быстро тают и пачкаются.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить куриные шашлычки с персиками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Летнее меню: ТОП-5 рецептов для праздничного ужина Как приготовить фаршированные грибы на гриле: рецепт от Юлии Высоцкой Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника Опасное лето: какие правила запомнить, чтобы избежать неприятностей
пляж пикник лето меню
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Сколько нужно тренироваться, чтобы быть счастливой: ответ ученых
Сколько нужно тренироваться, чтобы быть счастливой: ответ ученых
Как проходят курортные романы у разных знаков зодиака
Как проходят курортные романы у разных знаков зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Events

Поздравления с Днем бухгалтера 2019: красивые стихи, картинки и пожелания

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:13Шоу-бизнес

В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

Вчера, 17:15Шоу-бизнес

Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

Вчера, 16:49Психология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Вчера, 15:54Психология

Лунное затмение 17 июля: лучшие ритуалы и обряды

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

14 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 июляEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

14 июляТехно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

14 июляТехно

Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

14 июляТехно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

14 июляПсихология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

14 июляFun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Регина Тодоренко опубликовала фото в свадебном платье
Регина Тодоренко опубликовала фото в свадебном платье
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
5 способов сделать волосы визуально гуще
5 способов сделать волосы визуально гуще
Вопрос-ответ: можно ли ложиться спать с мокрыми волосами?
Вопрос-ответ: можно ли ложиться спать с мокрыми волосами?
Как монетизировать свое хобби
Как монетизировать свое хобби
Вред молочных продуктов: правда или миф?
Вред молочных продуктов: правда или миф?
Модные солнцезащитные очки 2019
Модные солнцезащитные очки 2019
Готовимся к посту: луковые лепешки на минеральной воде
Готовимся к посту: луковые лепешки на минеральной воде
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь