Какие продукты брать на пляж: меню для взрослых и детей

Идеи закусок для пикника на пляже с фото

Что взять на пляж из еды Фото: Depositphotos

Собраться на пикник в парке довольно просто. Но когда ваш пикник случается на пляже, есть несколько факторов, которые следует учитывать, прежде чем наполнять корзину или холодильник.

Смотрите видео, как подготовиться к пляжному сезону:

Во-первых, там песок. Это совершенно очевидно, но независимо от того, сколько мер предосторожности вы предпринимаете, он все равно будет везде. Включая ваши бутерброды.

Во-вторых, на пляже может быть ветрено, а это значит, что песок и соль с моря будут летать вокруг, налипая на еду.

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И напоследок: даже если у вас есть сумка-холодильник, помните, что некоторые продукты хранятся лучше, чем другие. Конечно, вы можете взять что-то вроде крекеров, чипсов, орехов и сухофруктов, но иногда хорошо иметь под рукой что-то более существенное.

Рулеты из лаваша

Рулеты из лаваша можно готовить с самыми разными начинками Фото: Depositphotos

Рулеты из лаваша удобнее есть, чем обычные бутерброды. Только избегайте начинок с майонезом и продуктами, которые быстро размокают и портятся.

Жареная курица

Куриные стрипсы хорошо хранятся на жаре Фото: pexels.com

Жареная или запеченная курица хорошо хранится, и ее удобно есть на пляже. Мы рекомендуем взять с собой куриные стрипсы, приготовленные по рецепту Джейми Оливера.

Шашлычки

Вы можете готовить шашлычки из любых продуктов Фото: Depositphotos

Еда на шампурах – это всегда веселее! Вы можете нанизывать на шпажки кусочки фруктов, овощей или мяса. Это пища "без рук" (читайте, без песка!), для которой не нужна посуда.

Целые фрукты

Фрукты можно помыть заранее или на пляже Фото: pexels.com

Целые фрукты намного больше подходят для дня на пляжа, чем нарезанные. Так что возьмите с собой персики, нектарины, яблоки или виноград.

Салаты из кускуса или макарон

Салат из макарон Фото: Pixabay

Они отлично выдерживают жару. Кроме того, даже если несколько песчинок попадут внутрь, они легко потеряются в кускусе; вы можете даже их не заметить. Идеальное решение для пляжа – салат Табуле. Вы также можете приготовить итальянский салат из пасты.

Сыр и копченая колбаса

Не берите на пляж скоропортящиеся колбасные изделия Фото: pexels.com

Колбасные изделия – прекрасный вариант перекуса, но лишь в том случае, если вы съедите их сразу или пойдете на пляж на закате. Не стоит брать с собой сыр и салями, когда вы планируете провести на жаре весь день.

Роллы из салатных листьев

Овощи в салатных листьях удобно есть на природе Фото: Depositphotos

Самый простой и полезный вариант перекуса. Заверните несколько кусочков нарезанных овощей или других продуктов в большие листья салата айсберг. А в конце замотайте все в фольгу.

Печенье

Детям на пляж можно взять печенье Фото: freepik.com

Не забудьте про десерт! Печенье – лучшая сладость, которую вы можете съесть на пляже после обеда. Только не берите выпечку с кусочками шоколада и другими ингредиентами, которые быстро тают и пачкаются.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить куриные шашлычки с персиками.

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