Какие салаты можно сделать на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов
Рецепты салатов на Пасху-2020
Пасха-2020 наступит совсем скоро: у католиков – 12 апреля, у православных – 19-го. На этот праздник традиционно готовят мясные и рыбные блюда, куличи, творожные пасхи и крашенки, которыми разговляются после окончания Великого поста.
Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и необычных весенних салатов, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 6 сваренных вкрутую яиц
- 1 банка консервированного горошка
- 1 маленькая красная луковица
- Горсть редиски
- 1 кислое яблоко
- 1 столовая ложка майонеза
- 1 чайная ложка французской горчицы
- 1/2 чайной ложки тертого хрена
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Яйца нарежьте кубиками, редис – тонкими полукольцами.
- Очищенный лук и яблоко нарежьте небольшими кубиками.
- Слейте жидкость из банки с горошком.
- Смешайте все ингредиенты с майонезом, горчицей и хреном.
- Приправьте салат солью и перцем по вкусу.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе
- 4 яйца
- 150 г корейской моркови
- 100 г твердого сыра
- 100 г майонеза
- 3 киви
- 1 яблоко
Способ приготовления:
- Куриное филе промыть, залить холодной водой. Посолить и отварить до готовности. Остудить.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
- Остывшее филе нарезать мелкими кубиками.
- На белую тарелку поставить пустой стакан, выложить вокруг него первый слой салата – куриное мясо. Смазать майонезом — так же поступить и со всеми следующими слоями.
- Второй слой – морковь по-корейски. Ее нужно будет отжать от лишней жидкости, затем разрезать на более короткие части.
- Третий слой – вареные яйца, нарезанные мелкими кубиками.
- Следующим слоем выложить натертое яблоко, предварительно очищенное.
- Твердый сыр натереть на средней терке, распределить поверх всего салата.
- Украсить салат нарезанным киви. Фрукт очистить от кожуры, нарезать слайсами. Для украшения можно взять целые кружочки или половинки. Перед подачей дать блюду настояться 30-40 минут в холодильнике.
Смотрите видео, как сделать Кобб салат:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 200 г шампиньонов
- 150 г помидоров
- 6-7 перьев зеленого лука
- 75 г – оливок без косточек
- 1 плавленый сырок или 80 г твердого
- 150 мл майонеза
- Соль – по вкусу
Для декора:
- Веточки укропа
- Семена мака
Способ приготовления:
- Отварите куриное филе в подсоленной воде. Охладите мясо и нарежьте кубиками. Перья лука помойте, обсушите и нарежьте колечками.
- Срежьте с краев плода помидора тонкие кружочки. Это будут лепестки наших маков. Оставьте в сторону.
- Остальную часть помидоров нарежьте кубиками. Оливки нарежьте кружочками. Сохраните несколько половинок оливок для серединки мака.
- Нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками. Обжарьте грибы на сковороде с добавлением растительного масла. Посолите по вкусу и охладите.
- Выложите на тарелку диаметром 18 см слой нарезанного куриного филе и нанесите майонезную сетку.
- Затем выложите слой грибов и посыпьте их зеленым луком, нанесите майонез.
- На лук выложите помидоры, сделайте сетку из майонез. Теперь выложите слой из оливок. Смажьте верх и бока салата майонезом.
- Слегка подморозьте плавленый сырок и натрите на мелкой терке. Посыпьте им всю поверхность салата.
- Сделайте цветы из заготовок помидорных лепестков, в серединку поставьте половинку оливки и посыпьте семенами мака. Декорируйте веточками укропа – это будут стебли.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 100 г отварного рассыпчатого риса
- 100 г тертого сыра
- 3-4 шт. тертых вареных яйца
- 100 г крабовых палочек
- Измельченный репчатый лук – по желанию
- Майонез – по вкусу
- Красная икра и зелень – для украшения
- 100 г тонких полосок филе красной рыбы
Способ приготовления:
- Возьмите небольшой салатник и застелите его пищевой пленкой.
- Затем выложите стенки полосками красной рыбы так, чтобы не было просветов.
- Теперь выложите слоями все ингредиенты, смазывая слои майонезом. Последовательность произвольная.
- Перед подачей переверните салат на праздничное блюдо. Украсьте красной икрой, веточками укропа и подавайте.
- Чтобы салат было легко перевернуть на тарелку, оставьте его в холодильник пропитаться на несколько часов. Так он будет держать форму и не развалится.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 яичных желтка
- 90 г тонко нарезанной пармской ветчины
- 2 несладкие белые булочки
- 75 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. горчицы
- 1/2 ст.л. белого винного уксуса
- 2 ст.л. измельченного эстрагона
- 225 г смеси шпината и рукколы
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки.
- Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте.
- Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных салатов с редисом. "Сегодня" также писали, как сделать салаты из свежих овощей и зелени.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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