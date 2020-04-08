Какие салаты можно сделать на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

Рецепты салатов на Пасху-2020

Пасха-2020 наступит совсем скоро: у католиков – 12 апреля, у православных – 19-го. На этот праздник традиционно готовят мясные и рыбные блюда, куличи, творожные пасхи и крашенки, которыми разговляются после окончания Великого поста.

Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и необычных весенних салатов, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.

Яичный салат с редисом и зеленым горошком

Яичный салат с редисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

6 сваренных вкрутую яиц

1 банка консервированного горошка

1 маленькая красная луковица

Горсть редиски

1 кислое яблоко

1 столовая ложка майонеза

1 чайная ложка французской горчицы

1/2 чайной ложки тертого хрена

Соль, перец

Способ приготовления:

Яйца нарежьте кубиками, редис – тонкими полукольцами. Очищенный лук и яблоко нарежьте небольшими кубиками. Слейте жидкость из банки с горошком. Смешайте все ингредиенты с майонезом, горчицей и хреном. Приправьте салат солью и перцем по вкусу.

Салат "Малахитовый браслет" на Пасху

Салат "Малахитовый браслет" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

250 г куриного филе

4 яйца

150 г корейской моркови

100 г твердого сыра

100 г майонеза

3 киви

1 яблоко

Способ приготовления:

Куриное филе промыть, залить холодной водой. Посолить и отварить до готовности. Остудить. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Остывшее филе нарезать мелкими кубиками. На белую тарелку поставить пустой стакан, выложить вокруг него первый слой салата – куриное мясо. Смазать майонезом — так же поступить и со всеми следующими слоями. Второй слой – морковь по-корейски. Ее нужно будет отжать от лишней жидкости, затем разрезать на более короткие части. Третий слой – вареные яйца, нарезанные мелкими кубиками. Следующим слоем выложить натертое яблоко, предварительно очищенное. Твердый сыр натереть на средней терке, распределить поверх всего салата. Украсить салат нарезанным киви. Фрукт очистить от кожуры, нарезать слайсами. Для украшения можно взять целые кружочки или половинки. Перед подачей дать блюду настояться 30-40 минут в холодильнике.

Смотрите видео, как сделать Кобб салат:

Пасхальный салат "Маки"

Салат на Пасху в виде маков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г куриного филе

200 г шампиньонов

150 г помидоров

6-7 перьев зеленого лука

75 г – оливок без косточек

1 плавленый сырок или 80 г твердого

150 мл майонеза

Соль – по вкусу

Для декора:

Веточки укропа

Семена мака

Способ приготовления:

Отварите куриное филе в подсоленной воде. Охладите мясо и нарежьте кубиками. Перья лука помойте, обсушите и нарежьте колечками. Срежьте с краев плода помидора тонкие кружочки. Это будут лепестки наших маков. Оставьте в сторону. Остальную часть помидоров нарежьте кубиками. Оливки нарежьте кружочками. Сохраните несколько половинок оливок для серединки мака. Нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками. Обжарьте грибы на сковороде с добавлением растительного масла. Посолите по вкусу и охладите. Выложите на тарелку диаметром 18 см слой нарезанного куриного филе и нанесите майонезную сетку. Затем выложите слой грибов и посыпьте их зеленым луком, нанесите майонез. На лук выложите помидоры, сделайте сетку из майонез. Теперь выложите слой из оливок. Смажьте верх и бока салата майонезом. Слегка подморозьте плавленый сырок и натрите на мелкой терке. Посыпьте им всю поверхность салата. Сделайте цветы из заготовок помидорных лепестков, в серединку поставьте половинку оливки и посыпьте семенами мака. Декорируйте веточками укропа – это будут стебли.

Слоеный салат на Пасху с лососем и крабовыми палочками

Слоеный пасхальный салат Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г отварного рассыпчатого риса

100 г тертого сыра

3-4 шт. тертых вареных яйца

100 г крабовых палочек

Измельченный репчатый лук – по желанию

Майонез – по вкусу

Красная икра и зелень – для украшения

100 г тонких полосок филе красной рыбы

Способ приготовления:

Возьмите небольшой салатник и застелите его пищевой пленкой. Затем выложите стенки полосками красной рыбы так, чтобы не было просветов. Теперь выложите слоями все ингредиенты, смазывая слои майонезом. Последовательность произвольная. Перед подачей переверните салат на праздничное блюдо. Украсьте красной икрой, веточками укропа и подавайте. Чтобы салат было легко перевернуть на тарелку, оставьте его в холодильник пропитаться на несколько часов. Так он будет держать форму и не развалится.

Флорентийский салат на Пасху

Салат с яйцами, гренками и пармой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

5 яиц

2 яичных желтка

90 г тонко нарезанной пармской ветчины

2 несладкие белые булочки

75 г сливочного масла

1/2 ч.л. горчицы

1/2 ст.л. белого винного уксуса

2 ст.л. измельченного эстрагона

225 г смеси шпината и рукколы

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки. Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте. Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных салатов с редисом. "Сегодня" также писали, как сделать салаты из свежих овощей и зелени.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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