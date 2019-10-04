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Какой чай выбрать: в пакетиках или рассыпной

Узнайте, какой чай самый лучший

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48

Украинцев смело можно записывать во всемирный клуб любителей чая. По популярности он на втором месте после воды – это выяснили исследователи Всеукраинского проекта "Весна".

В течение дня украинец чаевничает минимум трижды. Причем мужчины и женщины пьют одинаково. Культура чаепития в Украине похожа на американскую. Большинство предпочитает классический черный чай с лимоном.

Чай в пакетах считается менее качественным
Чай в пакетах считается менее качественным
Фото: freepik.com

"Сегодня" проанализировали ассортимент этого напитка в магазинах и выяснили: какой выбирать лучше – в пакетиках или рассыпной.

Мирослава Ульянина, диетолог, планирует дожить до ста двадцати лет. Поэтому заботится о том, что ест и пьет. Недавно эксперта по питанию шокировала новость: чай в синтетических пакетиках может быть опасным для здоровья.

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"Я не могу проверить, что именно входит в его состав и действительно ли там просто чай или что-нибудь еще", – говорит Мирослава.

А кроме того, синтетические пакетики чая оставляют в кипятке вредный пластик. Поэтому Ульянина покупает теперь натуральный рассыпной чай. Она также любит экзотический японский чай матча.

Чай матча богат антиоксидантами
Чай матча богат антиоксидантами
Фото: Pixabay

"Он бодрит, в нем есть и кофеин, но в нем содержится еще одна аминокислота, и они гармонируют друг с другом. И они с одной стороны нервную систему возбуждают, но при этом не поднимается давление", – рассказывает диетолог.

Однако украинцы отдают предпочтение классическому черному чаю, говорит профессиональный дегустатор Максим Липко. Пакетированный эксперт называет имитацией чая низкого качества.

Украинцы предпочитают чай с лимоном
Украинцы предпочитают чай с лимоном
Фото: pexels.com

"Надо понимать, что используется наиболее дешевый, наиболее мелкий чай. Так называемая фракция фанинз или даст – пыль. В хорошем черном чае, кроме листьев, будут и белые крупинки. Эти крупинки называются типсы. Чем больше их будет в чае, тем более дорогой, более качественной считается основа" – объясняет эксперт.

А в зеленом чае важно, чтобы лист был целым.

Напомним, ранее мы рассказывали, безопасно ли пить чай для похудения.

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Источник: Сегодня
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