Какой чай выбрать: в пакетиках или рассыпной
Узнайте, какой чай самый лучший
Украинцев смело можно записывать во всемирный клуб любителей чая. По популярности он на втором месте после воды – это выяснили исследователи Всеукраинского проекта "Весна".
В течение дня украинец чаевничает минимум трижды. Причем мужчины и женщины пьют одинаково. Культура чаепития в Украине похожа на американскую. Большинство предпочитает классический черный чай с лимоном.
"Сегодня" проанализировали ассортимент этого напитка в магазинах и выяснили: какой выбирать лучше – в пакетиках или рассыпной.
Мирослава Ульянина, диетолог, планирует дожить до ста двадцати лет. Поэтому заботится о том, что ест и пьет. Недавно эксперта по питанию шокировала новость: чай в синтетических пакетиках может быть опасным для здоровья.
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"Я не могу проверить, что именно входит в его состав и действительно ли там просто чай или что-нибудь еще", – говорит Мирослава.
А кроме того, синтетические пакетики чая оставляют в кипятке вредный пластик. Поэтому Ульянина покупает теперь натуральный рассыпной чай. Она также любит экзотический японский чай матча.
"Он бодрит, в нем есть и кофеин, но в нем содержится еще одна аминокислота, и они гармонируют друг с другом. И они с одной стороны нервную систему возбуждают, но при этом не поднимается давление", – рассказывает диетолог.
Однако украинцы отдают предпочтение классическому черному чаю, говорит профессиональный дегустатор Максим Липко. Пакетированный эксперт называет имитацией чая низкого качества.
"Надо понимать, что используется наиболее дешевый, наиболее мелкий чай. Так называемая фракция фанинз или даст – пыль. В хорошем черном чае, кроме листьев, будут и белые крупинки. Эти крупинки называются типсы. Чем больше их будет в чае, тем более дорогой, более качественной считается основа" – объясняет эксперт.
А в зеленом чае важно, чтобы лист был целым.
Напомним, ранее мы рассказывали, безопасно ли пить чай для похудения.
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