Кальцоне: классический рецепт закрытой итальянской пиццы
Эта разновидность пиццы готовится в виде полумесяца, а начинка добавляется внутрь
Кальцоне незаслуженно пользуется меньшей популярностью, чем классическая итальянская пицца. Вы можете готовить ее с абсолютно разными начинками – овощными, мясными, сырными. К вегетарианской пицце уместно подать белое вино, а для мясной – красное.
Рецепт пиццы Кальцоне
Ингредиенты на 2 порции:
- Мука – 150 г
- Вода – 90 мл
- Дрожжи сухие – 2 г
- Масло оливковое – 2 ст.л.
- Томаты в собственном соку – 3 ст.л.
- Розмарин, тимьян, базилик – понемногу
- Чили-перец – по вкусу
- Моцарелла (или другой мягкий сыр) – 150-200 г
- Болгарский перец, карбонад, оливки, свежие помидоры
- Соль, черный перец
Рецепт приготовления:
- Если пиццу будете делать сразу, то используйте теплую воду, чтобы дрожжи активировались быстрее. Если хотите, сделать тесто заранее, то воду лучше брать ледяную, и тесто нужно хранить в холодильнике.
- Дрожжи разводим в воде, смешиваем с мукой, добавляем щепотку соли, ложку масла, перемешиваем, а потом хорошо разминаем тесто на столе, чтобы оно стало однородным.
- Делаем из теста два ровных шарика, накрываем пакетом, чтобы не заветрились. Даем тесту подойти в течение 30 минут.
- Смешиваем пробитые блендером или измельченные иным образом томаты с оливковым маслом, пряными травами (измельченными), солью, черным перцем и чили.
- Натираем сыр и нарезаем начинки.
- Разогреваем печь до 180–190 C, прогреваем противень.
- Аккуратно разминаем тесто (или раскатываем с помощью скалки) в ровный круг. Тесто кладем на бумагу для выпечки.
- Начинку кладем лишь на половину круга, да так, чтобы края были свободными для соединения с другой стороной.
- Равномерно выкладываем сначала сыр, затем начинку. Только теперь поливаем соусом и засыпаем сверху еще сыром. Накрываем второй частью круга, края защипываем. Если края подсохли, то смазываем их слегка водой или яйцом.
- Всю поверхность Кальцоне смазываем яйцом для образования румяной корочки. Верхний слой теска прокалываем вилкой в нескольких местах, для выхода пара.
- Выкладываем пиццу на противень и отправляем в печь на 20–25 минут (вы поймете, когда она будет готова). Разрезаем и едим горячей.
Совет: Если пиццу будете делать сразу, то используйте теплую воду, чтобы дрожжи активировались быстрее. Если хотите, сделать тесто заранее, то воду лучше брать ледяную, и тесто нужно хранить в холодильнике.
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