Кальцоне: классический рецепт закрытой итальянской пиццы

Эта разновидность пиццы готовится в виде полумесяца, а начинка добавляется внутрь

Закрытая пицца с начинкой Фото: depositphotos.com

Кальцоне незаслуженно пользуется меньшей популярностью, чем классическая итальянская пицца. Вы можете готовить ее с абсолютно разными начинками – овощными, мясными, сырными. К вегетарианской пицце уместно подать белое вино, а для мясной – красное.

Рецепт пиццы Кальцоне

Ингредиенты на 2 порции:

Мука – 150 г

Вода – 90 мл

Дрожжи сухие – 2 г

Масло оливковое – 2 ст.л.

Томаты в собственном соку – 3 ст.л.

Розмарин, тимьян, базилик – понемногу

Чили-перец – по вкусу

Моцарелла (или другой мягкий сыр) – 150-200 г

Болгарский перец, карбонад, оливки, свежие помидоры

Соль, черный перец

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Рецепт приготовления:

Если пиццу будете делать сразу, то используйте теплую воду, чтобы дрожжи активировались быстрее. Если хотите, сделать тесто заранее, то воду лучше брать ледяную, и тесто нужно хранить в холодильнике. Дрожжи разводим в воде, смешиваем с мукой, добавляем щепотку соли, ложку масла, перемешиваем, а потом хорошо разминаем тесто на столе, чтобы оно стало однородным. Делаем из теста два ровных шарика, накрываем пакетом, чтобы не заветрились. Даем тесту подойти в течение 30 минут. Смешиваем пробитые блендером или измельченные иным образом томаты с оливковым маслом, пряными травами (измельченными), солью, черным перцем и чили. Натираем сыр и нарезаем начинки. Разогреваем печь до 180–190 C, прогреваем противень. Аккуратно разминаем тесто (или раскатываем с помощью скалки) в ровный круг. Тесто кладем на бумагу для выпечки. Начинку кладем лишь на половину круга, да так, чтобы края были свободными для соединения с другой стороной. Равномерно выкладываем сначала сыр, затем начинку. Только теперь поливаем соусом и засыпаем сверху еще сыром. Накрываем второй частью круга, края защипываем. Если края подсохли, то смазываем их слегка водой или яйцом. Всю поверхность Кальцоне смазываем яйцом для образования румяной корочки. Верхний слой теска прокалываем вилкой в нескольких местах, для выхода пара. Выкладываем пиццу на противень и отправляем в печь на 20–25 минут (вы поймете, когда она будет готова). Разрезаем и едим горячей.

Совет: Если пиццу будете делать сразу, то используйте теплую воду, чтобы дрожжи активировались быстрее. Если хотите, сделать тесто заранее, то воду лучше брать ледяную, и тесто нужно хранить в холодильнике.

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