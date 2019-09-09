Калина: польза, вред и применение в кулинарии

Ягоды калины поспевают осенью

Калина богата витаминами Фото: freepik.com

Калину издавна используют для борьбы практически со всеми недугами. Она содержит много витамина С. Благодаря этому, калиновый чай – лучший помощник в борьбе с простудой.

Смотрите видео, какими ягодами нужно лакомиться осенью и зимой:

Особенно хорошим средством при бронхите, ангине, тонзиллите и даже пневмонии является отвар из ягод калины.

Калина богата пектином и танинами, из-за чего происходит нормализация работы желудочно-кишечного тракта.

Чем полезна калина для здоровья

Калина ценна не только большим количеством витамина С – мощного антиоксиданта, который защищает организм от болезней и преждевременного старения. В плодах растения содержатся разные виды сахара, дубильные вещества, флавоноиды, а также валериановая, аскорбиновая, пальмитиновая и каприловая кислоты.

Калина поможет при простуде Фото: Pixabay

Калина прекрасно снимает судороги и помогает при бессоннице. Она лечит ангину, гипертонию, заболевания печени, помогает при бронхиальной астме. Содержащееся в плодах калины железо повышает гемоглобин, нормализует состояние кровеносных сосудов, очищает их от холестерина.

А слегка размятые косточки калины являются великолепным природным сорбентом, который очищает кишечник, укрепляет его микрофлору, тренирует кишечную мускулатуру и ферментную систему.

Польза калины для женщин

Калину называют женской ягодой, потому что в ней содержатся прототипы женских гормонов. Поэтому тем, кто имеет гинекологические проблемы, нужно каждый день пить калиновый чай. Для его приготовления нужно 20 ягод растолочь, залить кипятком, добавить по вкусу мед. Также он будет полезен сердечникам и гипертоникам. Ну и, конечно, такой чай — отличная профилактика простуд, так как калина благодаря биофлавоноидам подавляет вирусы.

Вред калины для здоровья

Калина противопоказана при гастрите Фото: Pixabay

Калину лучше не применять при повышенной кислотности, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Также не рекомендуется пить чай из калины натощак. А при повышенной свертываемости крови калину не стоит пить постоянно.

Калорийность калины

Калорийность калины составляет 26 ккал на 100 г продукта.

Что приготовить из калины

Калину можно употреблять в любом виде: есть самостоятельно или добавлять в любое блюдо. Наиболее силен эффект полезных веществ калины в отварах из этой ягоды.

После заморозков калина теряет горечь Фото: freepik.com

Калина содержит довольно много пектина, что позволяет использовать ее в приготовлении различных джемов. А из смеси калины с яблоками, можно приготовить пастилу или натуральный мармелад. Сезон заготовки калины – как правило, октябрь, когда ягоды после первый заморозков теряют горечь.

Калина, перетертая с сахаром на зиму

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг калины

1 кг сахара

Способ приготовления:

Очистить ягоды от веточек, промыть, дать стечь воде. Переложить в миску, измельчить ягоды блендером до однородности. Перетереть пюре через сито. В итоге получится около 700 г продукта. Засыпать сахаром, перемешать тщательно до полного его растворения. Переложить в простерилизованные банки, стерилизовать полчаса.

Калина с медом

Калину можно заготовить с медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

600 г калины

600 г меда

Способ приготовления:

Снять ягоды с веточек, промыть. Выложить ягоды в один слой, периодически встряхивая плоскость, на которой находятся ягоды, чтобы ушла лишняя жидкость. Измельчить сухие ягоды в блендере или протереть через сито. Положить калину в кастрюлю, добавить мед. После чего отправить эту массу в кастрюльку. Перемешать. Разложить массу по сухим стерилизованным банкам, закрыть крышками.

Компот из калины с яблоками

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г калины

400 г яблок

2 л воды

1.5 стакана сахара или по вкусу

Способ приготовления:

Ягоды калины снять с веточек и хорошо промыть, залить кипятком на 10 минут. Яблоки помыть, вырезать серединку и порезать на дольки . В холодную воду опустить ягоды калины и яблоки, довести до кипения, варить около 10 минут. Добавить сахар и перемешать, чтобы он растворился. Подавать калиновый компот охлажденным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из облепихи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram