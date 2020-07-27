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Канноли по-сицилийски с рикоттой: рецепт приготовления

Сегодня, 13:07

Канноли бывают разных размеров – от совсем крошечных, размером с палец, до довольно больших

Канноли – любимый десерт на Сицилии и во всей Южной Италии. Кроме этого, канноли очень популярны в США, куда их завезли итальянские эмигранты.

Раньше эти трубочки с мягким сыром, цукатами и орешками готовили только по случаю карнавала, но со временем они так полюбились итальянцам, что сегодня их можно найти в каждом кафе.

Канноли с рикоттой

Сицилийские канноли
Сицилийские канноли
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 332 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 2 ст.л. растопленного сливочного масла
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 яйцо
  • 50-100 мл сухого белого вина
  • 1 ч.л. какао

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Для начинки:

  • 300 г рикотты
  • 100 г сахарной пудры
  • 100 мл жирных сливок
  • Цукаты или орехи – по вкусу

Смотрите видео, как сделать крем для канноли из творога и сметаны:

Способ приготовления:

  1. Для теста смешать в миске муку с сахаром, какао и сливочным маслом. Постепенно вливая вино, замесить густое тесто. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на час.
  2. Для начинки взбить в плотную пену сливки, протереть рикотту через сито. Смешать сливки с сыром и сахарной пудрой (можно взбить миксером).
  3. Теперь сформировать трубочки. Для этого нужно тонко раскатать тесто и вырезать квадрат 10 на 10 см. Обернуть трубочку этим квадратом. Место соединения нужно плотно прижать.
  4. Разогреть масло для фритюра и обжарить трубочки до золотистого цвета (на это уйдет около 3 минут). Теперь, чтобы избавиться от лишнего жира, выложить готовые трубочки на застеленную бумажными салфетками тарелку.

Как наполнить канноли кремом

Когда трубочки остынут, начинить их кремом с помощью кондитерского мешка. Края трубочек посыпать цукатами или орехами.

Напомним, ранее мы делились рецептом сладкой пиццы с клубникой и рикоттой, а также писали, как сделать тирамису с апельсинами и рикоттой от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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