Канноли по-сицилийски с рикоттой: рецепт приготовления
Канноли бывают разных размеров – от совсем крошечных, размером с палец, до довольно больших
Канноли – любимый десерт на Сицилии и во всей Южной Италии. Кроме этого, канноли очень популярны в США, куда их завезли итальянские эмигранты.
Раньше эти трубочки с мягким сыром, цукатами и орешками готовили только по случаю карнавала, но со временем они так полюбились итальянцам, что сегодня их можно найти в каждом кафе.
Канноли с рикоттой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 332 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 2 ст.л. растопленного сливочного масла
- 2 ст.л. сахара
- 1 яйцо
- 50-100 мл сухого белого вина
- 1 ч.л. какао
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Для начинки:
- 300 г рикотты
- 100 г сахарной пудры
- 100 мл жирных сливок
- Цукаты или орехи – по вкусу
Смотрите видео, как сделать крем для канноли из творога и сметаны:
Способ приготовления:
- Для теста смешать в миске муку с сахаром, какао и сливочным маслом. Постепенно вливая вино, замесить густое тесто. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на час.
- Для начинки взбить в плотную пену сливки, протереть рикотту через сито. Смешать сливки с сыром и сахарной пудрой (можно взбить миксером).
- Теперь сформировать трубочки. Для этого нужно тонко раскатать тесто и вырезать квадрат 10 на 10 см. Обернуть трубочку этим квадратом. Место соединения нужно плотно прижать.
- Разогреть масло для фритюра и обжарить трубочки до золотистого цвета (на это уйдет около 3 минут). Теперь, чтобы избавиться от лишнего жира, выложить готовые трубочки на застеленную бумажными салфетками тарелку.
Как наполнить канноли кремом
Когда трубочки остынут, начинить их кремом с помощью кондитерского мешка. Края трубочек посыпать цукатами или орехами.
Напомним, ранее мы делились рецептом сладкой пиццы с клубникой и рикоттой, а также писали, как сделать тирамису с апельсинами и рикоттой от Джейми Оливера.
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