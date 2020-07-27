Канноли по-сицилийски с рикоттой: рецепт приготовления

Канноли бывают разных размеров – от совсем крошечных, размером с палец, до довольно больших

Канноли – любимый десерт на Сицилии и во всей Южной Италии. Кроме этого, канноли очень популярны в США, куда их завезли итальянские эмигранты.

Раньше эти трубочки с мягким сыром, цукатами и орешками готовили только по случаю карнавала, но со временем они так полюбились итальянцам, что сегодня их можно найти в каждом кафе.

Канноли с рикоттой

Сицилийские канноли Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

332 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г муки

2 ст.л. растопленного сливочного масла

2 ст.л. сахара

1 яйцо

50-100 мл сухого белого вина

1 ч.л. какао

Для начинки:

300 г рикотты

100 г сахарной пудры

100 мл жирных сливок

Цукаты или орехи – по вкусу

Смотрите видео, как сделать крем для канноли из творога и сметаны:

Способ приготовления:

Для теста смешать в миске муку с сахаром, какао и сливочным маслом. Постепенно вливая вино, замесить густое тесто. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на час. Для начинки взбить в плотную пену сливки, протереть рикотту через сито. Смешать сливки с сыром и сахарной пудрой (можно взбить миксером). Теперь сформировать трубочки. Для этого нужно тонко раскатать тесто и вырезать квадрат 10 на 10 см. Обернуть трубочку этим квадратом. Место соединения нужно плотно прижать. Разогреть масло для фритюра и обжарить трубочки до золотистого цвета (на это уйдет около 3 минут). Теперь, чтобы избавиться от лишнего жира, выложить готовые трубочки на застеленную бумажными салфетками тарелку.

Как наполнить канноли кремом

Когда трубочки остынут, начинить их кремом с помощью кондитерского мешка. Края трубочек посыпать цукатами или орехами.

Напомним, ранее мы делились рецептом сладкой пиццы с клубникой и рикоттой, а также писали, как сделать тирамису с апельсинами и рикоттой от Джейми Оливера.

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