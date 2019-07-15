Канноли с рикоттой: классический рецепт сицилийского десерта

Канноли – это хрустящие трубочки с начинкой из сыра риккота

Сицилийские канноли Фото: Depositphotos

Канноли – это сицилийский десерт, который представляет собой обжаренные во фритюре трубочки из теста, наполненные сладким кремом из рикотты. Канноли бывают разных размеров – от совсем крошечных, размером с палец, до довольно больших. Калорийность десерта – от 332 ккал на 100 г.

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Рикотту часто смешивают с шоколадной крошкой, цукатами, а сами канноли украшают засахаренной вишней, цукатами или мелко нарезанными фисташками. Начинку в трубочки лучше добавлять сразу перед подачей на стол, так как тесто может размокнуть.

Канноли с рикоттой

Время приготовления: 1 час 10 минут

Ингредиенты (на 4 порции):

Пшеничная мука – 150 г

Сахарная пудра – 1 ст. л.

Сода – 1 г

Корица – 1/2 ч. л.

Какао-порошок – 1 ч. л.

Сливочное масло – 30 г

Яйцо – 1 шт.

Белое вино – 50 мл

Черный шоколад – 50 г

Фисташки – несколько штук

Сахарная пудра – для посыпки

Для начинки:

Сыр рикотта – 350 г

Цукаты – 2 ст.л.

Сахарная пудра

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Способ приготовления:

Смешайте муку, сахар, соду, корицу и какао в миске со щепоткой соли. Добавьте масло и втирайте его в сухие ингредиенты, пока не исчезнут комочки. Смешайте желток и вино, добавьте это в миску и месите до однородного теста. Накройте пленкой и поставьте в холодильник. Заполните маслом глубокую сковороду. Разрежьте тесто на кусочки и, работая с одним кусочком за раз, раскатайте его максимально тонко. Нагрейте масло и следите за ним, пока оно не достигнет 180 градусов. Положите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и вырежьте круги диаметром около 11 см. Оберните каждый вокруг формы для канноли, используйте яичный белок, чтобы приклеить верхний край к нижнему - они готовы к жарке. По одному обжарьте канноли. Это должно занимать около 45-60 секунд, они должны стать золотисто-коричневыми. Осторожно доставайте каждый из масла с помощью щипцов, выложите на бумажное полотенце. При обжарке каждого убедитесь, что масло постоянно остается на 180 С и не нагревается больше. Когда канноли остынут, смешайте рикотту с цукатами и сахаром. Поместите смесь в кондитерский мешок со звездообразной насадкой и выдавите ее в канноли.

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