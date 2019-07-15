Канноли с рикоттой: классический рецепт сицилийского десерта
Канноли – это хрустящие трубочки с начинкой из сыра риккота
Канноли – это сицилийский десерт, который представляет собой обжаренные во фритюре трубочки из теста, наполненные сладким кремом из рикотты. Канноли бывают разных размеров – от совсем крошечных, размером с палец, до довольно больших. Калорийность десерта – от 332 ккал на 100 г.
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Рикотту часто смешивают с шоколадной крошкой, цукатами, а сами канноли украшают засахаренной вишней, цукатами или мелко нарезанными фисташками. Начинку в трубочки лучше добавлять сразу перед подачей на стол, так как тесто может размокнуть.
Канноли с рикоттой
Время приготовления: 1 час 10 минут
Ингредиенты (на 4 порции):
- Пшеничная мука – 150 г
- Сахарная пудра – 1 ст. л.
- Сода – 1 г
- Корица – 1/2 ч. л.
- Какао-порошок – 1 ч. л.
- Сливочное масло – 30 г
- Яйцо – 1 шт.
- Белое вино – 50 мл
- Черный шоколад – 50 г
- Фисташки – несколько штук
- Сахарная пудра – для посыпки
Для начинки:
- Сыр рикотта – 350 г
- Цукаты – 2 ст.л.
- Сахарная пудра
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Способ приготовления:
- Смешайте муку, сахар, соду, корицу и какао в миске со щепоткой соли.
- Добавьте масло и втирайте его в сухие ингредиенты, пока не исчезнут комочки.
- Смешайте желток и вино, добавьте это в миску и месите до однородного теста. Накройте пленкой и поставьте в холодильник.
- Заполните маслом глубокую сковороду. Разрежьте тесто на кусочки и, работая с одним кусочком за раз, раскатайте его максимально тонко.
- Нагрейте масло и следите за ним, пока оно не достигнет 180 градусов.
- Положите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и вырежьте круги диаметром около 11 см. Оберните каждый вокруг формы для канноли, используйте яичный белок, чтобы приклеить верхний край к нижнему - они готовы к жарке.
- По одному обжарьте канноли. Это должно занимать около 45-60 секунд, они должны стать золотисто-коричневыми. Осторожно доставайте каждый из масла с помощью щипцов, выложите на бумажное полотенце.
- При обжарке каждого убедитесь, что масло постоянно остается на 180 С и не нагревается больше.
- Когда канноли остынут, смешайте рикотту с цукатами и сахаром. Поместите смесь в кондитерский мешок со звездообразной насадкой и выдавите ее в канноли.
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