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Канноли с рикоттой: классический рецепт сицилийского десерта

Канноли – это хрустящие трубочки с начинкой из сыра риккота

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:55
Сицилийские канноли
Сицилийские канноли
Фото: Depositphotos

Канноли – это сицилийский десерт, который представляет собой обжаренные во фритюре трубочки из теста, наполненные сладким кремом из рикотты. Канноли бывают разных размеров – от совсем крошечных, размером с палец, до довольно больших. Калорийность десерта – от 332 ккал на 100 г.

Смотрите видео, как приготовить сливочный крем с коньяком:

Рикотту часто смешивают с шоколадной крошкой, цукатами, а сами канноли украшают засахаренной вишней, цукатами или мелко нарезанными фисташками. Начинку в трубочки лучше добавлять сразу перед подачей на стол, так как тесто может размокнуть. 

Канноли с рикоттой

Время приготовления: 1 час 10 минут

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Пшеничная мука – 150 г
  • Сахарная пудра – 1 ст. л.
  • Сода – 1 г
  • Корица – 1/2 ч. л.
  • Какао-порошок – 1 ч. л.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Белое вино – 50 мл
  • Черный шоколад – 50 г
  • Фисташки – несколько штук
  • Сахарная пудра – для посыпки

Для начинки:

  • Сыр рикотта – 350 г
  • Цукаты – 2 ст.л.
  • Сахарная пудра

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Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, сахар, соду, корицу и какао в миске со щепоткой соли. 
  2. Добавьте масло и втирайте его в сухие ингредиенты, пока не исчезнут комочки. 
  3. Смешайте желток и вино, добавьте это в миску и месите до однородного теста. Накройте пленкой и поставьте в холодильник. 
  4. Заполните маслом глубокую сковороду. Разрежьте тесто на кусочки и, работая с одним кусочком за раз, раскатайте его максимально тонко. 
  5. Нагрейте масло и следите за ним, пока оно не достигнет 180 градусов. 
  6. Положите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и вырежьте круги диаметром около 11 см. Оберните каждый вокруг формы для канноли, используйте яичный белок, чтобы приклеить верхний край к нижнему - они готовы к жарке.
  7. По одному обжарьте канноли. Это должно занимать около 45-60 секунд, они должны стать золотисто-коричневыми. Осторожно доставайте каждый из масла с помощью щипцов, выложите на бумажное полотенце. 
  8. При обжарке каждого убедитесь, что масло постоянно остается на 180 С и не нагревается больше. 
  9. Когда канноли остынут, смешайте рикотту с цукатами и сахаром. Поместите смесь в кондитерский мешок со звездообразной насадкой и выдавите ее в канноли.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить грушевый пирог с рикоттой. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного рулета с рикоттой и абрикосами.

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Источник: Сегодня
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