Каперсы: польза, кулинарное применение и лучшие рецепты

Что такое каперсы и с чем их едят?

Эта вкусная приправа известна очень давно, но в наших широтах иногда еще вызывает вопросы. Что это за странные маленькие плоды, законсервированные в банках? Как, с чем их едят и вообще, вкусно ли это?

Что такое каперсы

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Каперсы – вовсе не плоды, а бутоны цветов растения под названием каперсник. Ученые насчитывают около 300 наименований каперсника, а его родина – Азия и Африка. Среди всего множества видов в пищу употребляют каперсник колючий. Его специально выращивают в Греции, Испании, Италии, Франции, Алжире. В кухне этих стран широко культивируется использование этой пикантной специи, а также отправляются на экспорт лучшие сорта каперсов.

Чтобы каперсы были вкусными, сначала их собирают вручную, чтобы найти самые мелкие бутоны – они считаются элитными. Собранные бутоны вялят в тени, чтобы они не засохли слишком сильно, и засыпают солью с растительным маслом. После 3-месячной выдержки каперсы готовы. В производстве есть и маринованные каперсы, но если вы хотите узнать настоящий средиземноморский вкус и сохранить все полезные вещества – выбирайте соленые. К сожалению, у нас их бывает трудно найти, ведь маринованные хранятся дольше и проще продаются. Если вам хочется улучшить вкус каперсов, можно промыть их, уложить в чистую тару и залить подогретым оливковым маслом с травами – розмарином, базиликом, тимьяном. После того как масло с каперсами остынет, убирайте их в холодильник – и через пару дней их вкус станет "правильным".

Полезные бутончики

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Каперсы – это не только вкусно, но и действительно полезно. В них много минералов и солей, но знамениты они витамином С и редким витамином Р – рутином, который называют "волшебником для сосудов": он предупреждает кровоизлияния, укрепляет стенки сосудов, и с ним не страшен склероз. Вещество каппаридин обладает противоаллергическим действием, а различные эфирные масла хорошо влияют на кожу и волосы. Считается, что употребление каперсов полезно для женского здоровья и даже способно предупредить онкозаболевания.

Древние медики и народные целители нашего времени использовали бутоны и цветы каперсов для заживления ран, ожогов и внутренних кровотечений, а почки – для лечения заболеваний щитовидной железы.

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С чем сочетаются

Фото: pixabay.com

Каперсы едят в цельном виде, измельченные добавляют в соусы, кладут в майонез и различные салаты. Кулинары продолжают экспериментировать с сочетаниями, но если вы еще плохо знакомы с каперсами, то лучше использовать их в проверенных классических сочетаниях – с мясом, соленой и копченой рыбой, морепродуктами, болгарским перцем, сыром, свежей зеленью, оливковым маслом.

Рецепты блюд с каперсами

Фото: pixabay.com

Салат "Итальяно"

Небольшой пучок рукколы, банка тунца, 1 луковица, каперсы, 100 г пармезана, соль, перец, оливковое масло, бальзамический уксус

Лук мелко порезать, пармезан натереть на крупной терке. Смешать все ингредиенты, немного сбрызнуть бальзамическим уксусом и добавить 1-2 ст. л. масла.

Салат "Средиземноморье"

250 г сыра, 500 г помидоров, половина стручка горького перца, 2 ст. л. петрушки, 2 ст. л. розмарина, 1 ч. л. мяты, 1 ст. л. каперсов, сок одного лимона, 2 зубчика чеснока, соль, перец, бальзамический уксус

Помидоры, перец и зелень нарезать, залить заправкой из масла, бальзамического уксуса, соли, перца и чеснока и дать немного настояться. Добавить нарезанный сыр, каперсы и полить лимонным соком.

Соус с каперсами для спагетти

1 болгарский перец, 1 ст. л. оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. каперсов, 1 ст. л. базилика

Перец нарежьте полосками и обжарьте в оливковом масле с добавлением чеснока. Выложите в отдельную тару и перемешайте с каперсами и базиликом.

Суп "Пикантный"

Любой мясной бульон, 3 небольших луковицы, 100 г консервированных помидоров в собственном соку, половинка лимона, 300 г каперсов, зеленый лук, соль

В кипящий бульон добавить пассерованный лук, измельченные помидоры и немного потомить на медленном огне. За пять минут до выключения добавить каперсы. Подавать со сметаной, лимоном и зеленым луком.

Креветки с каперсами

750 г креветок, 1 луковица, 500 г помидоров, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. томатной пасты, 3 ст. л. муки, оливковое масло, соль, перец, сок одного лимона, 2 ст. л. петрушки, 2 ст. л. каперсов

Лук и чеснок мелко нарезать и потушить в 2 ст. л. оливкового масла. Мелко нарезать помидоры и добавить на сковородку их и томатную пасту. Протушить 10 минут. Креветки обвалять в муке, приправить и обжарить 4 минуты. Готовые креветки залить томатным соусом, посыпать петрушкой и каперсами, сбрызнуть лимонным соком.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить макароны с томатным соусом, оливками и каперсами. Мы также делились рецептом салата "Нисуаз" с каперсами.

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