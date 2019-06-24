Карамельный пудинг с изюмом, клюквой и орехами от Елизаветы Глинской

Рецепт вкусного десерта от известного кондитера

Елизавета Глинская Фото: пресс-служба СТБ

Началась работа над девятым сезоном кулинарного шоу "МастерШеф". Одной из судей проекта стала известный кондитер Елизавета Глинская. В перерыве между съемок Лиза поделилась фирменным рецептом карамельного пудинга. В летнее время такой десерт подают с шариком пломбира.

Карамельный пудинг от Лизы Глинской

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

Сдобная выпечка:

350 г муки

15 г дрожжей свежих прессованных или 4 г сухих

60 г сахара

3 г соли

300 г яиц (6 шт.)

200 г сливочного масла (кубики холодного, 1 х 1 см)

цедра 1 апельсина

Карамельный кустард:

130 г сахара

300 мл сливок (от 30 до 36% жирность)

200 мл молока

100 г желтка (5 шт.)

Ваниль (по желанию)

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Рецепт приготовления:

Приготовить сдобную выпечку. В чаше комбайна, насадкой "крюк" смешать яица, цедру, сахар. Добавить муку с дрожжами, сухими или прессованными. Если прессованные свежие, то их лучше растереть пальцами с мукой. Посолить. Когда вся мука увлажнится, добавьте кубики сливочного масла. Вымешивайте на небольших оборотах в течении 10 минут, все масло не вмешается. Вам может показаться, что тесто несколько жидковато, но нет. Все в порядке и добавлять лишнюю муку не нужно. Это тесто подойдет для "Баба Ром", "Саварен". Оставьте тесто отдохнуть, при комнатной температуре на 1 час. Затем немного обомните, перемешайте, залейте в формы, до середины. Можно использовать металлические или бумажные формы для куличей. Подойдет даже форма для кекса, так как мы все равно будем готовую булочку рвать на кусочки. Формы можно промазать сливочным маслом и присыпать мукой. Оставьте тесто в теплом месте, без сквозняков, для подхода, на 1 – 1,5 часа. Отправляем выпекать в разогретую до 170 градусов, духовку. На 25-40 минут, зависит от размера выпечки. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Даем выпечке остыть, теперь рвем ее на небольшие кусочки. Их мы будем пропитывать кустарном и запекать. Сделайте карамельный кустард. Сахар насыпаем в сотейник и ставим на огонь, не мешаем, доводим до состояния темной карамели. Снимаем с огня и заливаем тонкой струйкой горячие сливки. Пропускаем через сито, добавляем желток, смешанный с молоком и ваниль. Можно добавить черный ром – 50 мл. Заливаем кустард к заранее подготовленной "сдобной крошке", перемешиваем, чтоб каждый кусочек пропитался. Добавляем изюм, кубики кураги, обжаренные орехи, клюкву.. количество регулируете самостоятельно. Заливаем подготовленную массу в форму. Это может быть разъемное кольцо, но его нужно хорошо обернуть фольгой или форма для кекса. Смазывать ее ничем не нужно. Выпекать будем на водяной бане, при температуре 140 градусов – от 30 до 50 минут, зависит от формы. Как сделать "водяную баню"? Возьмите глубокую емкость, противень, залейте кипяток и поставьте в него форму с пудингом. Вода должна доходить до середины формы. По тому же принципу мы выпекаем крем брюле. Достаньте готовый пудинг из духовки. Пусть остынет. Переставьте в холодильник на 2-3 часа, для стабилизации кустарда. Теперь можно нарезать и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом сладкого пудинга от Гордона Рамзи. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить хлебный пудинг по рецепту Григория Германа.

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