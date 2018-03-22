Картофель "Анна": рецепт вкусного гарнира

Это отличное дополнение к мясу и рыбным блюдам без соуса

Картофель "Анна" Фото: depositphotos.com

Картофель "Анна" - классический гарнир французской кухни, который представляет собой тонко нарезанный слоеный картофель, запеченный в очень большом количестве растопленного сливочного масла. Считается, что блюдо было придумано во времена Наполеона III шеф-поваром Адольфом Дюглере. По общему мнению, картофель получил свое название в честь знаменитой куртизанки Второй Империи Анны Делион.

Картофель "Анна"

Ингредиенты:

1 кг картофеля для варки

соль

вода

100 г сливочного масла

молотый перец

кусочек замороженного сливочного масла

75 мл горячего бульона

тертый сыр

Рецепт приготовления:

Картофель очистить, помыть и нарезать очень тонкими ломтиками. Положить в соленую воду, довести до кипения и варить около 3 минут. Откинуть на сито и дать стечь воде. Растопить 100 г сливочного масла. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Спаржа: все, что нужно знать о главном овоще весны Слоями выложить картофель в смазанную маслом форму для запеканки, поливая каждый слой растопленным маслом. Посыпать солью и перцем. Сверху положить натертое замороженное сливочное масло. Влить горячий мясной бульон. Форму закрыть крышкой и поставить в разогретую до 200 С духовку примерно на 20 минут. Затем посыпать тертым сыром и готовить без крышки до румяной корочки. По желанию украсить блюдо листиками зелени.

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