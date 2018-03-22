Картофель "Анна": рецепт вкусного гарнира
Это отличное дополнение к мясу и рыбным блюдам без соуса
Картофель "Анна" - классический гарнир французской кухни, который представляет собой тонко нарезанный слоеный картофель, запеченный в очень большом количестве растопленного сливочного масла. Считается, что блюдо было придумано во времена Наполеона III шеф-поваром Адольфом Дюглере. По общему мнению, картофель получил свое название в честь знаменитой куртизанки Второй Империи Анны Делион.
Картофель "Анна"
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля для варки
- соль
- вода
- 100 г сливочного масла
- молотый перец
- кусочек замороженного сливочного масла
- 75 мл горячего бульона
- тертый сыр
Рецепт приготовления:
- Картофель очистить, помыть и нарезать очень тонкими ломтиками.
- Положить в соленую воду, довести до кипения и варить около 3 минут. Откинуть на сито и дать стечь воде.
- Растопить 100 г сливочного масла.
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- Слоями выложить картофель в смазанную маслом форму для запеканки, поливая каждый слой растопленным маслом. Посыпать солью и перцем.
- Сверху положить натертое замороженное сливочное масло.
- Влить горячий мясной бульон.
- Форму закрыть крышкой и поставить в разогретую до 200 С духовку примерно на 20 минут. Затем посыпать тертым сыром и готовить без крышки до румяной корочки.
- По желанию украсить блюдо листиками зелени.
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Источник: "Сегодня"