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Картофельная запеканка с фаршем и сыром: рецепт дня

Рецепт вкусной запеканки из картофельного пюре с мясом и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Картофельная запеканка с фаршем
Картофельная запеканка с фаршем
Фото: Depositphotos

Картофельная запеканка с сыром в духовке – это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить к семейному ужину.

Смотрите видео, как выбрать фарш для картофельной запеканки:

В зависимости от ингредиентов, которые вы добавите к картофелю, у вас получится праздничный рецепт или повседневный, вегетарианский или мясной. Мы советуем приготовить запеканку из картофельного пюре с фаршем и сыром.

Картофельная запеканка с фаршем

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 8 средних картофелин
  • 2 моркови
  • 1 луковицы
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 500 г говяжьего фарша
  • 50 г сливочного масла
  • Немного тертого сыра
  • Соль, перец
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

  1. Картофель, морковь и чеснок отварить в подсоленной воде, слить жидкость. 
  2. Добавить масло и размять все пюре. Можно добавить немного молока, если пюре сухое. 
  3. Фарш обжарить, разбивая комочки лопаткой. Добавить измельченный лук. Посолить, поперчить. Продолжать жарить до готовности лука. Не пересушить.
  4. Духовку разогреть до 200 С.
  5. В форму 15х22  выложить половину картофельно-морковного пюре, затем фарш, а сверху – вторую половину пюре.
  6. Посыпать тертым сыром и разложить сверху тонкие ломтики сливочного масла.
  7. Отправить в духовку на 15-20 минут. Для того, чтобы сверху образовалась корочка, в конце можно включить режим гриля на несколько минут.

С чем подавать картофельную запеканку

Картофельную запеканку вкусно есть вместе со свежими овощами, консервированным зеленым горошком, маринованными огурцами или грибами. Ее можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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Источник: Сегодня
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