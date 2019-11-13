Картофельные котлеты с соусом из белых грибов: пошаговый рецепт

Идея для вегетарианского осеннего ужина

Картофельные котлеты с грибами Фото: Depositphotos

Картофель и грибы – сочетание, которое давно стало классикой. Котлеты из картофельного пюре с нежным грибным соусом – вкусный осенний ужин, который могут приготовить вегетарианцы.

Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:

Для соуса лучше всего использовать белые грибы, но их вполне можно заменить шампиньонами.

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Картофельные котлеты с грибным соусом

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

139 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5-6 средних картофелин

1 ст. л. муки

1 яйцо

1 ч. л. лукового порошка

1 ст. л. растительного масла

Соль

Мука для панировки

Для соуса:

5-6 средних белых грибов

1 средняя луковица

1 зубчик чеснока

2 веточки тимьяна

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. муки

200 мл сливок жирностью 10%

Свежемолотый черный перец

Соль

Способ приготовления:

Картофель запечь в кожуре до готовности, почистить пока горячий, размять или пропустить через пресс. Посолить, добавить муку, яйцо, луковый порошок. Перемешать, отставить. Грибы помыть, очистить и мелко порубить луковицу и чеснок. В сковороде разогреть 1 ст. л. растительного масла и спассеровать на нем лук. Грибы нарезать пластинами толщиной 2 мм. В сковороду к луку добавить 1 ст. л. сливочного масла, выложить грибы и увеличить огонь. Посолить, добавить тимьян. Готовить 5 минут на среднем огне. В отдельной сковороде подрумянить муку. Добавить ее к грибам. Влить сливки, постоянно помешивая. Довести до кипения, уменьшить огонь. Поперчить, посолить. Готовить 3 минуты, снять с огня, закрыть крышкой. Сформовать картофельные котлеты. Обвалять в муке. Разогреть в сковороде растительное масло. Обжаривать котлеты по 3 минуты с каждой стороны. Подавать с грибным соусом.

Как выбрать картофель

Чтобы выбрать картофель правильно, нужно понимать, что вы собираетесь из него готовить.

Больше всего крахмала содержат клубни белого цвета. Это сорта "Адретта" "Конкорд" и "Киви". Крахмала в них больше 20%. Из таких сортов получается самое вкусное пюре.

Для жарки подходят розовые клубни. Они хорошо держат форму и не рассыпаются.

Если следите за фигурой, лучше покупайте картошку фиолетового оттенка. В ней крахмала меньше всего – до 14%.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированную картошку с беконом. "Сегодня" также делились рецептом настоящего пастушьего пирога из картофельного пюре.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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