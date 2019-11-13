Картофельные котлеты с соусом из белых грибов: пошаговый рецепт
Идея для вегетарианского осеннего ужина
Картофель и грибы – сочетание, которое давно стало классикой. Котлеты из картофельного пюре с нежным грибным соусом – вкусный осенний ужин, который могут приготовить вегетарианцы.
Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:
Для соуса лучше всего использовать белые грибы, но их вполне можно заменить шампиньонами.
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Картофельные котлеты с грибным соусом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 139 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5-6 средних картофелин
- 1 ст. л. муки
- 1 яйцо
- 1 ч. л. лукового порошка
- 1 ст. л. растительного масла
- Соль
- Мука для панировки
Для соуса:
- 5-6 средних белых грибов
- 1 средняя луковица
- 1 зубчик чеснока
- 2 веточки тимьяна
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 ст. л. муки
- 200 мл сливок жирностью 10%
- Свежемолотый черный перец
- Соль
Способ приготовления:
- Картофель запечь в кожуре до готовности, почистить пока горячий, размять или пропустить через пресс. Посолить, добавить муку, яйцо, луковый порошок. Перемешать, отставить.
- Грибы помыть, очистить и мелко порубить луковицу и чеснок.
- В сковороде разогреть 1 ст. л. растительного масла и спассеровать на нем лук.
- Грибы нарезать пластинами толщиной 2 мм. В сковороду к луку добавить 1 ст. л. сливочного масла, выложить грибы и увеличить огонь. Посолить, добавить тимьян. Готовить 5 минут на среднем огне.
- В отдельной сковороде подрумянить муку. Добавить ее к грибам. Влить сливки, постоянно помешивая. Довести до кипения, уменьшить огонь. Поперчить, посолить. Готовить 3 минуты, снять с огня, закрыть крышкой.
- Сформовать картофельные котлеты. Обвалять в муке. Разогреть в сковороде растительное масло.
- Обжаривать котлеты по 3 минуты с каждой стороны. Подавать с грибным соусом.
Как выбрать картофель
Чтобы выбрать картофель правильно, нужно понимать, что вы собираетесь из него готовить.
- Больше всего крахмала содержат клубни белого цвета. Это сорта "Адретта" "Конкорд" и "Киви". Крахмала в них больше 20%. Из таких сортов получается самое вкусное пюре.
- Для жарки подходят розовые клубни. Они хорошо держат форму и не рассыпаются.
- Если следите за фигурой, лучше покупайте картошку фиолетового оттенка. В ней крахмала меньше всего – до 14%.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированную картошку с беконом. "Сегодня" также делились рецептом настоящего пастушьего пирога из картофельного пюре.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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