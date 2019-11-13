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Картофельные котлеты с соусом из белых грибов: пошаговый рецепт

Идея для вегетарианского осеннего ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:10
Картофельные котлеты с грибами
Картофельные котлеты с грибами
Фото: Depositphotos

Картофель и грибы – сочетание, которое давно стало классикой. Котлеты из картофельного пюре с нежным грибным соусом – вкусный осенний ужин, который могут приготовить вегетарианцы.

Смотрите видео, как приготовить котлету по-киевски на мангале:

Для соуса лучше всего использовать белые грибы, но их вполне можно заменить шампиньонами.

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Картофельные котлеты с грибным соусом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 139 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5-6 средних картофелин
  • 1 ст. л. муки
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. лукового порошка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Соль
  • Мука для панировки

Для соуса:

  • 5-6 средних белых грибов
  • 1 средняя луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 веточки тимьяна
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • 200 мл сливок жирностью 10%
  • Свежемолотый черный перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Картофель запечь в кожуре до готовности, почистить пока горячий, размять или пропустить через пресс. Посолить, добавить муку, яйцо, луковый порошок. Перемешать, отставить.
  2. Грибы помыть, очистить и мелко порубить луковицу и чеснок.
  3. В сковороде разогреть 1 ст. л. растительного масла и спассеровать на нем лук.
  4. Грибы нарезать пластинами толщиной 2 мм. В сковороду к луку добавить 1 ст. л. сливочного масла, выложить грибы и увеличить огонь. Посолить, добавить тимьян. Готовить 5 минут на среднем огне.
  5. В отдельной сковороде подрумянить муку. Добавить ее к грибам. Влить сливки, постоянно помешивая. Довести до кипения, уменьшить огонь. Поперчить, посолить. Готовить 3 минуты, снять с огня, закрыть крышкой.
  6. Сформовать картофельные котлеты. Обвалять в муке. Разогреть в сковороде растительное масло.
  7. Обжаривать котлеты по 3 минуты с каждой стороны. Подавать с грибным соусом.

Как выбрать картофель

Чтобы выбрать картофель правильно, нужно понимать, что вы собираетесь из него готовить.

  • Больше всего крахмала содержат клубни белого цвета. Это сорта "Адретта" "Конкорд" и "Киви". Крахмала в них больше 20%. Из таких сортов получается самое вкусное пюре.
  • Для жарки подходят розовые клубни. Они хорошо держат форму и не рассыпаются.
  • Если следите за фигурой, лучше покупайте картошку фиолетового оттенка. В ней крахмала меньше всего – до 14%.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированную картошку с беконом. "Сегодня" также делились рецептом настоящего пастушьего пирога из картофельного пюре.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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