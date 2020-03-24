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Картофельные крокеты с грибами и сыром: рецепт дня

Рецепт аппетитной горячей закуски

Ирина Павлина
Сегодня, 10:11

Если после ужина у вас осталось картофельное пюре, приготовьте из него крокеты. Это горячая французская закуска, которая жарится во фритюре. Крокеты можно подавать в виде самостоятельного блюда или гарнира к птице, мясу, бульону.

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Для приготовления крокетов из картофеля требуется совсем немного времени. Мы советуем сделать их с начинкой из грибов, лука и сыра.

Картофельные крокеты с грибами и сыром

Картофельные крокеты
Картофельные крокеты
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 346 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лук – 1 шт.
  • Шампиньоны – 200 г
  • Твердый сыр – 50 г
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Панировочные сухари – 50 г

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде.
  2. Затем размять картофель, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и дать пюре остыть.
  3. Лук и шампиньоны мелко порезать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Поджарить лук до прозрачности, добавить грибы и тушить до готовности. Посолить и поперчить.
  4. Сформировать небольшие лепешки из картофеля. На середину лепешки положить заранее обжаренные шампиньоны с луком и тертый сыр, края соединить.
  5. Обвалять крокеты в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле. Подавать со сметаной.

Полезный совет

В начинку можно добавить немного измельченный зелени укропа или петрушки.

Смотрите видео, как приготовить сырные шарики с ветчиной:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить картофельный гратен с беконом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать картофельные котлеты с грибным соусом.

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Источник: Сегодня
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