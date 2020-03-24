Картофельные крокеты с грибами и сыром: рецепт дня

Рецепт аппетитной горячей закуски

Если после ужина у вас осталось картофельное пюре, приготовьте из него крокеты. Это горячая французская закуска, которая жарится во фритюре. Крокеты можно подавать в виде самостоятельного блюда или гарнира к птице, мясу, бульону.

Для приготовления крокетов из картофеля требуется совсем немного времени. Мы советуем сделать их с начинкой из грибов, лука и сыра.

Картофельные крокеты с грибами и сыром

Картофельные крокеты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

346 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Соль, перец – по вкусу

Лук – 1 шт.

Шампиньоны – 200 г

Твердый сыр – 50 г

Яичный желток – 1 шт.

Панировочные сухари – 50 г

Способ приготовления:

Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде. Затем размять картофель, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и дать пюре остыть. Лук и шампиньоны мелко порезать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Поджарить лук до прозрачности, добавить грибы и тушить до готовности. Посолить и поперчить. Сформировать небольшие лепешки из картофеля. На середину лепешки положить заранее обжаренные шампиньоны с луком и тертый сыр, края соединить. Обвалять крокеты в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле. Подавать со сметаной.

Полезный совет

В начинку можно добавить немного измельченный зелени укропа или петрушки.

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