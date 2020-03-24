Картофельные крокеты с грибами и сыром: рецепт дня
Рецепт аппетитной горячей закуски
Если после ужина у вас осталось картофельное пюре, приготовьте из него крокеты. Это горячая французская закуска, которая жарится во фритюре. Крокеты можно подавать в виде самостоятельного блюда или гарнира к птице, мясу, бульону.
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Для приготовления крокетов из картофеля требуется совсем немного времени. Мы советуем сделать их с начинкой из грибов, лука и сыра.
Картофельные крокеты с грибами и сыром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 346 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Соль, перец – по вкусу
- Лук – 1 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Твердый сыр – 50 г
- Яичный желток – 1 шт.
- Панировочные сухари – 50 г
Способ приготовления:
- Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде.
- Затем размять картофель, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и дать пюре остыть.
- Лук и шампиньоны мелко порезать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Поджарить лук до прозрачности, добавить грибы и тушить до готовности. Посолить и поперчить.
- Сформировать небольшие лепешки из картофеля. На середину лепешки положить заранее обжаренные шампиньоны с луком и тертый сыр, края соединить.
- Обвалять крокеты в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле. Подавать со сметаной.
Полезный совет
В начинку можно добавить немного измельченный зелени укропа или петрушки.
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