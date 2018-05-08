Картофельный салат: рецепт с беконом, чесноком и зеленью

Этот вкусный и сытный салат можно взять с собой на пикник

Картофельный салат с беконом Фото: taste.com.au

Необычное прочтение привычного рецепта. Приготовленные на гриле картофель и карамелизированный бекон придают салату необычный вкус, переводя незатейливое блюдо на новый уровень.

Картофельный салат с беконом

Ингредиенты:

Картофель мелкий – 1 кг

Бекон – 7-8 кусочков

Растительное масло – 20 мл

Чеснок – 3 зубчика

Яблочный уксус – 5 мл

Коричневый сахар – 1 ч.л.

Зеленый лук – 8-10 стеблей

Петрушка или кинза – 20 г

Соль, перец

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Рецепт приготовления:

Картофель кладем в холодную воду и варим до готовности (для маленьких картофелин – 10-15 минут). Чеснок измельчаем чеснокодавилкой или теркой. Зеленый лук и петрушку мелко нарезаем. Бекон обжариваем на гриле с двух сторон, перемещаем в сковороду, добавляем растительное масло, сахар и уксус, после чего жарим на средне-высоком огне, пока бекон не карамелизируется (важно следить, чтобы не подгорел). Это должно занять несколько минут. Добавляем к бекону чеснок и слегка его обжариваем (около минуты). Готовый картофель слегка остужаем в холодной воде, и режем каждую картофелинку пополам или на 4 части (в зависимости от размера). Смешиваем картофель, петрушку, лук и бекон. Солим, перчим по вкусу. Подаем салат теплым.

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