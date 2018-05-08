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Картофельный салат: рецепт с беконом, чесноком и зеленью

Этот вкусный и сытный салат можно взять с собой на пикник

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:59
Картофельный салат с беконом Фото: taste.com.au
Картофельный салат с беконом Фото: taste.com.au

Необычное прочтение привычного рецепта. Приготовленные на гриле картофель и карамелизированный бекон придают салату необычный вкус, переводя незатейливое блюдо на новый уровень.

Картофельный салат с беконом

Ингредиенты:

  • Картофель мелкий – 1 кг
  • Бекон – 7-8 кусочков
  • Растительное масло – 20 мл
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Яблочный уксус – 5 мл
  • Коричневый сахар – 1 ч.л.
  • Зеленый лук – 8-10 стеблей
  • Петрушка или кинза – 20 г
  • Соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель кладем в холодную воду и варим до готовности (для маленьких картофелин – 10-15 минут).
  2. Чеснок измельчаем чеснокодавилкой или теркой.
  3. Зеленый лук и петрушку мелко нарезаем.
  4. Бекон обжариваем на гриле с двух сторон, перемещаем в сковороду, добавляем растительное масло, сахар и уксус, после чего жарим на средне-высоком огне, пока бекон не карамелизируется (важно следить, чтобы не подгорел). Это должно занять несколько минут.
  5. Добавляем к бекону чеснок и слегка его обжариваем (около минуты).
  6. Готовый картофель слегка остужаем в холодной воде, и режем каждую картофелинку пополам или на 4 части (в зависимости от размера).
  7. Смешиваем картофель, петрушку, лук и бекон. Солим, перчим по вкусу. Подаем салат теплым.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить весенний салат из яиц с анчоусами.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: edim.tv

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