Картофельный салат: рецепт с беконом, чесноком и зеленью
Этот вкусный и сытный салат можно взять с собой на пикник
Необычное прочтение привычного рецепта. Приготовленные на гриле картофель и карамелизированный бекон придают салату необычный вкус, переводя незатейливое блюдо на новый уровень.
Картофельный салат с беконом
Ингредиенты:
- Картофель мелкий – 1 кг
- Бекон – 7-8 кусочков
- Растительное масло – 20 мл
- Чеснок – 3 зубчика
- Яблочный уксус – 5 мл
- Коричневый сахар – 1 ч.л.
- Зеленый лук – 8-10 стеблей
- Петрушка или кинза – 20 г
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Картофель кладем в холодную воду и варим до готовности (для маленьких картофелин – 10-15 минут).
- Чеснок измельчаем чеснокодавилкой или теркой.
- Зеленый лук и петрушку мелко нарезаем.
- Бекон обжариваем на гриле с двух сторон, перемещаем в сковороду, добавляем растительное масло, сахар и уксус, после чего жарим на средне-высоком огне, пока бекон не карамелизируется (важно следить, чтобы не подгорел). Это должно занять несколько минут.
- Добавляем к бекону чеснок и слегка его обжариваем (около минуты).
- Готовый картофель слегка остужаем в холодной воде, и режем каждую картофелинку пополам или на 4 части (в зависимости от размера).
- Смешиваем картофель, петрушку, лук и бекон. Солим, перчим по вкусу. Подаем салат теплым.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить яичный салат с редисом. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить весенний салат из яиц с анчоусами.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: edim.tv