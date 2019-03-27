Католическая Пасха 2019: рецепт немецкого печенья "Пасхальные зайцы"

В 2019 году католики будут отмечать Пасху 21 апреля

Песочное печенье на Пасху в виде зайцев Фото: Pixabay

В Германии Пасха и весна чаще всего ассоциируются с зайцем (а не кроликом, как в остальной Западной Европе и Америке). На праздник немцы традиционно готовят сладкое песочное печенье в виде этих зверьков.

Печенье "Пасхальные зайцы"

Ингредиенты:

Яйцо комнатной температуры – 1 шт.

Сахарная пудра – 125 г

Ванилин – щепотка

Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки

Картофельный крахмал – 50 г

Растительное масло – 50 мл

Мука – 500 г

Маргарин или сливочное масло – 250 г

Щепотка соли

Сахарная пудра – для украшения

Рецепт приготовления:

Муку просеять в миску. Растереть ее вместе с нарезанным маргарином или маслом в крошку. Добавить сахарную пудру, ваниль, крахмал, разрыхлитель и соль. Яйцо смешать с растительным маслом. Добавить к сухим ингредиентам, перемешать и замесить тесто. Собрать его в шар и дать постоять минимум полчаса, а лучше 2 часа. Раскатать тесто в пласт толщиной в 0.5 см через пергаментную бумагу. Вырезать печенье с помощью формочек в виде зайцев. Переложить заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. "Зайцам" можно сделать "глаза" из мелкого изюма. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 10 минут. Готовое печенье посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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