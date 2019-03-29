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Католическая Пасха 2019: рецепт панеттоне в хлебопечке

В 2019 году католики будут отмечать Пасху 21 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Символы католической Пасхи - цыплята и кролики
Символы католической Пасхи - цыплята и кролики
Фото: freepik.com

Панеттоне – это итальянский пасхальный кекс, похожий на куличи. Тесто для него можно приготовить в хлебопечке, а затем переложить в форму и испечь в духовке. Из указанного количества ингредиентов получается четыре маленьких кекса. 

И хотя в классическом рецепте паннетоне посыпают сахарной пудрой или украшают фигурками из теста, мы поделимся рецептом белковой глазури, которой вы можете покрыть выпечку. 

Панеттоне для хлебопечки

Ингредиенты:

  • 1 стакан (250 мл) теплой воды
  • 3 стакана муки
  • 1 ч.л. экстракта ванили или щепотка ванилина
  • 4 ст.л. засахаренного апельсина
  • 0.5 стакана замоченного в воде изюма
  • 1 ч.л. соли
  • 4 ст.л. сахара
  • 85 г мягкого сливочного масла
  • 4 ст.л. сухого молока
  • 3 ч.л. (1 пакетик) сухих дрожжей
  • 1 взбитое яйцо – для смазывания

Для глазури:

  • 1 яичный белок
  • 140 г сахарной пудры
  • немного лимонного сока

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Рецепт приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты, кроме изюма и цукатов, в ведерке хлебопечки. Приготовьте тесто, используя режимы "Замешивание" и "Первый подъем"
  2. Достаньте тесто и вымесите, добавив обсушенный изюм и цукаты. Накройте влажной марлей и дайте постоять 20 минут.
  3. Затем переложите тесто в формочки, наполняя их наполовину или на одну треть. Сбрызните водой и дайте подойти в течение часа. Смажьте взбитым яйцом.
  4. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 10 минут, а затем уменьшите температуру до 180 С и пеките еще 25 минут.
  5. Для глазури взбейте 1 яичный белок в пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок.
  6. Покройте куличи глазурью и украсьте на свой вкус.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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