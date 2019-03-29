Католическая Пасха 2019: рецепт панеттоне в хлебопечке

В 2019 году католики будут отмечать Пасху 21 апреля

Символы католической Пасхи - цыплята и кролики Фото: freepik.com

Панеттоне – это итальянский пасхальный кекс, похожий на куличи. Тесто для него можно приготовить в хлебопечке, а затем переложить в форму и испечь в духовке. Из указанного количества ингредиентов получается четыре маленьких кекса.

И хотя в классическом рецепте паннетоне посыпают сахарной пудрой или украшают фигурками из теста, мы поделимся рецептом белковой глазури, которой вы можете покрыть выпечку.

Панеттоне для хлебопечки

Ингредиенты:

1 стакан (250 мл) теплой воды

3 стакана муки

1 ч.л. экстракта ванили или щепотка ванилина

4 ст.л. засахаренного апельсина

0.5 стакана замоченного в воде изюма

1 ч.л. соли

4 ст.л. сахара

85 г мягкого сливочного масла

4 ст.л. сухого молока

3 ч.л. (1 пакетик) сухих дрожжей

1 взбитое яйцо – для смазывания

Для глазури:

1 яичный белок

140 г сахарной пудры

немного лимонного сока

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Рецепт приготовления:

Смешайте все ингредиенты, кроме изюма и цукатов, в ведерке хлебопечки. Приготовьте тесто, используя режимы "Замешивание" и "Первый подъем" Достаньте тесто и вымесите, добавив обсушенный изюм и цукаты. Накройте влажной марлей и дайте постоять 20 минут. Затем переложите тесто в формочки, наполняя их наполовину или на одну треть. Сбрызните водой и дайте подойти в течение часа. Смажьте взбитым яйцом. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 10 минут, а затем уменьшите температуру до 180 С и пеките еще 25 минут. Для глазури взбейте 1 яичный белок в пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок. Покройте куличи глазурью и украсьте на свой вкус.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

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