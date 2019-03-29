Католическая Пасха 2019: рецепт панеттоне в хлебопечке
В 2019 году католики будут отмечать Пасху 21 апреля
Панеттоне – это итальянский пасхальный кекс, похожий на куличи. Тесто для него можно приготовить в хлебопечке, а затем переложить в форму и испечь в духовке. Из указанного количества ингредиентов получается четыре маленьких кекса.
И хотя в классическом рецепте паннетоне посыпают сахарной пудрой или украшают фигурками из теста, мы поделимся рецептом белковой глазури, которой вы можете покрыть выпечку.
Панеттоне для хлебопечки
Ингредиенты:
- 1 стакан (250 мл) теплой воды
- 3 стакана муки
- 1 ч.л. экстракта ванили или щепотка ванилина
- 4 ст.л. засахаренного апельсина
- 0.5 стакана замоченного в воде изюма
- 1 ч.л. соли
- 4 ст.л. сахара
- 85 г мягкого сливочного масла
- 4 ст.л. сухого молока
- 3 ч.л. (1 пакетик) сухих дрожжей
- 1 взбитое яйцо – для смазывания
Для глазури:
- 1 яичный белок
- 140 г сахарной пудры
- немного лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Смешайте все ингредиенты, кроме изюма и цукатов, в ведерке хлебопечки. Приготовьте тесто, используя режимы "Замешивание" и "Первый подъем"
- Достаньте тесто и вымесите, добавив обсушенный изюм и цукаты. Накройте влажной марлей и дайте постоять 20 минут.
- Затем переложите тесто в формочки, наполняя их наполовину или на одну треть. Сбрызните водой и дайте подойти в течение часа. Смажьте взбитым яйцом.
- Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 10 минут, а затем уменьшите температуру до 180 С и пеките еще 25 минут.
- Для глазури взбейте 1 яичный белок в пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок.
- Покройте куличи глазурью и украсьте на свой вкус.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.
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Источник: Сегодня