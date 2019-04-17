Католическая Пасха 2019: шоколадные кексы "Гнезда"

Готовим вкусный пасхальный десерт

Шоколадные пасхальные кексы обязательно понравятся детям Фото: Pixabay

Католическую Пасху в 2019 году будут отмечать 21 апреля. Если вы хотите порадовать детей, приготовьте им аппетитные шоколадные кексы в виде гнездышек. Такая оригинальная пасхальная выпечка непременно придется им по вкусу.

Шоколадные кексы "Гнезда"

Ингредиенты:

2 стакана муки

1/2 стакана сахара

1/2 стакана молока

60 г сливочного масла

2 яйца

1/3 стакана апельсинового сока

1/4 стакана изюма

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

Для крема:

120 г черного шоколада

120 г жирных сливок

Для украшения:

шоколадные или сахарные яйца

кондитерская посыпка

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Рецепт приготовления:

Изюм промыть и залить апельсиновым соком на полчаса. Смешать в миске просеянную муку с разрыхлителем и солью. В отдельной посуде взбить мягкое сливочное масло с сахаром. Добавить яйца и перемешать до однородности. Соединить мучную и яичную смеси. Всыпать изюм и перемешать. Формы для кексов застелить бумажными вкладышами. Наполнить их тестом наполовину. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 20 минут. Готовность проверить зубочисткой. Шоколад поломать на кусочки и залить горячими сливками. Перемешать до получения гладкой массы. Накрыть пищевой пленкой в контакт, поставить в холодильник до загустения. Затем взбить миксером, чтобы получился крем. Переложить шоколадный крем в кондитерский мешок и украсить кексы. Декорировать сахарными яйцами и кондитерской посыпкой, чтобы получились "гнездышки".

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