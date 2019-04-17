Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Католическая Пасха 2019: шоколадные кексы "Гнезда"

Готовим вкусный пасхальный десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Шоколадные пасхальные кексы обязательно понравятся детям
Шоколадные пасхальные кексы обязательно понравятся детям
Фото: Pixabay

Католическую Пасху в 2019 году будут отмечать 21 апреля. Если вы хотите порадовать детей, приготовьте им аппетитные шоколадные кексы в виде гнездышек. Такая оригинальная пасхальная выпечка непременно придется им по вкусу.

Шоколадные кексы "Гнезда"

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1/2 стакана сахара
  • 1/2 стакана молока
  • 60 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1/3 стакана апельсинового сока
  • 1/4 стакана изюма
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Для крема:

  • 120 г черного шоколада
  • 120 г жирных сливок

Для украшения:

  • шоколадные или сахарные яйца
  • кондитерская посыпка

Читайте также
Рецепт на Пасху: сметанный кекс с сушеной вишней и съедобными цветами

Рецепт приготовления:

  1. Изюм промыть и залить апельсиновым соком на полчаса.
  2. Смешать в миске просеянную муку с разрыхлителем и солью. 
  3. В отдельной посуде взбить мягкое сливочное масло с сахаром. Добавить яйца и перемешать до однородности.
  4. Соединить мучную и яичную смеси. Всыпать изюм и перемешать.
  5. Формы для кексов застелить бумажными вкладышами. Наполнить их тестом наполовину. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 20 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  6. Шоколад поломать на кусочки и залить горячими сливками. Перемешать до получения гладкой массы. Накрыть пищевой пленкой в контакт, поставить в холодильник до загустения. Затем взбить миксером, чтобы получился крем.
  7. Переложить шоколадный крем в кондитерский мешок и украсить кексы.
  8. Декорировать сахарными яйцами и кондитерской посыпкой, чтобы получились "гнездышки".

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной пасхи от Марты Стюарт. "Сегодня" также писали, как приготовить горячие крестовые маффины по рецепту Джейми Оливера

Смотрите видео, как приготовить немецкий пасхальный кекс:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить круассаны в домашних условиях Рецепт классической творожной пасхи Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом Католическая Пасха 2019: рецепт пасхальной бабки от Марты Стюарт
шоколад Пасха выпечка рецепт кексы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Популярные статьи

Сегодня, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Сегодня, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Сегодня, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

Вчера, 15:05Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:34Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

15 апреляЭксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

15 апреляFun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

15 апреляFun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

15 апреляАфиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

15 апреляFun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляШоу-бизнес

"Это уже слишком": LOBODA шокировала сеть откровенным кадром

Новости партнеров

Мария Порошина обручилась со своим избранником
Мария Порошина обручилась со своим избранником
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?
Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь
Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь