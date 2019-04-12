Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Католическая Пасха 2019: рецепт пирога "Барашек"

Готовим сладкий дрожжевой пирог с маковой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Барашек из теста на католическую Пасху
Барашек из теста на католическую Пасху
Фото: Depositphotos

Главные символы католической Пасхи, которую в 2019 году будут отмечать 21 апреля, – кролики, цыплята и барашки. Последние символизируют жертвенную гибель Иисуса во имя искупления человеческих грехов.

Необычный пирог в виде барашка порадует как детей, так и взрослых. В качестве начинки можно использовать сладкую творожную массу, молотые орехи с сахаром или кокосовую стружку.

Пасхальный барашек с маковой начинкой

Ингредиенты:

  • Кефир (или кислое молоко) – 250 мл
  • Мука – 500-550 г
  • Дрожжи свежие – 30 г
  • Масло – 100 г
  • Сахар – 120 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Готовая маковая начинка – 250 г 

Читайте также
Пасха 2019: рецепт морковного кулича с орехами и сухофруктами

Рецепт приготовления:

  1. Размягченное масло перетереть с сахаром, солью и ванилью. Затем добавить яйца и перемешать до однородности.
  2. В теплом кефире развести дрожжи, добавить яично-масляную смесь. 
  3. Всыпать просеянную муку и месить тесто 5-7 минут. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой. Дать постоять в тепле, чтобы оно увеличилось в объеме.
  4. Часть теста раскатать в прямоугольник, сверху распределить большую часть маковой начинки. Свернуть в рулет и разрезать на кусочки толщиной примерно 2 см.
  5. Выложить кружки на застеленный пергаментной бумагой противень в виде барашка. 
  6. Сделать из части теста пирожок с маковой начинкой. Сформировать из него "голову" барашка, сделать "ушко". Из изюма можно сделать "глаз". 
  7. Раскатать оставшееся тесто в небольшой прямоугольник, выложить сверху маковую начинку. Свернуть рулетом и сформировать ноги барашка. Из обрезков теста можно сделать "хвостик".
  8. Дать постоять 15 минут, затем смазать яичным желтком или молоком. Выпекать пасхального барашка 40 минут при 180 С.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить сметанный кекс со съедобными цветами. Мы также делились рецептами творожной пасхи в духовке.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Пасха и температурные качели: что будет с ценами на ранние овощи и фрукты в Украине Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза Как приготовить творожную пасху: ТОП-5 рецептов Католическая Пасха 2019: рецепт немецкого печенья "Пасхальные зайцы"
Пасха пирог мак рецепт дрожжевое тесто католическая Пасха
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко
Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко
Фаворитки бывшего мужа Алисы Фрейндлих
Фаворитки бывшего мужа Алисы Фрейндлих
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия

Популярные статьи

Сегодня, 12:13Fun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:12Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 08:54Fun

Туристка нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете

Сегодня, 05:34Travel

Названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году

Сегодня, 05:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Сегодня, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам помогут коллеги, а у Раков удачный день для подработки

Сегодня, 05:03Fun

Не поступившая на бюджет девушка продает невинность за 154 тысячи гривен

Вчера, 13:25Техно

Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

Вчера, 11:34Техно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

Вчера, 10:32Fun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 08:00Fun

Молдаванка украсила Lamborghini миллионами кристаллов: фото и видео

Вчера, 07:02Fun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

Вчера, 05:10Психология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

10 апреляFood

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

10 апреляТехно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

10 апреляFun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Новости партнеров

Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Певица Согдиана вышла замуж в третий раз
Певица Согдиана вышла замуж в третий раз
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски