Католическая Пасха 2019: рецепт пирога "Барашек"

Готовим сладкий дрожжевой пирог с маковой начинкой

Барашек из теста на католическую Пасху Фото: Depositphotos

Главные символы католической Пасхи, которую в 2019 году будут отмечать 21 апреля, – кролики, цыплята и барашки. Последние символизируют жертвенную гибель Иисуса во имя искупления человеческих грехов.

Необычный пирог в виде барашка порадует как детей, так и взрослых. В качестве начинки можно использовать сладкую творожную массу, молотые орехи с сахаром или кокосовую стружку.

Пасхальный барашек с маковой начинкой

Ингредиенты:

Кефир (или кислое молоко) – 250 мл

Мука – 500-550 г

Дрожжи свежие – 30 г

Масло – 100 г

Сахар – 120 г

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч.л

Ванильный сахар – 1 пакетик

Готовая маковая начинка – 250 г

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Рецепт приготовления:

Размягченное масло перетереть с сахаром, солью и ванилью. Затем добавить яйца и перемешать до однородности. В теплом кефире развести дрожжи, добавить яично-масляную смесь. Всыпать просеянную муку и месить тесто 5-7 минут. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой. Дать постоять в тепле, чтобы оно увеличилось в объеме. Часть теста раскатать в прямоугольник, сверху распределить большую часть маковой начинки. Свернуть в рулет и разрезать на кусочки толщиной примерно 2 см. Выложить кружки на застеленный пергаментной бумагой противень в виде барашка. Сделать из части теста пирожок с маковой начинкой. Сформировать из него "голову" барашка, сделать "ушко". Из изюма можно сделать "глаз". Раскатать оставшееся тесто в небольшой прямоугольник, выложить сверху маковую начинку. Свернуть рулетом и сформировать ноги барашка. Из обрезков теста можно сделать "хвостик". Дать постоять 15 минут, затем смазать яичным желтком или молоком. Выпекать пасхального барашка 40 минут при 180 С.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить сметанный кекс со съедобными цветами. Мы также делились рецептами творожной пасхи в духовке.

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