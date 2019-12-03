Католическое Рождество 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд
Лучшие рецепты на католическое Рождество
25 декабря католики во всем мире отмечают Рождество. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом.
Смотрите видео о рождественских традициях разных стран:
Традиционные рождественские блюда у католиков отличаются в зависимости от страны, но обычно это запеченная птица, салаты и гарниры из зимних овощей, десерты и горячие напитки. Мы сделали небольшую подборку классических рецептов.
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Запеченная утка с яблоками, клюквенным соусом и лимонным рисом
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для утки:
- Утка весом около 2-х кг
- 3-4 кислых зеленых яблока
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- 500 г клюквы
- 200 г коричневого сахара
- 1 палочка корицы
- 5 бутонов гвоздики
- Цедра и сок одного лимона
- 180 г портвейна
Для рисового гарнира:
- 2 чашки риса басмати
- 4 чашки воды
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Цедра 1/2 лимона
- 1 головка чеснока
- 1 веточка тимьяна
- 1 ч. л. морской соли
Способ приготовления:
- Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем.
- Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку.
- Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой.
- Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться.
- Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику.
- Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль.
- Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.
- Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.
Шведский салат из сельди и свеклы
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 филе слабосоленой сельди
- 1 большая вареная свекла
- 4 средние вареные картофелины
- 1 небольшая луковица
- 2 небольших свежих огурчика
- 3 веточки укропа
Для заправки:
- 150 мл жирной сметаны
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. меда
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками.
- Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить.
- Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу.
- Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом.
Жареная брюссельская капуста с беконом
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 4 полоски бекона
- 2 ст.л. масла
- 450 г брюссельской капусты, разрезанной пополам
- 1/2 большой луковицы, нарезанной
- Соль и свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки.
- Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем грубо нарежьте.
- В той же сковороде с беконом жир растопите масло на сильном огне.
- Добавьте лук и брюссельскую капусту и готовьте, периодически помешивая, пока кочанчики не станут золотисто-коричневыми, 8-10 минут.
- Приправьте солью и перцем по вкусу, верните бекон в сковороду и перемешайте. Подавайте жареную брюссельскую капусту немедленно.
Яблочный трайфл от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г сыра маскарпоне
- 1-2 красных сладких яблока
- 50 г песочного печенья
- 20 г сливочного масла
- 1 ч. л. растительного масла
- Корица
- Сахар
- Горсть фундука или грецких орехов
Способ приготовления:
- Почистите яблоки, удалите середину и нарежьте средними кусочками.
- На разогретую сковородку добавьте по чайной ложке растительного и сливочного масла. Обжарьте яблоки, добавив сахар и корицу по вкусу.
- Затем добавьте орешки и половину раскрошенного печенья. Еще немного обжарьте и можно выключать.
- Приготовьте крем – взбейте миксером сыр маскарпоне и сливки.
- Разложите по стаканам. Положите на дно стакана печенье, которое вы не обжаривали, далее крем и яблочную смесь.
Пряный рождественский глинтвейн от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 клементина
- 1 лимон
- 1 лайм
- 200 г мелкого сахара
- 6 бутонов гвоздики
- 1 палочка корицы
- 3 свежих лавровых листа
- 1 мускатный орех
- 1 стручок ванили
- 2 звездочки аниса
- 2 бутылки Кьянти или другое итальянского красного вина
Способ приготовления:
- Все цитрусовые помойте и обсушите. С помощью овощечистки срежьте полоски кожуры.
- Разогрейте большую кастрюлю на среднем огне, добавьте цитрусовые корки и выжмите сок из клементинов.
- Добавьте гвоздику, корицу, лавровый лист и щепотку натертого мускатного ореха. Разрежьте пополам стручок ванили вдоль и добавьте в кастрюлю. Затем добавьте достаточно красного вина, чтобы покрыть сахар.
- Варите, пока сахар полностью не растворится в красном вино, затем доведите до кипения. Продолжайте кипятить на слабом огне в течение 4-5 минут, пока у вас не получится красивый густой сироп.
- Уменьшите огонь до низкого, добавьте бадьян и оставшееся вино. Нагревайте его в течение 5 минут на слабом огне.
- Готовый глинтвейн процедите и перелейте в жаропрочные бокалы.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных салатов на Рождество. "Сегодня" также писали, как приготовить рождественский кекс с апельсинами и шоколадом.
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