Католическое Рождество 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Лучшие рецепты на католическое Рождество

Что готовят на католическое Рождество Фото: freepik.com

25 декабря католики во всем мире отмечают Рождество. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом.

Смотрите видео о рождественских традициях разных стран:

Традиционные рождественские блюда у католиков отличаются в зависимости от страны, но обычно это запеченная птица, салаты и гарниры из зимних овощей, десерты и горячие напитки. Мы сделали небольшую подборку классических рецептов.

Читайте также: Рецепт рождественского глинтвейна от Татьяны Литвиновой

Запеченная утка с яблоками, клюквенным соусом и лимонным рисом



Запеченная утка с яблоками и рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для утки:

Утка весом около 2-х кг

3-4 кислых зеленых яблока

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

500 г клюквы

200 г коричневого сахара

1 палочка корицы

5 бутонов гвоздики

Цедра и сок одного лимона

180 г портвейна

Для рисового гарнира:

2 чашки риса басмати

4 чашки воды

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

Цедра 1/2 лимона

1 головка чеснока

1 веточка тимьяна

1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем. Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку. Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой. Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться. Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику. Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать. Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.

Шведский салат из сельди и свеклы

Салат из селедки и свеклы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 филе слабосоленой сельди

1 большая вареная свекла

4 средние вареные картофелины

1 небольшая луковица

2 небольших свежих огурчика

3 веточки укропа

Для заправки:

150 мл жирной сметаны

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

Соль, перец

Способ приготовления:

Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками. Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить. Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом.

Жареная брюссельская капуста с беконом

Брюссельская капуста с беконом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

4 полоски бекона

2 ст.л. масла

450 г брюссельской капусты, разрезанной пополам

1/2 большой луковицы, нарезанной

Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем грубо нарежьте. В той же сковороде с беконом жир растопите масло на сильном огне. Добавьте лук и брюссельскую капусту и готовьте, периодически помешивая, пока кочанчики не станут золотисто-коричневыми, 8-10 минут. Приправьте солью и перцем по вкусу, верните бекон в сковороду и перемешайте. Подавайте жареную брюссельскую капусту немедленно.

Яблочный трайфл от Даши Малаховой

Трайфл с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г сыра маскарпоне

1-2 красных сладких яблока

50 г песочного печенья

20 г сливочного масла

1 ч. л. растительного масла

Корица

Сахар

Горсть фундука или грецких орехов

Способ приготовления:

Почистите яблоки, удалите середину и нарежьте средними кусочками.

На разогретую сковородку добавьте по чайной ложке растительного и сливочного масла. Обжарьте яблоки, добавив сахар и корицу по вкусу.

Затем добавьте орешки и половину раскрошенного печенья. Еще немного обжарьте и можно выключать.

Приготовьте крем – взбейте миксером сыр маскарпоне и сливки.

Разложите по стаканам. Положите на дно стакана печенье, которое вы не обжаривали, далее крем и яблочную смесь.

Пряный рождественский глинтвейн от Джейми Оливера

Домашний глинтвейн на красном вине Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 клементина

1 лимон

1 лайм

200 г мелкого сахара

6 бутонов гвоздики

1 палочка корицы

3 свежих лавровых листа

1 мускатный орех

1 стручок ванили

2 звездочки аниса

2 бутылки Кьянти или другое итальянского красного вина

Способ приготовления:

Все цитрусовые помойте и обсушите. С помощью овощечистки срежьте полоски кожуры. Разогрейте большую кастрюлю на среднем огне, добавьте цитрусовые корки и выжмите сок из клементинов. Добавьте гвоздику, корицу, лавровый лист и щепотку натертого мускатного ореха. Разрежьте пополам стручок ванили вдоль и добавьте в кастрюлю. Затем добавьте достаточно красного вина, чтобы покрыть сахар. Варите, пока сахар полностью не растворится в красном вино, затем доведите до кипения. Продолжайте кипятить на слабом огне в течение 4-5 минут, пока у вас не получится красивый густой сироп. Уменьшите огонь до низкого, добавьте бадьян и оставшееся вино. Нагревайте его в течение 5 минут на слабом огне. Готовый глинтвейн процедите и перелейте в жаропрочные бокалы.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных салатов на Рождество. "Сегодня" также писали, как приготовить рождественский кекс с апельсинами и шоколадом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.