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Католическое Рождество 2019: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Лучшие рецепты на католическое Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Что готовят на католическое Рождество
Что готовят на католическое Рождество
Фото: freepik.com

25 декабря католики во всем мире отмечают Рождество. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом.

Смотрите видео о рождественских традициях разных стран:

Традиционные рождественские блюда у католиков отличаются в зависимости от страны, но обычно это запеченная птица, салаты и гарниры из зимних овощей, десерты и горячие напитки. Мы сделали небольшую подборку классических рецептов.

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Запеченная утка с яблоками, клюквенным соусом и лимонным рисом

Запеченная утка с яблоками и рисом
Запеченная утка с яблоками и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для утки:

  • Утка весом около 2-х кг
  • 3-4 кислых зеленых яблока
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • 500 г клюквы
  • 200 г коричневого сахара
  • 1 палочка корицы
  • 5 бутонов гвоздики
  • Цедра и сок одного лимона
  • 180 г портвейна

Для рисового гарнира:

  • 2 чашки риса басмати
  • 4 чашки воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Цедра 1/2 лимона
  • 1 головка чеснока
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

  1. Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем.
  2. Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку.
  3. Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой.
  4. Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться.
  5. Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику.
  6. Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль.
  7. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.
  8. Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.

Шведский салат из сельди и свеклы

Салат из селедки и свеклы
Салат из селедки и свеклы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 филе слабосоленой сельди
  • 1 большая вареная свекла
  • 4 средние вареные картофелины
  • 1 небольшая луковица
  • 2 небольших свежих огурчика
  • 3 веточки укропа

Для заправки:

  • 150 мл жирной сметаны
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. меда
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками.
  2. Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить.
  3. Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу.
  4. Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом.

Жареная брюссельская капуста с беконом

Брюссельская капуста с беконом
Брюссельская капуста с беконом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 4 полоски бекона
  • 2 ст.л. масла
  • 450 г брюссельской капусты, разрезанной пополам
  • 1/2 большой луковицы, нарезанной
  • Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Обжарьте бекон в большой сковороде на среднем огне до хрустящей корочки.
  2. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем грубо нарежьте.
  3. В той же сковороде с беконом жир растопите масло на сильном огне.
  4. Добавьте лук и брюссельскую капусту и готовьте, периодически помешивая, пока кочанчики не станут золотисто-коричневыми, 8-10 минут.
  5. Приправьте солью и перцем по вкусу, верните бекон в сковороду и перемешайте. Подавайте жареную брюссельскую капусту немедленно.

Яблочный трайфл от Даши Малаховой

Трайфл с яблоками
Трайфл с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г сыра маскарпоне
  • 1-2 красных сладких яблока
  • 50 г песочного печенья
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ч. л. растительного масла
  • Корица
  • Сахар
  • Горсть фундука или грецких орехов

Способ приготовления:

  • Почистите яблоки, удалите середину и нарежьте средними кусочками.
  • На разогретую сковородку добавьте по чайной ложке растительного и сливочного масла. Обжарьте яблоки, добавив сахар и корицу по вкусу.
  • Затем добавьте орешки и половину раскрошенного печенья. Еще немного обжарьте и можно выключать.
  • Приготовьте крем – взбейте миксером сыр маскарпоне и сливки.
  • Разложите по стаканам. Положите на дно стакана печенье, которое вы не обжаривали, далее крем и яблочную смесь.

Пряный рождественский глинтвейн от Джейми Оливера

Домашний глинтвейн на красном вине
Домашний глинтвейн на красном вине
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 клементина
  • 1 лимон
  • 1 лайм
  • 200 г мелкого сахара
  • 6 бутонов гвоздики
  • 1 палочка корицы
  • 3 свежих лавровых листа
  • 1 мускатный орех
  • 1 стручок ванили
  • 2 звездочки аниса
  • 2 бутылки Кьянти или другое итальянского красного вина

Способ приготовления:

  1. Все цитрусовые помойте и обсушите. С помощью овощечистки срежьте полоски кожуры.
  2. Разогрейте большую кастрюлю на среднем огне, добавьте цитрусовые корки и выжмите сок из клементинов.
  3. Добавьте гвоздику, корицу, лавровый лист и щепотку натертого мускатного ореха. Разрежьте пополам стручок ванили вдоль и добавьте в кастрюлю. Затем добавьте достаточно красного вина, чтобы покрыть сахар.
  4. Варите, пока сахар полностью не растворится в красном вино, затем доведите до кипения. Продолжайте кипятить на слабом огне в течение 4-5 минут, пока у вас не получится красивый густой сироп.
  5. Уменьшите огонь до низкого, добавьте бадьян и оставшееся вино. Нагревайте его в течение 5 минут на слабом огне.
  6. Готовый глинтвейн процедите и перелейте в жаропрочные бокалы.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных салатов на Рождество. "Сегодня" также писали, как приготовить рождественский кекс с апельсинами и шоколадом.

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Источник: Сегодня
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