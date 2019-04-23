Кекс "Шахматный": рецепт с шоколадной глазурью
Тот самый "Шахматный" кекс из детства
Пропитанный джемом и политый шоколадной глазурью кекс – идеальная десертная выпечка к праздничному чаепитию. Пирог выглядит очень нарядно благодаря шахматному рисунку.
"Шахматный" кекс: рецепт с фото
Ингредиенты:
- 1/2 стакана муки
- 1 ст.л. крахмала
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. какао
- 3 яйца
- 1/2 стакана сахара
- Экстракт ванили – 1 ч.л.
- Цедра половины лимона
- 150 г вишневого или абрикосового джема
- Шоколад – для глазури
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Рецепт приготовления:
- В миску разбить яйца и добавить 1 ст.л. теплой воды, сахар, экстракт ванили, щепотку соли и цедру. Смесь взбить миксером в пышную массу.
- Во взбитую смесь просеиваем муку, крахмал, разрыхлитель и все аккуратно перемешать силиконовой лопаткой.
- Форму для брауни (20 х 20 см) смазать масло или выстелить бумагой для выпечки. Вылить половину теста. Выпекать при 180 С около 15 минут.
- В остальную часть теста просеять какао и еще раз аккуратно перемешать. Выпекать вторую часть бисквита аналогично.
- Джем немного подогреть в микроволновке и смазать им белый корж. Сверху уложить шоколадный корж.
- Далее бисквит нарезать на полоски, равные высоте бисквитов, и сложить кекс в шахматном порядке, прослаивая джемом.
- Шоколад растопить и покрыть им кекс со всех сторон.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.
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Источник: Сегодня