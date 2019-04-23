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Кекс "Шахматный": рецепт с шоколадной глазурью

Тот самый "Шахматный" кекс из детства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Кекс "Шахматный"
Кекс "Шахматный"
Фото: Depositphotos

Пропитанный джемом и политый шоколадной глазурью кекс – идеальная десертная выпечка к праздничному чаепитию. Пирог выглядит очень нарядно благодаря шахматному рисунку. 

"Шахматный" кекс: рецепт с фото

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана муки
  • 1 ст.л. крахмала
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. какао
  • 3 яйца
  • 1/2 стакана сахара
  • Экстракт ванили – 1 ч.л.
  • Цедра половины лимона
  • 150 г вишневого или абрикосового джема
  • Шоколад – для глазури

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Рецепт приготовления:

  1. В миску разбить яйца и добавить 1 ст.л. теплой воды, сахар, экстракт ванили, щепотку соли и цедру. Смесь взбить миксером в пышную массу. 
  2. Во взбитую смесь просеиваем муку, крахмал, разрыхлитель и все аккуратно перемешать силиконовой лопаткой.
  3. Форму для брауни (20 х 20 см) смазать масло или выстелить бумагой для выпечки. Вылить половину теста. Выпекать при 180 С около 15 минут.
  4. В остальную часть теста просеять какао и еще раз аккуратно перемешать. Выпекать вторую часть бисквита аналогично.
  5. Джем немного подогреть в микроволновке и смазать им белый корж. Сверху уложить шоколадный корж.
  6. Далее бисквит нарезать на полоски, равные высоте бисквитов, и сложить кекс в шахматном порядке, прослаивая джемом.
  7. Шоколад растопить и покрыть им кекс со всех сторон.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

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Источник: Сегодня
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