Кекс "Шахматный": рецепт с шоколадной глазурью

Тот самый "Шахматный" кекс из детства

Кекс "Шахматный" Фото: Depositphotos

Пропитанный джемом и политый шоколадной глазурью кекс – идеальная десертная выпечка к праздничному чаепитию. Пирог выглядит очень нарядно благодаря шахматному рисунку.

"Шахматный" кекс: рецепт с фото

Ингредиенты:

1/2 стакана муки

1 ст.л. крахмала

1 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. какао

3 яйца

1/2 стакана сахара

Экстракт ванили – 1 ч.л.

Цедра половины лимона

150 г вишневого или абрикосового джема

Шоколад – для глазури

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Рецепт приготовления:

В миску разбить яйца и добавить 1 ст.л. теплой воды, сахар, экстракт ванили, щепотку соли и цедру. Смесь взбить миксером в пышную массу. Во взбитую смесь просеиваем муку, крахмал, разрыхлитель и все аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Форму для брауни (20 х 20 см) смазать масло или выстелить бумагой для выпечки. Вылить половину теста. Выпекать при 180 С около 15 минут. В остальную часть теста просеять какао и еще раз аккуратно перемешать. Выпекать вторую часть бисквита аналогично. Джем немного подогреть в микроволновке и смазать им белый корж. Сверху уложить шоколадный корж. Далее бисквит нарезать на полоски, равные высоте бисквитов, и сложить кекс в шахматном порядке, прослаивая джемом. Шоколад растопить и покрыть им кекс со всех сторон.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

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