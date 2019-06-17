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Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

Узнайте, как приготовить вкуснейшие кексы с изюмом, чтобы порадовать близких и удивить гостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12
Как приготовить кексы с изюмом
Как приготовить кексы с изюмом
Фото: Pixabay

Кексы готовят из сдобного теста и выпекают в специальных формочках с высокими бортиками. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее.

Смотрите также видео, как приготовить мраморный кекс:

Прежде чем приступить к замешиванию теста, нужно подготовить формы для выпечки: смазать сливочным маслом, обсыпать мукой и стряхнуть излишки. Можно также выстелить дно формы бумагой для выпечки.

Кексы с изюмом на кефире

Как приготовить кексы с изюмом на кефире
Как приготовить кексы с изюмом на кефире
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 150 г
  • Сахар – 100-150 г
  • Кефир – 150 мл
  • Яйца – 2-3 шт. 
  • Мука – 1,5 стакана
  • Щепотка соли
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванилин или ванильная эссенция
  • Изюм – 50 г

Рецепт приготовления:

  1. Размягченное масло взбить с сахаром. Добавить яйца и кефир, перемешать. Затем всыпать просеянную муку с разрыхлителем, добавить щепотку соли и ванильный экстракт.
  2. Вмешать промытый и обсушенный изюм. 
  3. Выложить тесто в формочки для маффинов, наполняя их на 1/3, и выпекать в разогретой до 200 С духовке около 25-30 минут. 
  4. Перед подачей кексы остудить.

Кексы с изюмом на сметане

Как приготовить кексы с изюмом на сметане
Как приготовить кексы с изюмом на сметане
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Растопленное сливочное масло – 60 г
  • Сметана – 1 стакан
  • Сода – 1 ч.л.
  • Мука – 2 стакана
  • Изюм – 1 стакан

Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до получения пышной светлой массы. Соду смешать со сметаной и влить в яичную смесь. Добавить сливочное масло, перемешать.
  2. Постепенно всыпать муку. Добавить изюм, перемешать.
  3. Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами, заполнить тестом на 2/3. Выпекать в разогретой до 180˚С духовке до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой.
  4. Остывшие кексы посыпать сахарной пудрой.

Кексы с изюмом на йогурте

Как приготовить кексы с изюмом на йогурте
Как приготовить кексы с изюмом на йогурте
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Светлый изюм – 150 г
  • Мука – 240 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Натуральный йогурт – 100 мл
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Щепотка соли
  • Крахмала – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Изюм залить кипятком. Масло растопить и остудить.
  2. Яйца хорошо взбить вместе с сахаром, добавить йогурт.
  3. Муку смешать с солью и разрыхлителем, просеять. Добавить в тесто и тщательно перемешать.
  4. Изюм обсушить и обвалять в крахмале. Добавить изюм в тесто.
  5. Затем порциями растопленное сливочное масло, каждый раз тщательно перемешивая смесь.
  6. Разложить тесто по формочкам и выпекать в разогретой до 180 С духовке около 20 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальные черничные маффины от Марты Стюарт. "Сегодня" также делились рецептом полезных цельнозерновых кексов с кабачками

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Источник: Сегодня
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