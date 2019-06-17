Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

Узнайте, как приготовить вкуснейшие кексы с изюмом, чтобы порадовать близких и удивить гостей

Как приготовить кексы с изюмом Фото: Pixabay

Кексы готовят из сдобного теста и выпекают в специальных формочках с высокими бортиками. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее.

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Прежде чем приступить к замешиванию теста, нужно подготовить формы для выпечки: смазать сливочным маслом, обсыпать мукой и стряхнуть излишки. Можно также выстелить дно формы бумагой для выпечки.

Кексы с изюмом на кефире

Как приготовить кексы с изюмом на кефире Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Сливочное масло – 150 г

Сахар – 100-150 г

Кефир – 150 мл

Яйца – 2-3 шт.

Мука – 1,5 стакана

Щепотка соли

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванилин или ванильная эссенция

Изюм – 50 г

Рецепт приготовления:

Размягченное масло взбить с сахаром. Добавить яйца и кефир, перемешать. Затем всыпать просеянную муку с разрыхлителем, добавить щепотку соли и ванильный экстракт. Вмешать промытый и обсушенный изюм. Выложить тесто в формочки для маффинов, наполняя их на 1/3, и выпекать в разогретой до 200 С духовке около 25-30 минут. Перед подачей кексы остудить.

Кексы с изюмом на сметане

Как приготовить кексы с изюмом на сметане Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 1 стакан

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Растопленное сливочное масло – 60 г

Сметана – 1 стакан

Сода – 1 ч.л.

Мука – 2 стакана

Изюм – 1 стакан

Рецепт приготовления:

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до получения пышной светлой массы. Соду смешать со сметаной и влить в яичную смесь. Добавить сливочное масло, перемешать. Постепенно всыпать муку. Добавить изюм, перемешать. Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами, заполнить тестом на 2/3. Выпекать в разогретой до 180˚С духовке до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой. Остывшие кексы посыпать сахарной пудрой.

Кексы с изюмом на йогурте

Как приготовить кексы с изюмом на йогурте Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар – 150 г

Светлый изюм – 150 г

Мука – 240 г

Сливочное масло – 150 г

Натуральный йогурт – 100 мл

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Щепотка соли

Крахмала – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Изюм залить кипятком. Масло растопить и остудить. Яйца хорошо взбить вместе с сахаром, добавить йогурт. Муку смешать с солью и разрыхлителем, просеять. Добавить в тесто и тщательно перемешать. Изюм обсушить и обвалять в крахмале. Добавить изюм в тесто. Затем порциями растопленное сливочное масло, каждый раз тщательно перемешивая смесь. Разложить тесто по формочкам и выпекать в разогретой до 180 С духовке около 20 минут.

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