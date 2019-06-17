Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки
Узнайте, как приготовить вкуснейшие кексы с изюмом, чтобы порадовать близких и удивить гостей
Кексы готовят из сдобного теста и выпекают в специальных формочках с высокими бортиками. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее.
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Прежде чем приступить к замешиванию теста, нужно подготовить формы для выпечки: смазать сливочным маслом, обсыпать мукой и стряхнуть излишки. Можно также выстелить дно формы бумагой для выпечки.
Кексы с изюмом на кефире
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 150 г
- Сахар – 100-150 г
- Кефир – 150 мл
- Яйца – 2-3 шт.
- Мука – 1,5 стакана
- Щепотка соли
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванилин или ванильная эссенция
- Изюм – 50 г
Рецепт приготовления:
- Размягченное масло взбить с сахаром. Добавить яйца и кефир, перемешать. Затем всыпать просеянную муку с разрыхлителем, добавить щепотку соли и ванильный экстракт.
- Вмешать промытый и обсушенный изюм.
- Выложить тесто в формочки для маффинов, наполняя их на 1/3, и выпекать в разогретой до 200 С духовке около 25-30 минут.
- Перед подачей кексы остудить.
Кексы с изюмом на сметане
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Растопленное сливочное масло – 60 г
- Сметана – 1 стакан
- Сода – 1 ч.л.
- Мука – 2 стакана
- Изюм – 1 стакан
Рецепт приготовления:
- Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до получения пышной светлой массы. Соду смешать со сметаной и влить в яичную смесь. Добавить сливочное масло, перемешать.
- Постепенно всыпать муку. Добавить изюм, перемешать.
- Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами, заполнить тестом на 2/3. Выпекать в разогретой до 180˚С духовке до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой.
- Остывшие кексы посыпать сахарной пудрой.
Кексы с изюмом на йогурте
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Светлый изюм – 150 г
- Мука – 240 г
- Сливочное масло – 150 г
- Натуральный йогурт – 100 мл
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Щепотка соли
- Крахмала – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Изюм залить кипятком. Масло растопить и остудить.
- Яйца хорошо взбить вместе с сахаром, добавить йогурт.
- Муку смешать с солью и разрыхлителем, просеять. Добавить в тесто и тщательно перемешать.
- Изюм обсушить и обвалять в крахмале. Добавить изюм в тесто.
- Затем порциями растопленное сливочное масло, каждый раз тщательно перемешивая смесь.
- Разложить тесто по формочкам и выпекать в разогретой до 180 С духовке около 20 минут.
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