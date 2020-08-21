"Кир Рояль": рецепт легкого коктейля из шампанского

Этот французский напиток состоит всего лишь из двух ингредиентов – шампанского и ягодного ликера

Коктейль "Кир Рояль" считается лучшим в мире аперитивом. Он прекрасно подходит для романтического ужина, так как основная составляющая его – шампанское.

Другой ингредиент – "Крем де Касис" (Creme de cassis), французский черносмородиновый ликер крепостью 20-25%, который придает коктейлю сладость и пикантную ягодную нотку. Если нет возможности использовать именно этот ликер, то можно взять другой ягодный ликер, главное, чтобы он не был слишком густой.

Коктейль следует готовить непосредственно перед подачей.

Коктейль "Кир Рояль"

Коктейль "Кир Рояль" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Калорийность:

162 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г шампанского (брют)

30 г ягодного ликера

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Способ приготовления:

На дно бокала налить ягодный ликер. Сверху залить шампанским (оно должно быть прохладным). Перемешивать не обязательно.

Полезный совет

Готовый коктейль можно украсить ягодами, например, малиной или ежевикой.

Смотрите видео, как приготовить домашний смородиновый ликер:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль "Апероль Шприц" в домашних условиях, а также писали, как сделать клубничное желе с шампанским.

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