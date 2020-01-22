Китайский Новый год 2020: как испечь праздничный пирог из рисовой муки
Пирог няньгао – главное угощение на Новый год в Китае
Китайский Новый год 2020 стартует 25 января. На праздник принято делать сладкий пирог няньгао. Он готовится на пару из клейкой рисовой муки с добавлением коричневого сахара и сухофруктов.
Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:
Когда китайцы оправляются в гости к друзьям или родственникам, чтобы поздравить их с Новым годом, они обязательно приносят пирог няньгао. Считается, что, если съесть его, то год будет удачным.
Китайский новогодний пирог
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 330 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 чайные ложки растительного масла + для смазывания формы
- 3,5-4 стакана воды
- 4 ломтика имбиря
- 2 чашки темно-коричневого сахара
- 1/2 чайной ложки молотого душистого перца
- 680 г клейкой рисовой муки
- 225 г рисовой муки (половина мешка)
- 1 столовая ложка ванильного экстракта
- 1 столовая ложка темной патоки
- Цедра 1 большого апельсина
- 6 сушеных фиников, для украшения (по желанию)
Способ приготовления:
- Смажьте масло две формы для выпечки диаметром 20 см.
- Налейте два стакана воды и добавьте имбирь в кастрюлю среднего размера, доведите до кипения. Варите 10 минут на слабом или среднем огне с закрытой крышкой.
- Выключите огонь и добавьте коричневый сахар и душистый перец и размешайте до полного растворения сахара. Удалите кусочки имбиря. Теперь добавьте полторы чашки холодной воды, чтобы она была теплой, а не горячей.
- В большой миске смешайте два вида муки, а затем медленно влейте смесь сахара и воды.
- Тщательно перемешайте, пока жидкое тесто не станет гладким (без комков). Теперь добавьте ванильный экстракт, патоку, апельсиновую цедру и две чайные ложки растительного масла. Тщательно перемешайте.
- Полученное жидкое тесто должно иметь консистенцию сгущенного молока. Если оно слишком густое, добавьте еще немного воды.
- Вылейте жидкое тесто равномерно в две формы. Аккуратно постучите по столу, чтобы удалить пузырьки воздуха. Добавьте в каждую форму по три финика.
- Поместите обе формы в двухэтажную пароварку из бамбука и готовьте на пару около часа на сильном огне (вода не должна слишком сильно кипеть и касаться форм).
- Через час проверьте готовность зубочисткой.
Как подавать пирог
Аккуратно достать пирог из формы и разрезать его на кусочки. По желанию поджарить на сковороде с растительным маслом без запаха.
Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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