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Китайский Новый год 2020: как испечь праздничный пирог из рисовой муки

Пирог няньгао – главное угощение на Новый год в Китае

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Китайский новогодний пирог
Китайский новогодний пирог
Фото: Depositphotos

Китайский Новый год 2020 стартует 25 января. На праздник принято делать сладкий пирог няньгао. Он готовится на пару из клейкой рисовой муки с добавлением коричневого сахара и сухофруктов.

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:

Когда китайцы оправляются в гости к друзьям или родственникам, чтобы поздравить их с Новым годом, они обязательно приносят пирог няньгао. Считается, что, если съесть его, то год будет удачным.

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Китайский новогодний пирог

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 330 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 чайные ложки растительного масла + для смазывания формы
  • 3,5-4 стакана воды
  • 4 ломтика имбиря
  • 2 чашки темно-коричневого сахара
  • 1/2 чайной ложки молотого душистого перца
  • 680 г клейкой рисовой муки
  • 225 г рисовой муки (половина мешка)
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта
  • 1 столовая ложка темной патоки
  • Цедра 1 большого апельсина
  • 6 сушеных фиников, для украшения (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Смажьте масло две формы для выпечки диаметром 20 см.
  2. Налейте два стакана воды и добавьте имбирь в кастрюлю среднего размера, доведите до кипения. Варите 10 минут на слабом или среднем огне с закрытой крышкой.
  3. Выключите огонь и добавьте коричневый сахар и душистый перец и размешайте до полного растворения сахара. Удалите кусочки имбиря. Теперь добавьте полторы чашки холодной воды, чтобы она была теплой, а не горячей.
  4. В большой миске смешайте два вида муки, а затем медленно влейте смесь сахара и воды.
  5. Тщательно перемешайте, пока жидкое тесто не станет гладким (без комков). Теперь добавьте ванильный экстракт, патоку, апельсиновую цедру и две чайные ложки растительного масла. Тщательно перемешайте.
  6. Полученное жидкое тесто должно иметь консистенцию сгущенного молока. Если оно слишком густое, добавьте еще немного воды.
  7. Вылейте жидкое тесто равномерно в две формы. Аккуратно постучите по столу, чтобы удалить пузырьки воздуха. Добавьте в каждую форму по три финика.
  8. Поместите обе формы в двухэтажную пароварку из бамбука и готовьте на пару около часа на сильном огне (вода не должна слишком сильно кипеть и касаться форм).
  9. Через час проверьте готовность зубочисткой.

Как подавать пирог

Аккуратно достать пирог из формы и разрезать его на кусочки. По желанию поджарить на сковороде с растительным маслом без запаха.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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