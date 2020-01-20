Китайский Новый год: рецепт печенья с предсказаниями
Китайское печенье с предсказаниями готовится всего из трех ингредиентов
Китайский Новый год 2020 будут отмечать 25 января. Если вы хотите порадовать близких на праздник, приготовьте китайское печенье с предсказаниями. В нем запекают бумажки с мудрыми изречениями, афоризмами или пророчествами.
Смотрите видео, как отмечают Новый год в Китае:
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Китайское печенье с предсказаниями
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 340 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г сахарной пудры
- 50 г сливочного масла
- 65 г муки
Способ приготовления:
- Белки отделить от желтков. Взбить белки до образования густой пены, постепенно добавляя сахарную пудру. К белкам добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, муку и перемешать. Если тесто густое, то добавить 2-3 ст. ложки воды, чтобы получилось более жидкое тесто.
- Разогреть духовку до 180 ºС. Застелить противень пекарской бумагой, хорошо смазав сливочным маслом. На смазанную маслом пекарскую бумагу выложить одну ложку теста. Разровнять так, чтобы получился небольшой блинчик (примерно 8 см в диаметре)
- Выпекать печенье до золотистого цвета, примерно 7-10 минут. Не пересушить.
- Снять печенье с противня и быстро положить в середину каждого записку с пожеланиями.
- Сложить вдвое и прижать немного края, придавая форму ракушки, а потом взять центр печенья, поставить его на край кружки или стакана (желательно с толстыми стенками) и загнуть края, прижимая к внешней и внутренней сторонам стакана.
- Подержать печенье в таком состоянии какое-то время, чтобы оно приняло нужную форму. Затем расположить уже свернутое печенье в форму для маффинов и печь еще 5-10 минут.
Полезный совет
Заранее подготовьте тонкие полоски с бумагой, где напечатаны или написаны предсказания. Они не должны быть слишком широкими и длинными, иначе не поместятся в печенье.
Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.
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