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Китайский Новый год: рецепт печенья с предсказаниями

Китайское печенье с предсказаниями готовится всего из трех ингредиентов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:37
Печенье с предсказаниями
Печенье с предсказаниями
Фото: freepik.com

Китайский Новый год 2020 будут отмечать 25 января. Если вы хотите порадовать близких на праздник, приготовьте китайское печенье с предсказаниями. В нем запекают бумажки с мудрыми изречениями, афоризмами или пророчествами.

Смотрите видео, как отмечают Новый год в Китае:

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Китайское печенье с предсказаниями

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 340 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г сахарной пудры
  • 50 г сливочного масла
  • 65 г муки

Способ приготовления:

  1. Белки отделить от желтков. Взбить белки до образования густой пены, постепенно добавляя сахарную пудру. К белкам добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, муку и перемешать. Если тесто густое, то добавить 2-3 ст. ложки воды, чтобы получилось более жидкое тесто.
  2. Разогреть духовку до 180 ºС. Застелить противень пекарской бумагой, хорошо смазав сливочным маслом. На смазанную маслом пекарскую бумагу выложить одну ложку теста. Разровнять так, чтобы получился небольшой блинчик (примерно 8 см в диаметре)
  3. Выпекать печенье до золотистого цвета, примерно 7-10 минут. Не пересушить.
  4. Снять печенье с противня и быстро положить в середину каждого записку с пожеланиями.
  5. Сложить вдвое и прижать немного края, придавая форму ракушки, а потом взять центр печенья, поставить его на край кружки или стакана (желательно с толстыми стенками) и загнуть края, прижимая к внешней и внутренней сторонам стакана.
  6. Подержать печенье в таком состоянии какое-то время, чтобы оно приняло нужную форму. Затем расположить уже свернутое печенье в форму для маффинов и печь еще 5-10 минут.

Полезный совет

Заранее подготовьте тонкие полоски с бумагой, где напечатаны или написаны предсказания. Они не должны быть слишком широкими и длинными, иначе не поместятся в печенье.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.

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Источник: Сегодня
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