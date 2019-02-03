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Рецепт на Китайский Новый год: стир-фрай из курицы с брокколи от Григория Германа

Стир-фрай – традиционная для кантонской кухни техника быстрого обжаривания пищи в раскаленном масле в глубокой сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Курица по-китайски Фото: facebook.com/germancooks
Курица по-китайски
Фото: facebook.com/germancooks

Китайский Новый год 2019 будут отмечать 5 февраля. В честь наступающего праздника мы поделимся рецептом курицы в азиатском стиле от ведущего телеканала "Украина" Григория Германа.

Стир-фрай с курицей, брокколи и тыквой

Ингредиенты:

  • Куриное филе, домашнее – 400 г
  • Лук-порей – 1 средний
  • Морковь – 1 небольшая
  • Подсолнечное масло – 20 г
  • Кешью – 50 г
  • Мирин (рисовое вино) – 50 г
  • Сладкий соевый соус – 70 г
  • Масло грецкого ореха – 10 г
  • Соевый соус – 200 г
  • Кукурузный крахмал – 20 г
  • Тыква – 150 г
  • Брокколи – 400 г
  • Чеснок – 1 зубок
  • Сухой молотый имбирь – 5 г

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем полосками, смешиваем с половиной соевого соуса, мирином, маслом грецкого ореха, молотым имбирем. Давим чеснок или очень мелко нарезаем. Добавляем к курице. Оставляем в сторону на 30 минут. Особенно важно выждать эти полчаса, если курицу вы только достали из холодильника.
  2. Мелко режем лук. Кубиком тыкву. Полукольцами – морковь. Брокколи разбираем на мелкие соцветия.
  3. Нагреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем кешью. Немного, около минуты. Извлекаем кешью, на том же масле обжариваем лук – полторы минуты, морковь – 1 минуту. Добавляем тыкву. Оставляем на 5-7 минут. Время от времени перемешиваем. 
  4. Добавляем курицу. Обжариваем 2-3 минуты, до образования корочки. Уменьшаем огонь и оставляем на 15 минут томиться.
  5. Пока томится – смешиваем оставшийся соевый соус, с мирином и сладким соевым соусом. Добавляем крахмал. Тщательно перемешиваем. 
  6. Добавляем к курице кешью и брокколи. Обжариваем все вместе минуту. Добавляем в сковороду соус. Тщательно перемешиваем. Держим на огне до загустения соуса. Далее – лапша или рис. Тут важно понимать, что рис должен быть пресный. То есть ни соли тебе, ни каких других специй и приправ. Все что нужно – в сковородке.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:

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Источник: Сегодня
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