Рецепт на Китайский Новый год: стир-фрай из курицы с брокколи от Григория Германа
Стир-фрай – традиционная для кантонской кухни техника быстрого обжаривания пищи в раскаленном масле в глубокой сковороде
Китайский Новый год 2019 будут отмечать 5 февраля. В честь наступающего праздника мы поделимся рецептом курицы в азиатском стиле от ведущего телеканала "Украина" Григория Германа.
Стир-фрай с курицей, брокколи и тыквой
Ингредиенты:
- Куриное филе, домашнее – 400 г
- Лук-порей – 1 средний
- Морковь – 1 небольшая
- Подсолнечное масло – 20 г
- Кешью – 50 г
- Мирин (рисовое вино) – 50 г
- Сладкий соевый соус – 70 г
- Масло грецкого ореха – 10 г
- Соевый соус – 200 г
- Кукурузный крахмал – 20 г
- Тыква – 150 г
- Брокколи – 400 г
- Чеснок – 1 зубок
- Сухой молотый имбирь – 5 г
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Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарезаем полосками, смешиваем с половиной соевого соуса, мирином, маслом грецкого ореха, молотым имбирем. Давим чеснок или очень мелко нарезаем. Добавляем к курице. Оставляем в сторону на 30 минут. Особенно важно выждать эти полчаса, если курицу вы только достали из холодильника.
- Мелко режем лук. Кубиком тыкву. Полукольцами – морковь. Брокколи разбираем на мелкие соцветия.
- Нагреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем кешью. Немного, около минуты. Извлекаем кешью, на том же масле обжариваем лук – полторы минуты, морковь – 1 минуту. Добавляем тыкву. Оставляем на 5-7 минут. Время от времени перемешиваем.
- Добавляем курицу. Обжариваем 2-3 минуты, до образования корочки. Уменьшаем огонь и оставляем на 15 минут томиться.
- Пока томится – смешиваем оставшийся соевый соус, с мирином и сладким соевым соусом. Добавляем крахмал. Тщательно перемешиваем.
- Добавляем к курице кешью и брокколи. Обжариваем все вместе минуту. Добавляем в сковороду соус. Тщательно перемешиваем. Держим на огне до загустения соуса. Далее – лапша или рис. Тут важно понимать, что рис должен быть пресный. То есть ни соли тебе, ни каких других специй и приправ. Все что нужно – в сковородке.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.
Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:
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Источник: Сегодня