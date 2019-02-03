Рецепт на Китайский Новый год: стир-фрай из курицы с брокколи от Григория Германа

Стир-фрай – традиционная для кантонской кухни техника быстрого обжаривания пищи в раскаленном масле в глубокой сковороде

Курица по-китайски Фото: facebook.com/germancooks

Китайский Новый год 2019 будут отмечать 5 февраля. В честь наступающего праздника мы поделимся рецептом курицы в азиатском стиле от ведущего телеканала "Украина" Григория Германа.

Стир-фрай с курицей, брокколи и тыквой

Ингредиенты:

Куриное филе, домашнее – 400 г

Лук-порей – 1 средний

Морковь – 1 небольшая

Подсолнечное масло – 20 г

Кешью – 50 г

Мирин (рисовое вино) – 50 г

Сладкий соевый соус – 70 г

Масло грецкого ореха – 10 г

Соевый соус – 200 г

Кукурузный крахмал – 20 г

Тыква – 150 г

Брокколи – 400 г

Чеснок – 1 зубок

Сухой молотый имбирь – 5 г

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Рецепт приготовления:

Куриное филе нарезаем полосками, смешиваем с половиной соевого соуса, мирином, маслом грецкого ореха, молотым имбирем. Давим чеснок или очень мелко нарезаем. Добавляем к курице. Оставляем в сторону на 30 минут. Особенно важно выждать эти полчаса, если курицу вы только достали из холодильника. Мелко режем лук. Кубиком тыкву. Полукольцами – морковь. Брокколи разбираем на мелкие соцветия. Нагреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем кешью. Немного, около минуты. Извлекаем кешью, на том же масле обжариваем лук – полторы минуты, морковь – 1 минуту. Добавляем тыкву. Оставляем на 5-7 минут. Время от времени перемешиваем. Добавляем курицу. Обжариваем 2-3 минуты, до образования корочки. Уменьшаем огонь и оставляем на 15 минут томиться. Пока томится – смешиваем оставшийся соевый соус, с мирином и сладким соевым соусом. Добавляем крахмал. Тщательно перемешиваем. Добавляем к курице кешью и брокколи. Обжариваем все вместе минуту. Добавляем в сковороду соус. Тщательно перемешиваем. Держим на огне до загустения соуса. Далее – лапша или рис. Тут важно понимать, что рис должен быть пресный. То есть ни соли тебе, ни каких других специй и приправ. Все что нужно – в сковородке.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:

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