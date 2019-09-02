Кизил: польза, вред, калорийность и секреты приготовления

Кизил – это небольшое дерево или кустарник с ярко-красными плодами

Ягоды кизила: фото Фото: Depositphotos

Кизил растет в южных регионах, в степи или предгорьях, и созревает со второй половины августа по октябрь. Это зависит от конкретного сорта растения. Ягоды кизила очень красивые, яркие, багрово-красные, с довольно крупной продолговатой косточкой.

Смотрите видео о полезных свойствах кизила:

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Само слово "кизил" с тюркского переводится как "красный". Хотя в природе встречаются желтые и почти черные ягоды. Витамина С в них больше, чем в смородине и шиповнике.

Польза кизила для здоровья

Кизил богат витамином С Фото: Depositphotos

Кизил — высокий кустарник с небольшими красными мясистыми кисло-сладкими ягодами. Их мякоть содержит массу полезных веществ: органические кислоты (яблочную и лимонную), флавоноиды, дубильные вещества, сахара, витамины А, Р и С, а также клетчатку, пектины, эфирное масло и гликозиды. Кроме того, в ягодах кизила много солей калия, железа, кальция, серы и магния.

В народной медицине плоды кизила используют при различных кожных заболеваниях (например, дерматитах и экземах), подагре, малокровии, артритах, неврозах, различных психических расстройствах. Кроме того, они обладают мочегонным, желчегонным, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Кизил также способствует процессу очистки всего организма от продуктов метаболизма, нормализации давления в сосудах головного мозга и общего артериального давления. Еще он предупреждает развитие склероза и устраняет головную боль.

Наконец, ягоды кизила благотворно действуют на сердце, предотвращают возникновение хрупкости капилляров, способствуют укреплению стенок сосудов, применяются для снятия воспаления вен и отеков ног. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Целебными свойствами обладают и листья дерева: они оказывают желчегонный и мочегонный эффект, и даже понижают уровень сахара в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.

Вред кизила для здоровья

Кизил нельзя употреблять при гастрите Фото: Pixabay

Как и любой другой продукт, кизил имеет противопоказания. К ним относятся:

Повышенная эмоциональная возбудимость;

Заболевания органов пищеварения, гастрит;

Хронические запоры;

Бессонница;

Индивидуальная непереносимость, которая может проявляться в виде высыпаний на коже.

Калорийность кизила

Энергетическая ценность свежего кизила составляет 45 ккал на 100 г. Сушеный кизил содержит 209 ккал на 100 г, а варенье из кизила – 220 ккал на 100 г.

Как выбирать и хранить кизил

Ягоды кизила должны быть багрово-красными Фото: Depositphotos

Покупайте спелые, ярко-красные плоды кизила без повреждений и гнили.

Свежий кизил храните в холодильнике не более 10 дней.

Сушеный кизил можно держать в сухом месте в течение 2 лет. Для сушки нужны спелые, но не перезревшие ягоды. Сушат их разложенными на ткани или плотной бумаге, лучше всего — на свежем воздухе, но не на прямом солнце. Периодически плоды перемешивают.

Кизил можно заморозить. Для этого ягоды следует предварительно вымыть и высушить, потом заморозить на противне. Когда плоды замерзнут, их следует переложить в пакеты с застежкой и хранить в морозилке.

Что приготовить из кизила

Варенье из кизила на зиму Фото: Depositphotos

Ягоды кизила редко едят в свежем виде из-за ярко выраженных вяжущих свойств. Их добавляют в компоты, кисели, вино, желе и варенье, перетирают вместе с сахаром.

Из кизила делают заготовки на зиму. Ягоды можно закрывать и с косточкой, и без, а можно комбинировать с другими ягодами или фруктами. Мы предлагаем вам самый простой рецепт варенья из кизила.

Варенье из кизила с косточками: рецепт

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг кизила

1,5 кг сахара

300 мл воды

Способ приготовления:

Кизил перебрать и помыть. В широкой кастрюле вскипятить воду. Порциями класть кизил порциями в сито, опускать в кипяток и бланшировать в течение 1 минуты. Сахар развести в 300 мл воды и довести до кипения. Положить в кипящий сироп кизил, варить 7 минут, снимая пену. Снять с огня, дать полностью остыть. Вернуть на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Снова дать остыть, затем проварить еще раз. Разложить кизиловое варенье в стерилизованные банки и закатать.

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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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