Клафути с инжиром и бананом: рецепт ароматного летнего десерта

Свежий инжир прекрасно подходит для выпечки

Инжир чаще всего едят в свежем виде, добавляют в салаты или сочетают вместе с сырами. Но мало кто знает, что эти плоды можно использовать для приготовления вкусной домашней выпечки.

Мы предлагаем сделать с инжиром клафути – нежный французский десерт из блинного теста. Для дополнительной сладости и аромата в начинку добавляется банан. Кокосовое молоко в рецепте можно заменить коровьим или миндальным.

Клафути с инжиром и бананом

Клафути с инжиром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

192 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 чашка кокосового молока

100 г муки

50 г коричневого сахара

2 яйца

2-3 инжира

1 банан

20 г сливочного масла для смазывания формочек

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Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 ºС. Формочки (4-6 шт.) смазать сливочным маслом. Муку смешать с сахаром, добавить по одному яйца, тщательно перемешать. Постепенно влить молоко и снова перемешать. Инжир разрезать на восемь частей, банан нарезать кружочками. Часть фруктов выложить в формочки, разлить по формочкам тесто, сверху выложить оставшиеся фрукты. Выпекать 20-25 минут.

Как подавать десерт

Подавайте клафути теплым, по желанию присыпав сахарной пудрой или кедровыми орешками.

Смотрите видео, как законсервировать инжир и дыню:

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с инжиром и виноградом, а также писали, как сделать клафути с персиками.

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