Клафути с инжиром и бананом: рецепт ароматного летнего десерта
Свежий инжир прекрасно подходит для выпечки
Инжир чаще всего едят в свежем виде, добавляют в салаты или сочетают вместе с сырами. Но мало кто знает, что эти плоды можно использовать для приготовления вкусной домашней выпечки.
Мы предлагаем сделать с инжиром клафути – нежный французский десерт из блинного теста. Для дополнительной сладости и аромата в начинку добавляется банан. Кокосовое молоко в рецепте можно заменить коровьим или миндальным.
Клафути с инжиром и бананом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 192 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 чашка кокосового молока
- 100 г муки
- 50 г коричневого сахара
- 2 яйца
- 2-3 инжира
- 1 банан
- 20 г сливочного масла для смазывания формочек
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Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180 ºС. Формочки (4-6 шт.) смазать сливочным маслом.
- Муку смешать с сахаром, добавить по одному яйца, тщательно перемешать.
- Постепенно влить молоко и снова перемешать.
- Инжир разрезать на восемь частей, банан нарезать кружочками.
- Часть фруктов выложить в формочки, разлить по формочкам тесто, сверху выложить оставшиеся фрукты.
- Выпекать 20-25 минут.
Как подавать десерт
Подавайте клафути теплым, по желанию присыпав сахарной пудрой или кедровыми орешками.
Смотрите видео, как законсервировать инжир и дыню:
Напомним, ранее мы делились рецептом салата с инжиром и виноградом, а также писали, как сделать клафути с персиками.
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