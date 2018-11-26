Классический рецепт французского лукового супа
Согревающий суп с карамелизированным луком и сырными гренками – отличное блюдо для холодной погоды
Приготовление лукового супа – процесс небыстрый, но результат того стоит. Кроме потрясающего вкуса, это блюдо обладает мощными бактерицидными свойствами и укрепляет иммунитет зимой.
Французский луковый суп
Ингредиенты:
- 1,5 кг лука
- 3-4 зубчика чеснока
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. муки
- 200 мл сухого белого вина
- 1,5 л бульона (куриного или говяжьего)
- 4 ч. л. кальвадоса или коньяка
- 4 кусочка хлеба
- 50 г твердого сыра (Грюйер, Эмменталь, Комте)
- Соль и черный молотый перец
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Рецепт приготовления:
- Лук чистим и нарезаем полукольцами шириной примерно в 5 мм. В глубокой кастрюле с толстым дном разогреваем сливочное масло. Когда масло зашипит забрасываем туда лук, мелко порубленный чеснок и тушим на небольшом огне до карамельного цвета. Процесс может занять час и даже больше. Лук должен приобрести насыщенный золотисто-коричневый оттенок, от этого будет зависеть и вкус и цвет готового супа. Однако, в то же время, он ни в коем случае не должен пригореть. Поэтому периодически возвращайтесь к кастрюле, чтобы хорошо перемешивать лук.
- Затем добавляем в кастрюлю муку и, хорошо перемешивая, обжариваем в течение 2-3 минут. Мука может приставать к дну и стенкам – это не страшно. Затем постепенно вливаем туда вино и с в помощью лопатки снова все хорошо перемешиваем, отделяя приставшие частички от кастрюли. Как только вино почти выпарится, заливаем лук бульоном, солим и перчим по вкусу, накрываем крышкой и оставляем вариться в течение 30 минут.
- Тем временем духовку разогреваем до 200 C. Кусочки хлеба отправляем туда немного подсушиться и подрумяниться, просто выложив их на противень.
- Как только суп будет готов, разливаем его по тарелкам, добавляем в каждую по чайной ложке кальвадоса или коньяка, сверху, прямо на суп, кладем кусочек хлеба и щедро посыпаем все натертым сыром.
- Отправляем в духовку буквально минут на 5, чтобы сыр хорошо расплавился и немного подрумянился. Кстати, приготовить сам суп можно заранее, а перед подачей просто разогреть и сервировать.
Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон.
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Источник: cookingtime.ru