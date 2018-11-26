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Классический рецепт французского лукового супа

Согревающий суп с карамелизированным луком и сырными гренками – отличное блюдо для холодной погоды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Луковый суп с гренками Фото: depositphotos.com
Луковый суп с гренками Фото: depositphotos.com

Приготовление лукового супа – процесс небыстрый, но результат того стоит. Кроме потрясающего вкуса, это блюдо обладает мощными бактерицидными свойствами и укрепляет иммунитет зимой. 

Французский луковый суп

Ингредиенты:

  • 1,5 кг лука
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • 200 мл сухого белого вина
  • 1,5 л бульона (куриного или говяжьего)
  • 4 ч. л. кальвадоса или коньяка
  • 4 кусочка хлеба
  • 50 г твердого сыра (Грюйер, Эмменталь, Комте)
  • Соль и черный молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Лук чистим и нарезаем полукольцами шириной примерно в 5 мм. В глубокой кастрюле с толстым дном разогреваем сливочное масло. Когда масло зашипит забрасываем туда лук, мелко порубленный чеснок и тушим на небольшом огне до карамельного цвета. Процесс может занять час и даже больше. Лук должен приобрести насыщенный золотисто-коричневый оттенок, от этого будет зависеть и вкус и цвет готового супа. Однако, в то же время, он ни в коем случае не должен пригореть. Поэтому периодически возвращайтесь к кастрюле, чтобы хорошо перемешивать лук.
  2. Затем добавляем в кастрюлю муку и, хорошо перемешивая, обжариваем в течение 2-3 минут. Мука может приставать к дну и стенкам – это не страшно. Затем постепенно вливаем туда вино и с в помощью лопатки снова все хорошо перемешиваем, отделяя приставшие частички от кастрюли. Как только вино почти выпарится, заливаем лук бульоном, солим и перчим по вкусу, накрываем крышкой и оставляем вариться в течение 30 минут.
  3. Тем временем духовку разогреваем до 200 C. Кусочки хлеба отправляем туда немного подсушиться и подрумяниться, просто выложив их на противень.
  4. Как только суп будет готов, разливаем его по тарелкам, добавляем в каждую по чайной ложке кальвадоса или коньяка, сверху, прямо на суп, кладем кусочек хлеба и щедро посыпаем все натертым сыром.
  5. Отправляем в духовку буквально минут на 5, чтобы сыр хорошо расплавился и немного подрумянился. Кстати, приготовить сам суп можно заранее, а перед подачей просто разогреть и сервировать.

Напомним, ранее мы писали, как сварить по-настоящему прозрачный бульон.

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Источник: cookingtime.ru
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