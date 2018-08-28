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Классическое крем-брюле: рецепт Даши Малаховой

Чтобы сделать красивую карамельную корочку, вам понадобится гриль или специальная горелка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:53
Крем-брюле от Даши Малаховой Фото: dashamalahova.com
Крем-брюле от Даши Малаховой Фото: dashamalahova.com

За право называться родиной этой сладости до сих пор спорят Франция, Англия и Испания. Но это никак не мешает крем-брюле оставаться самым популярным десертом. Вкусы у него могут быть разными, но неизменным остается одно – знаменитая сахарная корочка. 

Крем-брюле от Даши Малаховой

Ингредиенты:

  • 750 мл жирных сливок (30%)
  • 6 яичных желтков
  • 120 г сахара
  • 1 ст. л. тростникового сахара
  • 1 стручок ванили
  • щепотка соли
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Рецепт приготовления:

  1. Смешайте желтки со сливками, солью и белым сахаром до однородности.
  2. Разрежьте стручок ванили вдоль, выскребите ножом семена и добавьте к желткам.
  3. Процедите смесь, разлейте по формочкам, поместите в глубокий противень и влейте столько горячей воды, чтобы закрыть формы на половину высоты.
  4. Готовьте крем-брюле в разогретой до 120 С духовке 50-60 минут.
  5. Готовому крему дайте остыть, а незадолго до подачи посыпьте тростниковым сахаром и поставьте под раскаленный гриль, чтобы образовалась карамельная корочка, на 1-2 минуты.

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Источник: "Сегодня"
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