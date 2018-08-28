Классическое крем-брюле: рецепт Даши Малаховой
Чтобы сделать красивую карамельную корочку, вам понадобится гриль или специальная горелка
За право называться родиной этой сладости до сих пор спорят Франция, Англия и Испания. Но это никак не мешает крем-брюле оставаться самым популярным десертом. Вкусы у него могут быть разными, но неизменным остается одно – знаменитая сахарная корочка.
Крем-брюле от Даши Малаховой
Ингредиенты:
- 750 мл жирных сливок (30%)
- 6 яичных желтков
- 120 г сахара
- 1 ст. л. тростникового сахара
- 1 стручок ванили
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Смешайте желтки со сливками, солью и белым сахаром до однородности.
- Разрежьте стручок ванили вдоль, выскребите ножом семена и добавьте к желткам.
- Процедите смесь, разлейте по формочкам, поместите в глубокий противень и влейте столько горячей воды, чтобы закрыть формы на половину высоты.
- Готовьте крем-брюле в разогретой до 120 С духовке 50-60 минут.
- Готовому крему дайте остыть, а незадолго до подачи посыпьте тростниковым сахаром и поставьте под раскаленный гриль, чтобы образовалась карамельная корочка, на 1-2 минуты.
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Источник: "Сегодня"