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Классика американской кухни: как приготовить пиццу по-чикагски

Эта уникальная пицца была изобретена в 1943 году шеф-поваром чикагской пиццерии "UNO" Айком Сьюэллом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Чикагская пицца Фото: depositphotos.com
Чикагская пицца Фото: depositphotos.com

В отличие от итальянской пиццы, американская больше напоминает несладкий пирог. Вам нужно будет приготовить дрожжевое тесто, переложить его в форму и сделать бортики. После этого наполнить основу начинкой из томатного соуса, копченого мяса и сыра. 

Чикагская пицца

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука пшеничная – 200 г
  • Мука твердых сортов (семолина) – 30 г
  • Теплая вода – 150 г
  • Масло сливочное – 25 г
  • Дрожжи – 4 г
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Масло оливковое – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Мясо, колбаса, бекон – 500-600 г
  • Моцарелла – 300 г
  • Пармезан – 50 г
  • Томаты в собственном соку – 350–400 г
  • Лук репчатый – 200 г
  • Чеснок – 20 г
  • Тимьян – 2 г
  • Базилик – 10-15 г
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Черный перец, соль

Рецепт приготовления:

  1. Для теста смешать теплую (не горячую) воду, дрожжи, немного муки и сахар. Дать постоять 5-10 минут, чтобы дрожжи активизировались.
  2. Добавить оставшуюся муку, воду, соль и сливочное масло. Месить в течение 5 минут. Готовое тесто смазать оливковым маслом, положить в миску, накрыть пленкой и убрать в тепло на 30-40 минут.
  3. Для начинки мелко нарезать лук, чеснок, томаты и пряные травы. Отдельно натереть разные виды сыра. Копченое мясо произвольно нарезать.
  4. Лук обжарить на оливковом масле до мягкости, добавить к нему чеснок и жарить еще минуту. Добавить томаты, пряные травы, соль и перец. Убавить огонь и уварить соус для загустения.
  5. Когда тесто увеличится в 1,5-2 раза, положить его на присыпанный мукой стол и раскатать скалкой в не слишком тонкий круг. Выложить тесто в глубокую форму для выпечки.
  6. На дно насыпать моцареллу, затем положить колбаски и соус. Лишнее тесто обрезать.
  7. Выпекать пиццу в разогретой до 200 C духовке около 25 минут. Готовую пиццу посыпать пармезаном. Дать слегка остыть и разрезать на куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной пиццы с грибами, беконом и помидорами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом пиццы с ветчиной, грибами, помидорами и кукурузой.

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу на хлебе за 5 минут:

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Источник: "Сегодня"
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