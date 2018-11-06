Классика американской кухни: как приготовить пиццу по-чикагски
Эта уникальная пицца была изобретена в 1943 году шеф-поваром чикагской пиццерии "UNO" Айком Сьюэллом
В отличие от итальянской пиццы, американская больше напоминает несладкий пирог. Вам нужно будет приготовить дрожжевое тесто, переложить его в форму и сделать бортики. После этого наполнить основу начинкой из томатного соуса, копченого мяса и сыра.
Чикагская пицца
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука пшеничная – 200 г
- Мука твердых сортов (семолина) – 30 г
- Теплая вода – 150 г
- Масло сливочное – 25 г
- Дрожжи – 4 г
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Масло оливковое – 1 ч.л.
Для начинки:
- Мясо, колбаса, бекон – 500-600 г
- Моцарелла – 300 г
- Пармезан – 50 г
- Томаты в собственном соку – 350–400 г
- Лук репчатый – 200 г
- Чеснок – 20 г
- Тимьян – 2 г
- Базилик – 10-15 г
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Черный перец, соль
Рецепт приготовления:
- Для теста смешать теплую (не горячую) воду, дрожжи, немного муки и сахар. Дать постоять 5-10 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- Добавить оставшуюся муку, воду, соль и сливочное масло. Месить в течение 5 минут. Готовое тесто смазать оливковым маслом, положить в миску, накрыть пленкой и убрать в тепло на 30-40 минут.
- Для начинки мелко нарезать лук, чеснок, томаты и пряные травы. Отдельно натереть разные виды сыра. Копченое мясо произвольно нарезать.
- Лук обжарить на оливковом масле до мягкости, добавить к нему чеснок и жарить еще минуту. Добавить томаты, пряные травы, соль и перец. Убавить огонь и уварить соус для загустения.
- Когда тесто увеличится в 1,5-2 раза, положить его на присыпанный мукой стол и раскатать скалкой в не слишком тонкий круг. Выложить тесто в глубокую форму для выпечки.
- На дно насыпать моцареллу, затем положить колбаски и соус. Лишнее тесто обрезать.
- Выпекать пиццу в разогретой до 200 C духовке около 25 минут. Готовую пиццу посыпать пармезаном. Дать слегка остыть и разрезать на куски.
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Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу на хлебе за 5 минут:
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Источник: "Сегодня"