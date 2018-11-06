Классика американской кухни: как приготовить пиццу по-чикагски

Эта уникальная пицца была изобретена в 1943 году шеф-поваром чикагской пиццерии "UNO" Айком Сьюэллом

Чикагская пицца Фото: depositphotos.com

В отличие от итальянской пиццы, американская больше напоминает несладкий пирог. Вам нужно будет приготовить дрожжевое тесто, переложить его в форму и сделать бортики. После этого наполнить основу начинкой из томатного соуса, копченого мяса и сыра.

Чикагская пицца

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная – 200 г

Мука твердых сортов (семолина) – 30 г

Теплая вода – 150 г

Масло сливочное – 25 г

Дрожжи – 4 г

Соль – 1/2 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Масло оливковое – 1 ч.л.

Для начинки:

Мясо, колбаса, бекон – 500-600 г

Моцарелла – 300 г

Пармезан – 50 г

Томаты в собственном соку – 350–400 г

Лук репчатый – 200 г

Чеснок – 20 г

Тимьян – 2 г

Базилик – 10-15 г

Масло оливковое – 1 ст.л.

Черный перец, соль

Рецепт приготовления:

Для теста смешать теплую (не горячую) воду, дрожжи, немного муки и сахар. Дать постоять 5-10 минут, чтобы дрожжи активизировались. Добавить оставшуюся муку, воду, соль и сливочное масло. Месить в течение 5 минут. Готовое тесто смазать оливковым маслом, положить в миску, накрыть пленкой и убрать в тепло на 30-40 минут. Для начинки мелко нарезать лук, чеснок, томаты и пряные травы. Отдельно натереть разные виды сыра. Копченое мясо произвольно нарезать. Лук обжарить на оливковом масле до мягкости, добавить к нему чеснок и жарить еще минуту. Добавить томаты, пряные травы, соль и перец. Убавить огонь и уварить соус для загустения. Когда тесто увеличится в 1,5-2 раза, положить его на присыпанный мукой стол и раскатать скалкой в не слишком тонкий круг. Выложить тесто в глубокую форму для выпечки. На дно насыпать моцареллу, затем положить колбаски и соус. Лишнее тесто обрезать. Выпекать пиццу в разогретой до 200 C духовке около 25 минут. Готовую пиццу посыпать пармезаном. Дать слегка остыть и разрезать на куски.

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